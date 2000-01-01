У «Реала» уникальная статистика
«Реал» обыграл «Ман Сити» в ответном матче Лиги чемпионов (1:1 (4:3 пен.)) и продлил уникальную беспроигрышную серию. Мадридцы не уступили ни в одной из 57 встреч в турнире, где вели после первого тайма!
Крутая серия
На счету испанцев 50 побед и семь ничьих. Последний раз «Реал» проигрывал в матчах ЛЧ, где вёл после первого тайма, в апреле 2013 года.
Ошибка
Тогда мадридцы в матче с «Галатасараем» ушли на перерыв при счёте 1:0, но в итоге потерпели поражение 2:3.
«Реал» не проиграл ни одного матча за 11 лет в ЛЧ, где вёл в счёте к перерыву
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