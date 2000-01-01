«Боруссия» установила новый рекорд в ЛЧ
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Атлетико» (4:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Благодаря этому дортмундцы установили уникальный рекорд клуба.
Особая серия
«Боруссия» впервые в истории не проиграла 10 домашних матчей в Лиге чемпионов подряд. На счету дортмундцев шесть побед и четыре ничьих. Чёрно-жёлтые последний раз проигрывали дома в ЛЧ в ноябре 2021 года «Аяксу» (1:3) на групповом этапе.
Без поражений
Дортмундцы обыграли «Бешикташ» (5:0), «Копенгаген» (3:0), «Челси» (1:0), «Ньюкасл» (2:0), ПСВ (2:0), «Атлетико» (4:2), сыграли вничью с «Севильей» (1:1), «Ман Сити» (0:0), «Миланом» (0:0), и «ПСЖ» (1:1).
Дортмундская «Боруссия» установила новый рекорд в Лиге чемпионов
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