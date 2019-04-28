Ты смотришь на сладкое, а тебе говорят «нельзя». После этого не знаешь, как жить

Тема правильного питания давно перестала звучать экзотично. Кажется, мы знаем всё о калориях, сахаре и суперфудах. По всей России открывается всё больше пп-кафе, где можно отведать любимые блюда в новой низкокалорийной форме. Мы поговорили с основателями самой популярной «правильной» кофейни на Патриках – 42 Coffee Shop.

Анна Берсенева и Артём Фёдоров поделились с нами своим опытом экспериментов в питании и рассказали о любимых блюдах.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как появилась идея питаться правильно и сделать из этого бизнес? С чего всё началось?

Аня: Каждый из нас своим путём пришёл к идее создания бизнеса в сфере здорового питания. Что касается меня, то если бы при мне 10 лет назад произнесли словосочетание «здоровое питание», то я бы сказала: «Увольте! Не рассказывайте!». В лучшем случае это наводило скуку. Но потом я забеременела, и запас прочности моего организма иссяк. Мне поставили диагноз — диабет первого типа, второго типа, в общем, много разных диагнозов. При этом врачи ничего не могли сделать, потому что любой из диагнозов был озвучен в сочетании с выражением «нестандартный случай». Для меня это была катастрофа, потому что я жила-жила, а потом попала в какой-то ад с инъекциями, уколами, анализами, страшными историями, где всё нельзя.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

В этот период я познакомилась с Марвой Оганян, это главный врач-натуропат в России. Она отправила меня учиться в Испанию. Вот так я получила своё основное образование, не первое, но, наверное, самое главное в моей жизни, и научилась разбираться в том, что и почему мы едим. После этого мы познакомились с Артёмом и Виктором и для начала создали производство, а уже потом через некоторое время решили открыть кафе.

Если бы мне 10-11 лет назад сказали бы, что я буду этим заниматься, что у меня будет кафе в сфере здорового питания, без сахара, то я бы намазала батон нутеллой и сказала бы: «Не рассказывайте мне сказки!»

Просто в один момент всё очень сильно изменилось, я поняла, что тот выбор, который мы делаем каждый день, то, что мы едим, то, что мы пьём, та энергия, которую мы в себя впускаем, -определяет нашу жизнь. Я элементарно почувствовала разницу, и сейчас мне хочется вкладывать свою энергию только в то, во что я верю на 1000%.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Артём: Для меня всё началось с экспериментов: я хотел понять, от чего зависит состояние, когда ты можешь, например, песню написать, и состояние, когда ты пытаешься что-то сделать, но ничего не получается. Я пробовал различные студии, практики: от банальной йоги до самых непопулярных вещей.

Один из ярких экспериментов: мы ездили в Карелию и практиковали тёмный ретрит. Это когда ты в тёмном помещении, в молчании, отслеживаешь всё, что происходит у тебя в уме. Там не было задачи есть что-то определённое, необходимо было просто чётко понимать, что ты хочешь есть. Мы там были неделю, и я всё это время не испытывал чувство голода, потому что не тратил энергию на визуальную картинку и на умственную деятельность, потому что концентрировался на «здесь и сейчас». Тогда я понял, что мы вообще не знаем, как устроен наш организм.

В школе мне говорили, что если человек не будет есть неделю, то он умрёт, а я отлично себя чувствовал.

Правильное питание тоже пришло в качестве эксперимента. Был Великий пост, я тогда работал на госслужбе, и один из моих коллег спросил, не хочу ли я попоститься вместе с ним. Я согласился, потому что люблю пробовать новое, это близкий для меня подход к жизни. Я постился две недели, это было не сложно, потому что постное меню мне и так всегда нравилось. Потом этот коллега улетел в Финляндию, а когда ты один ходишь обедать с другими людьми, которые не постятся – это тяжело. В какой-то момент я забил и съел бургер, несмотря на то, что пост ещё не закончился. И это был резкий контраст, очень сильное изменение состояния, я просто не мог сконцентрироваться. Вся моя энергия уходила просто на то, чтобы поддерживать бодрое состояние и не уснуть, я просто ничего не мог делать. Я начал наблюдать за своими ощущениями после того, как я съедаю ту или иную еду.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Пока вы шли к этому проекту, у вас появились определённые пищевые привычки. Расскажите, как это отразилось на качестве вашей жизни?

Аня: Я тоже замечала за собой, что концентрация и продуктивность зависят от питания. Ещё я заметила, что если питаться более натуральной пищей, то требуется меньшее время сна, чтобы отдохнуть и хорошо себя чувствовать. На мой взгляд, питание – это инструмент, который позволяет сделать жизнь более яркой. С утра мы все принимаем внешний душ, у меня есть привычка принимать ещё и внутренний душ, то есть стакан воды, туда можно добавить немного какого-нибудь сока, тогда можно выпить и два, и три стакана.

