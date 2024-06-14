Топ-события субботы: второй день Евро-2024, НБА, финал в футзале, «24 часа Ле-Мана»

Насыщенное 15 июня: «Даллас» и «Бостон» сразятся за чемпионство, а ещё встречи Венгрия — Швейцария, Испания — Хорватия, Италия — Албания!

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, финал, четвёртый матч

Интрига: «кельты» станут чемпионами НБА и обгонят «Лейкерс» по количеству титулов?

«Даллас Маверикс» даже на домашнем паркете не сумел справиться с «Бостон Селтикс» в третьей игре финальной серии НБА. Клуб из Техаса в определённый момент «горел» с разницей в «-21» очко, но потом вернулся, показав характер. Правда, на результат это никак не повлияло. «Даллас» уступает со счётом 0-3, а «кельты» впервые с 2008 года могут стать чемпионами. Сумеют ли «бродяги» с переломанным Лукой Дончичем и проснувшимся Кайри Ирвингом помешать «Бостону» обогнать «Лос-Анджелес Лейкерс» по количеству титулов в НБА? Сейчас на счету «кельтов» и «озёрников» по 17 трофеев.

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⚽️ 12:00: «Тюмень» — «КПРФ», футзал, Суперлига, серия за третье место, третий матч

Интрига: получит ли бывший чемпион Суперлиги хотя бы бронзу?

«Коммунисты» уже лишились возможности защитить титул, добытый по итогам сезона-2022/2023, и теперь работают лишь над тем, чтобы остаться в призовой тройке. Пока получается с переменным успехом. Первый домашний матч клуб из Москвы выиграл со счётом 2:1, а во втором – уступил тюменцам в дополнительное время – 4:5. Есть все предпосылки к тому, что «бронзовая» серия получится максимально долгой.

После двух матчей серии счёт равный: «Тюмень» в дополнительное время обыграла «КПРФ», сравняв счёт в серии за третье место ЧР

⚽️ 13:00: «Газпром-Югра» — «Ухта», футзал, Суперлига, финал, третий матч

Пари Суперлига . Финал Пари Суперлига . Финал 15 июня 2024, суббота. 13:00 МСК Газпром-Югра Югорск Не начался Ухта Ухта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Ухта» снова удивить болельщиков?

Главная интрига сезона в российском футзале проста: сможет ли «Ухта» впервые в своей истории раздобыть чемпионский титул? Первый матч финала позволил неожиданному лидеру сезона сделать шаг навстречу золотым медалям, но «Газпром-Югра» во втором матче счёт в серии сравнял. Хочется верить, что это лишь яркая завязка эффектной борьбы, потому что играть командам до четырёх побед. Пожалуй, любые драматичные повороты сюжета ещё возможны.

⚽️ 14:30: «Локомотив» — ЦСКА, женская Суперлига, 12-й тур

Интрига: прервёт ли «Локомотив» победную серию ЦСКА?

ЦСКА подходит к этому матчу в прекрасном настроении. Во-первых, команда Максима Зиновьева выиграла 10 матчей из 10 в чемпионате и расположилась там на первой строчке. Во-вторых, на прошлой неделе ЦСКА обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» (1:0) и впервые в истории стал победителем Суперкубка России. «Локомотив», в свою очередь, располагается на третьей строчке в таблице с отставанием от ЦСКА в пять очков. Команда Елены Фоминой проиграла всего один раз в нынешнем сезоне. Так что ЦСКА точно легко не будет!

⚽️ 16:00: Венгрия — Швейцария, ЧЕ-2024, группа A. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справятся ли швейцарцы с неуступчивыми венграми?

Субботнюю программу Евро-2024 откроет матч с участием сборных Венгрии и Швейцарии. Три года назад венграм откровенно не повезло — они попали в «группу смерти» с Францией, Португалией и Германией. На этот раз квартет гораздо проще. С другой стороны, у тех же швейцарцев достаточно много опыта, а на прошлом Евро они, к примеру, хлопнули Францию и дошли до четвертьфинала. Победитель предстоящего матча сделает серьёзный шаг на пути к плей-офф нынешнего турнира. Кому достанется победа? Или соперники поделят очки?

🏎 17:00: «24 часа Ле-Мана», WEC, гонка

Интрига: кто выиграет схватку гиперкаров и как себя проявят россияне?

В главном гоночном марафоне планеты интрига на сей раз максимальная. Благодаря изменениям в регламенте и появлению новой топ-категории гиперкаров мы получили море заводских команд: «Феррари», «Тойота», «Порше», «БМВ»… Каждая стремилась собрать действительно сильные составы гонщиков, а организаторы, как и всегда, постарались придушить чересчур быстрые автомобили. В общем, предсказать победителя нереально. Здорово, что среди участников сразу четыре российских гонщика: Роберт Шварцман на клиентской (но очень близкой к заводу) «Феррари», Даниил Квят на заводской «Ламборгини», Владислав Ломко в категории LMP2 и Тимур Богуславский в классе GT3. Будем внимательно за всеми следить!

⚽️ 18:00: 2DROTS — «Амкал», Медиалига, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: кто победит в матче популярных клубов Медиалиги?

2DROTS прекрасно выступили на групповой стадии — шесть побед в семи матчах, 18 очков, первое место. А вот «Амкал» представлял другую группу, где набрал 12 очков и пропустил вперёд «Тандем». В итоге команде пришлось играть матч 1/8 финала. Правда, там у «Амкала» не возникло никаких проблем — раскатали «Коней» со счётом 4:0. Теперь нас ждёт игра с участием, пожалуй, двух самых популярных клубов Медиалиги. Кто завершит борьбу за трофей на стадии 1/4 финала?

⚽️ 19:00: Испания — Хорватия, ЧЕ-2024, группа B. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмут ли хорваты реванш за поражение трёхлетней давности?

Центральный матч второго игрового дня на Евро-2024. Три года назад эти команды рубились в 1/8 финала и тогда выдали матч-концерт. Испанцы победили 5:3 и прошли дальше. А позднее они обыграли хорватов в серии пенальти в финале Лиги наций. Так что команда Златко Далича наверняка хочет взять реванш. К тому же для некоторых хорватских футболистов этот Евро, скорее всего, будет последним в карьере. И они хотят запомнить его на всю жизнь. Испанцы, в свою очередь, по праву входят в число главных фаворитов турнира. Но получится ли у них оправдать этот статус?

⚽️ 22:00: Италия — Албания, ЧЕ-2024, группа B. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как чемпионы Европы начнут защиту титула?

Италия — действующий чемпион Европы. Высокий статус, но повторить результат трёхлетней давности будет невероятно тяжело. На этот раз итальянцы приехали на турнир не с Роберто Манчини, а с Лучано Спаллетти. Плюс с большим трудом продрались на Евро через отбор. Они заняли второе место в группе, но опередили украинцев только по дополнительным показателям. Албании можно только посочувствовать — она попала в «группу смерти». С другой стороны, команда сыграет без какого-либо давления. Возможно, это поможет преподнести сюрприз.