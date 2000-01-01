Одноклубники бурно поздравили Дембеле со званием лучшего игрока матча с «Барсой». Видео

В «ПСЖ» ярко поздравили Дембеле со званием лучшего игрока матча с «Барсой». Видео

Усман Дембеле стал одним из главных героев матча «Барселона» — «ПСЖ» (1:4). Форвард, на которого перед встречей вылилось много хейта со стороны болельщиков каталонцев, был признан лучшим игроком встречи. Только посмотрите, как его поздравляли одноклубники!