Дортмундская «Боруссия» установила новый рекорд в Лиге чемпионов

Особая серия

«Боруссия» впервые в истории не проиграла 10 домашних матчей в Лиге чемпионов подряд. На счету дортмундцев шесть побед и четыре ничьих. Чёрно-жёлтые последний раз проигрывали дома в ЛЧ в ноябре 2021 года «Аяксу» (1:3) на групповом этапе.