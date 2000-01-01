В «ПСЖ» ярко поздравили Дембеле со званием лучшего игрока матча с «Барсой». Видео
Усман Дембеле стал одним из главных героев матча «Барселона» — «ПСЖ» (1:4). Форвард, на которого перед встречей вылилось много хейта со стороны болельщиков каталонцев, был признан лучшим игроком встречи. Только посмотрите, как его поздравляли одноклубники!
Одноклубники бурно поздравили Дембеле со званием лучшего игрока матча с «Барсой». Видео
Читайте также
Палмер повторил четыре крутых достижения в АПЛ
6 лучших бомбардиров АПЛ
Неймар показал, как плохо играет в гольф. Видео
Аналитики обновили прогноз на фаворита АПЛ
«Ньюкасл» выпуcтил особую форму для слабослышащих
У «Байера» рекордная беспроигрышная серия
Чемпионская раздевалка «Байера». Видео
Топ-5 команд РПЛ по владению мячом в этом сезоне
Топ-5 самых дорогих игроков старше 30 лет
Самые быстрые футболисты в Лиге чемпионов
Лучшие по системе «гол+пас» в еврокубках
Форварда «Аль-Иттихада» фанат избил плетью. Видео
Художник соединил Неймара и Роналду. Видео
Роналдиньо посетил матч «ПСЖ» — «Барселона». Видео
Перформанс фанатов «ПСЖ» в стиле «Звёздных войн»
Крутая реакция сына Фодена на гол отца в ЛЧ! Видео