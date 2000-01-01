«Реал» сыграл больше всех дополнительного времени в Лиге чемпионов

У «Реала» больше всех дополнительных таймов в ЛЧ

«Реал» обыграл «Ман Сити» в серии пенальти (1:1 (4:2 пен)). В итоге мадридцы восьмой раз в истории сыграли дополнительное время в Лиге чемпионов. Больше не было ни у одной команды!