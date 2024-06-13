Топ-матчи пятницы: старт футбольного Евро-2024, бой Молдавского и финал Кубка Стэнли

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Посмотреть все события 14 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Эдмонтон» зацепиться за финал?

0-2 в серии и один гол за две игры — худшего начала серии «Ойлерз» представить не могли. Им ещё повезло, что лига решила не наказывать Леона Драйзайтля за грубую игру против Александра Баркова. Лидер «пантер» восстановился и вместе со своей командой отправился на выезд. Дорога «пантер» будет очень затруднена из-за погоды во Флориде, а лететь им предстоит по меркам НХЛ очень далеко. В старом хоккейном клише говорится, что ничего не потеряно, пока ты не проиграл в серии дома, и с 0-3 выбраться будет уже невозможно.

👊 5:30*: Валентин Молдавский (Россия) — Линтон Васселл (Англия), PFL 4

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Молдавский возьмёт реванш у Васселла?

У Валентина Молдавского только три поражения в профессиональной ММА-карьере, и одно из них ему нанёс Линтон Васселл. Чуть больше года назад россиянин был брутально нокаутирован британцем уже в первом раунде, поединок проходил в рамках турнира Bellator. Теперь громадные парни встретятся вновь, но уже под эгидой промоушена PFL. Молдавский, ведомый своим учителем Фёдором Емельяненко, отомстит Линтону?

🎾 13:30*: Гретье Миннен (Бельгия) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Хертогенбосх, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: состоится ли российский полуфинал в Хертогенбосхе?

Россиянка Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенсбохе, и, чтобы теперь третий раз за сезон после Абу-Даби и Страсбурга оказаться в полуфинале, ей необходимо справиться с бельгийкой Гретье Миннен. Ранее теннисистки встречались трижды, и во всех случаях сильнее оказывалась Миннен — в Штутгарте-2019, Лиможе-125K-2019 и на US Open — 2021. Победительница нового поединка в полуфинале пересечётся либо с Екатериной Александровой, либо с Робин Монтгомери.

⚽️ 22:00: Германия — Шотландия, ЧЕ-2024, группа A. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в первом матче Евро-2024?

Долгожданный старт Евро-2024! Через месяц мы узнаем победителя очередного турнира, который на этот раз пройдёт на территории Германии. Немцы перед стартом Евро провели два контрольных матча. Они сгоняли по нулям с Украиной, а потом еле-еле обыграли Грецию (2:1) благодаря голу на 89-й минуте. Шотландцы сыграют на турнире во второй раз подряд. Три года назад команда не вышла из группы, заняв там последнее место. А вот в отборе Евро-2024 команда Стива Кларка смотрелась прилично. Она заняла второе место вслед за Испанией и даже обыграла грозного соперника на своём стадионе. Немцы на предыдущем турнире выступили не лучшим образом — вылетели по итогам 1/8 финала. Так что обе команды подходят к турниру с желанием выступить лучше, чем три года назад.