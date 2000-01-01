У «Реала» больше всех дополнительных таймов в ЛЧ
«Реал» обыграл «Ман Сити» в серии пенальти (1:1 (4:2 пен)). В итоге мадридцы восьмой раз в истории сыграли дополнительное время в Лиге чемпионов. Больше не было ни у одной команды!
Рекордсмены
Восемь экстра-таймов в ЛЧ наравне с «Реалом» было лишь у «Челси». У ближайшего преследователя «Атлетико» — семь игр с дополнительным временем.
Крутая серия
При этом мадридцы выиграли пять из восьми встреч, причём именно пять последних матчей. «Реал» победил «Ман Сити» (1:1 (4:2 пен.) и 3:1 д.в.), «Атлетико» (1:1 (5:3 пен.) и 4:1 д.в.), «Баварию» (4:2 д.в.).
«Реал» сыграл больше всех дополнительного времени в Лиге чемпионов
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