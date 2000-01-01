Три клуба по заработанным автоголам соперника в ЛЧ
«Атлетико» Мадрид заработал три автогола соперников в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. За всю историю турнира лишь двум клубам удавалось заставить забить соперника в свои ворота больше.
«Интер»
В сезоне-2002/2003 соперники «нерадзурри» забили в свои ворота четыре мяча. Тогда команда дошла до полуфинала, где проиграла «Милану» по правилу выездного гола (0:0, 1:1).
«Барселона»
В сезоне-2017/2018 соперники каталонцев забили пять автоголов. Тогда сине-гранатовые дошли до четвертьфинала, где проиграли «Роме» по правилу выездного гола (4:1, 0:3).
«Атлетико» заработал три автогола соперника в этой ЛЧ. Больше было лишь у двух клубов
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