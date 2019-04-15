Я худею. «Мне 24, а моим лёгким 100 лет». Операция по спасению себя

Сегодня мы открываем наш редакционный спецпроект. Меня зовут Майя, и о себе я расскажу чуть дальше. Вместе с моим коллегой Дмитрием мы устроили челлендж для себя и своего тела. Его суть в том, чтобы до лета наконец распрощаться с килограммами, которые мешают жить и чувствовать себя полноценно здоровыми. Но даже если лето наступит, а до долгожданного результата останется немного попыхтеть, мы обещаем не останавливаться и продолжать крутить педали, следить за рационом и делиться своими честными инсайтами. За моей историей можно будет следить по тегу #Яхудею, а истории Димы читайте по тегу #ДневникТолстяка.

Что для нас действительно важно?

Изначально, когда мы только затевали эту историю, всё звучало довольно весело: «Давай худеть к лету и всем об этом рассказывать». Мы дали себе фору в 1,5 недели до первых текстов для того, чтобы понять истинное ли это желание и готовы ли мы бороться с лишними килограммами и рассказывать об этом читателям раздела. Потом срок вышел, и пришло время писать. Наверное, именно этот момент я и могу назвать настоящей точкой отсчёта, потому что мы наконец-то поняли мысль, которую хотим транслировать этим экспериментом.



Смысл не в том, чтобы за рекордный срок влезть в «джинсы из прошлого», а в том, чтобы показать, как можно прийти к результату, который станет невозвратным, воспитать в себе новые, полезные привычки и качественно изменить свою жизнь. Всегда можно просто похудеть, а можно «не просто», а на всю жизнь, вот так мы и планируем.

Андрей Семешов, велнесс-коуч, колумнист «Чемпионата»: «Помните, что похудение — это для вас вожделенная цель. А для организма это стресс. Мы физиологически устроены так, что умеем замечательно и практически безлимитно накапливать жировые запасы, но вот расставаться с ними наше тело не любит. Для мозга жир — это гарантия выживания. Поэтому не усугубляйте ситуацию, старайтесь худеть, особо не беспокоя вашу нервную систему. Принято считать более или менее адекватным темп снижения веса не более 1 кг в неделю. Однако надо понимать, что если вы и без того весите 55 кг, но непременно хотите стать ещё легче, то для вас эта планка должна быть скорректирована в меньшую сторону».

Фото «Сейчас» — «Когда буду молодец»

Почему я это делаю?

Я вешу не космически много, мой вес на начало эксперимента составляет 69 килограмм (до него мне уже удалось скинуть 2-3 килограмма после ударных зимних зажоров), рост — 165 см. Я НЕ выгляжу толстой, если одеться по фигуре и не в толстовку с пучком в модном стиле «оверсайз», ни на одной встрече выпускников с одноклассниками я не слышала фразы в стиле «Ох, женщина, вот ты отожралась». Но со времён моего переезда в Москву, за лихое студенчество с кучей переездов, КВНом до посинения, нарушенным режимом жизни и стрессами, я наела 15 лишних для себя килограмм.

И вот тут начинается провал. Я готовлюсь к триатлону или выхожу на пробежку, до банального просто — надеваю каблуки, и в эти моменты я чувствую каждый лишний килограмм, который мешает мне делать это быстрее, легче и проще.

Я встречаю мощное сопротивление со стороны своего тела, которое просто кричит о том, что лишний вес мешает мне изнутри, а не столько снаружи.

Моя попытка #5. Как я худела и почему не похудела?

Немаловажный аспект для всех девчонок, которые собираются худеть к лету, понять причину своих «зажоров». Проблема очень острая и глобальная, потому как ни один здоровый человек в состоянии полной гармонии и баланса в своей жизни не нуждается в таком количестве еды, интуитивных перекусов и вкусняшек на ночь, чтобы спровоцировать набор лишних килограммов. Первый вопрос, который мне задали три врача одновременно (во время прохождения исследования, на котором подробнее я остановлюсь чуть дальше): «Что ты заедаешь?». Врачи не сговаривались, а меня от этого нехило колбасило и разрывало, ведь было необходимо копнуть вглубь себя и найти ту самую причину, которая постоянно выводит меня из состояния стабильности.



