Палмер повторил четыре крутых достижения в АПЛ
Коул Палмер оформил покер в матче с «Эвертоном» (6:0). Благодаря этому полузащитник «Челси» повторил несколько крутых достижений. Каких?
Покер
Палмер — первый игрок «Челси» сделавший покер после Фрэнка Лэмпарда, который в 2010 году забил четыре мяча в ворота «Астон Виллы».
Домашние голы
Палмер стал первым игроком «Челси», кому удалось забить в семи матчах подряд на «Стэмфорд Бридж».
Серия хет-триков
Коул — второй игрок в истории «Челси», кому удалось оформить хет-трик в двух домашних матчах подряд. До этого такое удавалось Дидье Дрогба в 2010 году.
Реализация
Палмер забил девять из девяти пенальти в сезоне. Только Яя Туре удавалось реализовать больше 11-метровых со 100-процентной точностью. У Яя было 11 из 11.
Палмер оформил покер в АПЛ и повторил четыре крутых достижения
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