Нойер побил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов
Мануэль в матче с «Арсеналом» (1:0) сохранил ворота «сухими». Благодаря этому голкипер «Баварии» повторил уникальный рекорд Икера Касильяса в Лиге чемпионов.
Бывший рекордсмен
На счету Нойера 138 матчей в Лиге чемпионов, при этом в 58 он не пропустил ни одного мяча. Мануэль побил рекорд Икера, у которого 57 «сухих» встреч в 177 играх.
Нойер побил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов
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