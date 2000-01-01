«Атлетико» заработал три автогола соперника в этой ЛЧ. Больше было лишь у двух клубов

Три клуба по заработанным автоголам соперника в ЛЧ

«Атлетико» Мадрид заработал три автогола соперников в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. За всю историю турнира лишь двум клубам удавалось заставить забить соперника в свои ворота больше.