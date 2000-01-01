Мбаппе — второй по голам в ворота «Барсы» в ЛЧ
Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота «Барселоны» (4:2) в Лиге чемпионов и вышел на второе место по числу голов в ворота каталонцев в турнире. А кто круче француза?
Рекордсмен
На счету Мбаппе шесть голов в ворота «Барселоны» в ЛЧ, больше, чем любому другому сопернику. При этом каталонцам в турнире больше Килиана забивал лишь Томас Мюллер. У него восемь голов в ворота сине-гранатовых.
У Мбаппе — шесть голов в ворота «Барсы» в ЛЧ. Больше лишь у одного игрока
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