Ведь я пыталась худеть и, как и многие, ответственно закупала в магазинах морковь, сельдерей, куриные грудки и заменитель сахара. В итоге мой челлендж «21 день без сахара» провалился через неделю в какой-то из «Шоколадниц». Раскладывая этот путь поэтапно, я бы проследила следующую взаимосвязь: вокруг нас возникают проблемы (стрессовые ситуации дома, на работе, нелюбовь к себе) — эти проблемы вышибают нас из колеи и дестабилизируют гормональный фон (может, кстати, быть и обратная ситуация в этих двух пунктах) — нас (девчонок) начинает кидать из одной крайности в другую (худею — ем торт — сижу на трёхдневном детоксе). В итоге килограммы то уходят, то приходят, а это развинчивает нестабильный гормональный фон ещё сильнее — замкнутый круг.

Мне всё это напоминает детские качели. Вот представьте, что вы раскачали их в полную силу, а потом резко спрыгнули с них и стоите на месте, думая, что всё и дальше будет нормально. Но ведь очень глупо предполагать, что они не прилетят вам в голову, да?

С чего начать?

Не надо никуда бежать, к хорошему результату нужно идти со спокойной головой и уверенностью в том, что вашей мотивации достаточно для того, чтобы осилить все этапы похудения. Я, честно признаюсь, первый раз вхожу в этот процесс с чётким осознанием того, что мне это нужно. Не общественности или кому-то конкретному, кому вы в таком весе не нравитесь, а себе, моему здоровью, моему будущему. Глупо выглядеть в 24 как женщина, которая родила тройню и никак не может прийти в форму, если ты ещё даже не рожала.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Консультация эндокринолога

Первым пунктом, который стоял в моём чек-листе подготовки к эксперименту, значилось «Посещение врача-эндокринолога». Я сама наметила себе цель в «минус 10 кг», и важно было получить консультацию специалиста по этому вопросу, понять, реальна ли она и как на это отреагирует мой организм.

Я уверена, что посещение врача-эндокринолога важный этап вначале именно для всех девочек, девушек, женщин. Гормоны управляют нашей жизнью, именно оттуда и «пляшут» все неожиданные перепады настроения, проблемы со сном, кожей, аппетитом и дальше по списку. Что уж говорить о том, что систематический дефицит того же гормона «мелатонина» может спровоцировать рак груди.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Вот несколько советов, которые дал мне врач Osteopolyclinic Екатерина Иванникова после консультации.

Сдать анализы на микроэлементы.

Выровнять режим сна: засыпать до 12 часов, в полной темноте.

Не использовать гаджеты и не смотреть телевизор за час до сна.

Пить пиколинат хрома (по рекомендации врача), чтобы усмирить свою зависимость от сладкого.

Отключить все всплывающие push-уведомления на телефоне.

Пить больше чистой воды в течение дня.

Исключить фрукты после 16:00.

Исключить «молочку» после 18:00.

Прийти на повторный осмотр в течение месяца.

Помимо этого именно эндокринолог-диетолог помог мне отстроить своё питание, проанализировать, ЧТО я ем и в каких количествах.

Андрей Семешов, велнесс-коуч, колумнист «Чемпионата»: «Женский организм способен запасать жир быстрее, чем мужской. И расстаётся он с ним не так охотно. Это связано с физиологией и функцией продолжения рода. Если вы в журналах видите фитнес-див, у которых чётко видны все кубики пресса, а по телу отчётливо проступают вены, ни в коем случае не берите это себе за ориентир. Поверьте, вы просто не готовы платить такую цену, жертвуя здоровьем».

