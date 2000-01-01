У Мбаппе — шесть голов в ворота «Барсы» в ЛЧ. Больше лишь у одного игрока

Рекордсмен

На счету Мбаппе шесть голов в ворота «Барселоны» в ЛЧ, больше, чем любому другому сопернику. При этом каталонцам в турнире больше Килиана забивал лишь Томас Мюллер. У него восемь голов в ворота сине-гранатовых.