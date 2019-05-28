Выбирай дисциплину и уровень сложности. Открытый забег, заплывы, танцы, бокс, футбол, пляжный волейбол, баскетбол и многое другое.

Хватит ходить в зал просто так! Попробуй свои силы в соревнованиях

Уже через несколько дней нас ждёт открытие уникального масштабного фитнес-события — XIX летних игр World Class им. Дмитрия Жирнова. Именно на них у огромного количества любителей появляется возможность почувствовать себя профи и посоревноваться сразу в нескольких дисциплинах.

Фото: World Class clubs

Мероприятие посвящено Дмитрию Жирнову, пионеру российского фитнеса, ведущему тренеру сети, суперпрофессионалу по велоспорту, человеку с открытой душой и добрым сердцем. В августе 2011 года Дмитрий трагически погиб во время тренировки. Его улыбка и сила воли, характер и любовь к своему делу, вера в своих учеников не перестают вдохновлять даже после его ухода.

Это интересно: к участию в мероприятиях не допускаются действующие спортсмены, поэтому наблюдать за ходом событий становится ещё интереснее.

Фитнес-марафон соревнований от World Class продлится с 8 по 16 июня. Основываясь на уровнях сложности, мы собрали для вас актуальную подборку соревнований.

Открытый забег: бежать может каждый

Официальная церемония открытия Игр состоится 9 июня на Поклонной Горе. Старт соревнованиям даст открытый забег, в котором сможет принять участие любой желающий, а не только члены клубов сети. Пробежать можно всей семьёй, ведь для каждого найдётся подходящий формат:

для взрослых (от 16 лет) – 10 км;

командная эстафета среди членов клубов (4*1000 м). Обязательные требования: двое мужчин + две женщины, один из участников может являться тренером WorldClass — капитан команды.;

детский кросс на 500 (6-9 лет) и 1000 (10-15 лет) метров.

Стоимость участия – 500 рублей. Собранные средства в полном объёме будут перечислены в Благотворительный фонд «Жизнь в Движении»*.

Регистрация на забег и другие дисциплины Игр для членов клуба проходит в личном кабинете.

Внешние участники (не члены клуба) могут зарегистрироваться на сайте.

Фото: World Class clubs

Men’s Physique & Fitness Bikini: покажи своё тело

В день открытия на площадке пройдут соревнования по пауэрлифтингу, боксёрскому многоборью, боксу, а красивые и идеально сложенные парни и девушки соберутся на конкурс Men’s Physique & Fitness Bikini, чтобы выяснить, чей рельеф и пропорции будут удостоены высшей награды. Часы в клубе не прошли зря!

Фото: World Class clubs

Собери команду и покажи себя: футбол, волейбол и баскетбол

Нет ничего лучше, чем собрать друзей, коллег и единомышленников, и подать заявку на участие в одном из командных состязаний на играх World Class им. Дмитрия Жирнова. Проверьте свои способности и проведите время в приятной компании. Не зря говорят, что спортивные соревнования — идеальный тимбилдинг!

Футбол

Когда? Отборочные игры — 2 июня, финал — 15 июня.

Где? Отборочные игры — стадион «Спартак», финал — Парк Горького.

Волейбол

Когда? 8 июня

Где? Клуб World Class Житная, Москва, ул. Житная, 14 с2

Фото: World Class clubs

«Как рыба в воде»: докажи, что ты лучший в плавании

Заплыв на открытой воде или в комфортабельном бассейне, а может быть даже игра в водное поло? Пора испытать себя и поучаствовать в соревнованиях.

Детское плавание

Когда? 12 июня

Где? ДС Динамо. Ленинградское шоссе, д.39, стр.53

Возрастные категории: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет.

Дистанции: индивидуальные заплывы 50 м, эстафета 4х50 м.



Плавание. Взрослые

Когда? 12 июня

Где? ДС Динамо. Ленинградское шоссе, д.39, стр.53

Возрастные категории: 17-29 лет, 30-39 лет, 40 лет и старше

Дистанции: индивидуальные заплывы 50 м, эстафета — 4х50 м.

Водное поло

Когда? 12 июня

Где? ДС Динамо. Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53

Фото: World Class clubs

Не бойся экспериментов: попробуй триатлон, танцы или бадминтон

Помимо классических видов спорта и открытого забега, каждый участник Игр сможет зарегистрироваться и выступить в номинациях: триатлон, танцы, бадминтон, поучаствовать в соревнованиях на гребном тренажёре, освоить свимран и сайклинг.

Торжественное закрытие игр

Когда? 16 июня

Где? Arena by Soho Family

Тренируйтесь с лучшими. Участвуйте и побеждайте в летних Играх World Class.