Слежка за собой: как я неделю фотографировала всю еду, которую ела

В качестве эксперимента я в течение недели фотографировала все приёмы пищи, включая мелочи. Захотелось печеньку? Сфоткай её и только потом ешь. Чем это удобно? Доктор сразу понимал, не только что я ем, но и в каких количествах и в какое время суток — потому что по фото можно было также отследить точное время.

Оказалось, что в моём рационе очень много перекусов и углеводов, а происходят они все по нескольким причинам: первая — я не успеваю полноценно поесть в обед и вместо этого заменяю один нормальный обед на пять стихийных «углеводных бомб».

Я пила очень много НЕ воды: морсы с претензией на натуральность, соки с модной приставкой «Эко» и огромным количеством сахара. Пришлось научить себя пить воду и запомнить главное правило: хочешь натуральный морс? Сделай его сама.

Я более или менее держала себя в рамках, если питаться приходилось дома, но готовить с собой времени нет, поэтому по пути на работу случался уже естественный круассан с кофе, ну и дальше по списку..

Совет: если у вас нет возможности фотографировать еду, то воспользуйтесь приложением FatSecret или записывайте все приёмы пищи в заметки на телефоне. Уверена, вы удивитесь, как много вы на самом деле едите за день!

Биоэмпиданс: 5 интересных инсайтов

Вторым шагом было посещение фитнес-тестирования в Crocus Fitness Кунцево, в результате которого нам с Димой рассказали о возможностях нашего организма и составе тела. Скажу честно, результат меня очень расстроил, но исследование стоило того. В общей сумме за час, не выходя из фитнес-зала, ты можешь узнать множество инсайтов о себе и своём организме, получить рекомендации и увидеть точки роста, которые можно прокачать. Ниже можно будет посмотреть результаты моего лично анализа тела, в конце эксперимента мы проведём аналогичное тестирование, чтобы увидеть прогресс.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Анализ тела помог разобрать себя до мелочей и понять, что это не «кость широкая», а содержание жира в теле — 26,1 кг, при норме от 11,3 до 18,1. Остальные параметры (количество воды, микроэлементы и проч) оказались относительно в норме.

Дальше глубокий анализ помог определить те самые зоны, количество жировых клеток в которых значительно превышает норму, а также понять где и на сколько.

Отдельный параметр, которому мне хотелось бы уделить внимание, — уровень висцерального жира. Здесь в зоне риска оказываются не только полные люди, вы можете быть худышкой с ожирением внутренних органов. При норме от 1 до 9 мой показатель — 12.

Самый опасный для здоровья вид жира. Висцеральный жир — это белый жир, который находится в брюшной полости вокруг органов, печени, поджелудочной железы, сердца, кишечника. Исследователи обнаружили, что висцеральный жир выделяет ретинол-связывающий белок 4, который повышает устойчивость к инсулину. Это, в свою очередь, приводит к непереносимости глюкозы и диабету второго типа.

Помимо исследования тела, мы также прошли исследование всего организма на выносливость, определили пиковый пульс и отследили время, за которое он приходит в норму. Это было важно для того, чтобы определить формат тренировок, который поможет максимально быстро прийти к результату без ущерба для здоровья. Мои рекомендации: длительное кардио в свободном темпе, пилатес, йога и плавание.

длительное кардио в свободном темпе, пилатес, йога и плавание. Возраст моих лёгких — 100 лет. И это, пожалуй, один из самых шокирующих для меня результатов исследования. Теперь я наконец-то поняла, почему «дыхалка» иногда подводит, а кроль даётся с трудом.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Результат анализа тела и рекоммендации — здесь.

В общем, теперь остаётся только наметить план и следовать ему. Самое сложное для меня — это отстроить своё питание. Но об этом и о своей новой любви — пилатесе — я расскажу в конце первой официальной недели нашего эксперимента, на всём пути которого вместе со мной и Дмитрием будет наш колумнист, велнес-коуч Андрей Семешов и мой тренер по пилатесу в Crocus Fitness Земляной Вал Равиля.