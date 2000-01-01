Ромарио возобновит карьеру в 58 лет ради мечты
Бразилец решил возобновить карьеру! Легендарный футболист вернётся на поле, чтобы исполнить давнюю мечту. Какую?
Особая цель
Ромарио сейчас работает президентом «Америки», которая выступает во втором дивизионе штата Рио-де-Жанейро. Совсем недавно в эту команду перешёл сын футболиста – Ромариньо. Именно ради игры с сыном Ромарио решил возобновить карьеру.
Семейные отношения
«Готов попытаться немного помочь любимой «Америке» в некоторых матчах. Я также хочу осуществить ещё одну мечту — сыграть вместе с сыном. Спасибо всем за поддержку!» — написал Ромарио в соцсетях.
Уникальные условия
По подписанному с «Америкой» контракту, Ромарио будет получать минимально возможную зарплату. Но и её футболист вернёт в клуб в качестве пожертвования.
Ромарио возобновит карьеру в 58 лет ради особой мечты
Читайте также
«Аль-Хиляль» прервал рекордную победную серию
Лидеры ЛЧ по заработанным автоголам соперника
Мбаппе — второй по голам в ворота «Барсы» в ЛЧ
«Боруссия» установила новый рекорд в ЛЧ
В «ПСЖ» поздравили Дембеле с наградой MVP. Видео
Палмер повторил четыре крутых достижения в АПЛ
6 лучших бомбардиров АПЛ
Неймар показал, как плохо играет в гольф. Видео
Аналитики обновили прогноз на фаворита АПЛ
«Ньюкасл» выпуcтил особую форму для слабослышащих
У «Байера» рекордная беспроигрышная серия
Чемпионская раздевалка «Байера». Видео
Топ-5 команд РПЛ по владению мячом в этом сезоне
Топ-5 самых дорогих игроков старше 30 лет
Самые быстрые футболисты в Лиге чемпионов
Лучшие по системе «гол+пас» в еврокубках