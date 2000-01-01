«Аль-Хиляль» прервал рекордную победную серию
Команда не проигрывала 34 матча подряд! Кто сумел остановить этих монстров?
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«Аль-Хиляль» проиграл «Аль-Айну» (2:4) в Лиге чемпионов. До этого команда теряла очки в 7-м туре саудовской Про-Лиги в матче с «Дамаком» (1:1).
«Аль-Хиляль» прервал рекордную победную серию
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