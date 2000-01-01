Топ-6 самых результативных футболистов Европы
До конца сезона-2023/2024 осталось не так много времени. Как сейчас выглядит топ-6 самых результативных игроков в пяти лучших лигах Европы?
6-е место — Олли Уоткинс
Форвард «Астон Виллы» забил 26 голов и сделал 10 результативных пасов.
4-5-е место — Мохамед Салах
На счету нападающего «Ливерпуля» 24 гола и 13 ассистов во всех турнирах.
4-5-е место — Эрлинг Холанд
Нападающий «Ман Сити» отметился 31 забитым мячом и шестью голевыми пасами.
3-е место — Коул Палмер
На счету полузащитника «Челси» 25 голов и 13 ассистов.
2-е место — Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» забил 41 гол и сделал девять результативных передач.
1-е место — Гарри Кейн
Форвард «Баварии» отметился 39 забитыми мячами и 12 голевыми пасами.
Топ-6 самых результативных футболистов Европы
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