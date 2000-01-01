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Ромарио возобновит карьеру в 58 лет ради мечты
Ромарио возобновит карьеру в 58 лет ради мечты
Бразилец решил возобновить карьеру! Легендарный футболист вернётся на поле, чтобы исполнить давнюю мечту. Какую?
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Особая цель
Особая цель
Ромарио сейчас работает президентом «Америки», которая выступает во втором дивизионе штата Рио-де-Жанейро. Совсем недавно в эту команду перешёл сын футболиста – Ромариньо. Именно ради игры с сыном Ромарио решил возобновить карьеру.
Семейные отношения
Семейные отношения
«Готов попытаться немного помочь любимой «Америке» в некоторых матчах. Я также хочу осуществить ещё одну мечту — сыграть вместе с сыном. Спасибо всем за поддержку!» — написал Ромарио в соцсетях.
Уникальные условия
Уникальные условия
По подписанному с «Америкой» контракту, Ромарио будет получать минимально возможную зарплату. Но и её футболист вернёт в клуб в качестве пожертвования.
Ромарио возобновит карьеру в 58 лет ради особой мечты
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