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Расписание спортивных матчей 14 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: старт футбольного Евро-2024, бой Молдавского и финал Кубка Стэнли
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 июня
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Яркий спорт 14 июня: «Эдмонтон» — «Флорида», турнир PFL 4 и, конечно, Германия — Шотландия! Смотрите с «Чемпионатом»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Эдмонтон» зацепиться за финал?

0-2 в серии и один гол за две игры — худшего начала серии «Ойлерз» представить не могли. Им ещё повезло, что лига решила не наказывать Леона Драйзайтля за грубую игру против Александра Баркова. Лидер «пантер» восстановился и вместе со своей командой отправился на выезд. Дорога «пантер» будет очень затруднена из-за погоды во Флориде, а лететь им предстоит по меркам НХЛ очень далеко. В старом хоккейном клише говорится, что ничего не потеряно, пока ты не проиграл в серии дома, и с 0-3 выбраться будет уже невозможно.

Как прошли два первых матча финала:
Один гол за два матча — приговор? «Флорида» душит суперзвёзд «Эдмонтона» в финале НХЛ
Один гол за два матча — приговор? «Флорида» душит суперзвёзд «Эдмонтона» в финале НХЛ

👊 5:30*: Валентин Молдавский (Россия) — Линтон Васселл (Англия), PFL 4

*Время боя может измениться и будет уточнено

PFL 2024. PFL 4, Анкасвилл, США
Валентин Молдавский - Линтон Васселл
14 июня 2024, пятница. 05:30 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Линтон Васселл

Интрига: Молдавский возьмёт реванш у Васселла?

У Валентина Молдавского только три поражения в профессиональной ММА-карьере, и одно из них ему нанёс Линтон Васселл. Чуть больше года назад россиянин был брутально нокаутирован британцем уже в первом раунде, поединок проходил в рамках турнира Bellator. Теперь громадные парни встретятся вновь, но уже под эгидой промоушена PFL. Молдавский, ведомый своим учителем Фёдором Емельяненко, отомстит Линтону?

Изучаем, насколько хороши наши тяжеловесы:
Тяжёлый вес — самый российский. Изучаем, как наши тяжи доминируют в ММА
Тяжёлый вес — самый российский. Изучаем, как наши тяжи доминируют в ММА

🎾 13:30*: Гретье Миннен (Бельгия) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Хертогенбосх, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
14 июня 2024, пятница. 13:30 МСК
Гретье Миннен
85
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: состоится ли российский полуфинал в Хертогенбосхе?

Россиянка Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенсбохе, и, чтобы теперь третий раз за сезон после Абу-Даби и Страсбурга оказаться в полуфинале, ей необходимо справиться с бельгийкой Гретье Миннен. Ранее теннисистки встречались трижды, и во всех случаях сильнее оказывалась Миннен — в Штутгарте-2019, Лиможе-125K-2019 и на US Open — 2021. Победительница нового поединка в полуфинале пересечётся либо с Екатериной Александровой, либо с Робин Монтгомери.

Людмила и Екатерина стремятся навстречу друг другу:
Самсонова и Александрова вышли в 1/4 финала Хертогенбосха и могут сыграть друг с другом
Самсонова и Александрова вышли в 1/4 финала Хертогенбосха и могут сыграть друг с другом

⚽️ 22:00: Германия — Шотландия, ЧЕ-2024, группа A. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в первом матче Евро-2024?

Долгожданный старт Евро-2024! Через месяц мы узнаем победителя очередного турнира, который на этот раз пройдёт на территории Германии. Немцы перед стартом Евро провели два контрольных матча. Они сгоняли по нулям с Украиной, а потом еле-еле обыграли Грецию (2:1) благодаря голу на 89-й минуте. Шотландцы сыграют на турнире во второй раз подряд. Три года назад команда не вышла из группы, заняв там последнее место. А вот в отборе Евро-2024 команда Стива Кларка смотрелась прилично. Она заняла второе место вслед за Испанией и даже обыграла грозного соперника на своём стадионе. Немцы на предыдущем турнире выступили не лучшим образом — вылетели по итогам 1/8 финала. Так что обе команды подходят к турниру с желанием выступить лучше, чем три года назад.

Всё, что нужно знать о регламенте Евро-2024:
Регламент Евро-2024: кто выходит из групп, 12 вариантов плей-офф и другие неожиданности
Регламент Евро-2024: кто выходит из групп, 12 вариантов плей-офф и другие неожиданности
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