Артём: На самом деле мои эксперименты ещё не завершились (улыбается), поэтому делать выводы рано. Я могу только согласиться, что еда – это инструмент, и в зависимости от задачи, которая стоит, ты используешь те или иные продукты. Например, если нужно, чтобы быстрее работал мозг, я сейчас пробую выпить кофе и съесть наш батончик. И это реально помогает. А если слишком много мыслей, то можно попробовать поголодать, это поможет сконцентрироваться на важном. Зачастую мы хотим есть именно из-за окружающей суеты, это вызывает внутренние переживания. Всё зависит от задачи – нет универсального рецепта для каждого. У меня был этап сыроедения, но потом я понял, что я делаю не то, что я хочу, я себя ограничиваю.

— Как вы придумывали меню? Многие считают, что правильное питание — это сложно и однообразно..

Аня: Когда мы придумывали кафе, нам хотелось сделать пространство не об ограничениях, как это обычно происходит. Если прийти в вегетарианское или веганское кафе, то там вам скажут, что вот это, это у нас не купить. А нам хотелось расширить границы, так как я сама через это прошла, когда столкнулась со страшными диагнозами. Если к нам придёт человек, который любит молочные продукты, но при этом у него по каким-то причинам непереносимость, то у нас есть кокосовые йогурты, сырники без сыра, без творога.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Есть те, кто, как я, любит сладкое, но сталкиваются с тем, что им неожиданно говорят: «Нельзя!». После этого не знаешь, что делать, становится грустно жить. Из этой ситуации тоже есть выход — у нас есть полезные для здоровья десерты, которые очищают организм или десерты из кокосового масла полезные для кожи. У нас нет каких-то правил, если вы к нам придёте и попросите капучино на коровьем молоке, то мы не посмотрим на вас как-то странно. К нам приходят и те, кто придерживается в питании каких-то этических соображений, медицинских показаний, и просто люди, которым нравится такая еда.

Артём: В меню мы исключаем и заменяем именно те продукты, которые не полезны при любом варианте питания. Мы старались заменить различные консерванты, это не всегда просто, но почти всегда возможно. Само меню разрабатывалось так, чтобы человек чувствовал себя комфортно, чтобы он мог выпить кофе на обычном молоке, но оно было качественным. Чтобы каждый человек понимал, что на него никто не посмотрит косо, если он вчера съел котлету. Иногда приходят посетители с детьми, и ребёнок с удовольствием ест десерты без рафинированного сахара, и не чувствует никакой разницы. Когда я это вижу, я понимаю, что всё не зря.

— Почему 42?

Аня: Большая часть нашей пищи приготовлена при температуре ниже 42-х градусов, это позволяет сохранять витамины и минералы.

— С какими стереотипами о правильном питании вы сталкивались?

Аня: Когда говоришь человеку, что в наших сладостях нет рафинированного сахара, то многие думают, что это что-то абсолютно несъедобное, я бы также думала лет 10-12 назад. Но когда человек пробует, то представление меняется. Главный стереотип – это то, что правильная еда пресная и безвкусная.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Какое у вас самое любимое блюдо из меню?

Аня: Мне в последнее время очень нравятся кокосовые йогурты, и вкус, и их влияние на организм. Йогурт со смородиновым джемом — это у меня воспоминание из детства. Бабушка угощала йогуртом или кефиром со смородиновым варением, я всё смешивала и ела. Что касается продуктов, я очень люблю авокадо, мне даже на день рождения подарили целый пакет авокадо, я этому подарку радовалась больше всего. Организму нужно давать максимум, мы не можем взять всё из одного продукта, поэтому нужно экспериментировать, пробовать разное.

— А какое блюдо самое популярное?

Артём: Наверное, наш бургер. Ещё овсяная каша очень популярна, сейчас мы сделали зимний вариант, с чиа, с растительным молоком и полезной карамелью.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— А из напитков, что самое популярное?

Артём: Если не брать кофе, то очень большой популярностью пользуется матча.

Аня: Зелёную матчу лучше пить в первой половине дня или вечером, если есть далеко идущие планы, а синяя матча наоборот больше успокаивает, её можно пить вечером.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как бы вы охарактеризовали философию проекта 42?

Аня: Ещё раз подчеркну, что это история не об ограничениях, а о расширении, сюда можно прийти и попробовать что-то новое и полезное.

Артём: Мне кажется, что наш слоган чётко отражает нашу философию: «Healthy. Simple Everyday». Мы простые, здоровые и на каждый день, даже если ты привык есть обычную еду, то ты найдёшь себе что-нибудь по вкусу.