«Реал» не проиграл ни одного матча за 11 лет в ЛЧ, где вёл в счёте к перерыву

У «Реала» уникальная статистика

«Реал» обыграл «Ман Сити» в ответном матче Лиги чемпионов (1:1 (4:3 пен.)) и продлил уникальную беспроигрышную серию. Мадридцы не уступили ни в одной из 57 встреч в турнире, где вели после первого тайма!