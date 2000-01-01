Топ-5 российских тренеров по числу матчей в стране
«Ак Барс» обыграл «Трактор» (5:3) в регулярке КХЛ. Этот матч для наставника казанцев Зинэтулы Билялетдинова стал 1200-м в чемпионатах России. А как выглядит топ-5 тренеров в истории отечественного хоккея по числу игр?
5-е место
Легендарный тренер «Трактора» и «Лады» Геннадий Цыгуров провёл в наших чемпионатах 1058 игр.
4-е место
Под руководством наставника ЦСКА, рижского и московского «Динамо» Виктора Тихонова команды провели 1174 матча.
3-е место
Действующий тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов провёл уже 1200 матчей, и эта цифра продолжает расти по сей день.
2-е место
Тренер «Трактора», «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» Валерий Белоусов руководил командами в 1302 матчах.
1-е место
Наставник рижского, минского и московского «Динамо» и «Нефтехимика» Владимир Крикунов провёл в чемпионатах России и СССР 1477 матчей.
У Билялетдинова 1200 хоккейных матчей в России! Больше только у двух тренеров
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