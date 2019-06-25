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Москвичу не разрешили бегать в парке Бове. Администрация против бега

Александр Куделя
Москвичу запретили бегать в парке: это законно?
Охранник решил, что заниматься там спортом нельзя.
Lifestyle / Бег 0

Житель Москвы Константин Коновалов рассказал в своём «твиттере», что охранник парка в центре города запрещает ему бегать на территории парка. Ситуация разрешилась только после вмешательства СМИ. Теперь бегать в парке можно.

8 июня дизайнер Константин Коновалов вышел на пробежку в парк имени Осипа Бове в районе Страстного бульвара. Парк является объектом культурного наследия и находится на территории Мосгордумы. В связи с этим, парк открыт для посещения только в выходные дни. На входе в парк стоит металлоискатель и охрана. Когда Константин пришёл в парк на субботнюю пробежку, к нему подошёл охранник и предупредил, что бегать в парке нельзя, потому что тот относится к объектам культурного наследия, а бегать в нём — то же самое, что бегать в музее.

На следующий день ситуация повторилась:

Во время следующей пробежки — 12 июня — охраны было значительно больше. У них в том числе возникли претензии к лежащей на лавке бутылке воды.

В следующие выходные за бегуном снова пристально следили.

20 июня на ситуацию обратил внимание телеканал «Москва 24». В сюжете руководитель комитета по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов говорит, что бегать в парке можно, а охранник, скорее всего, здесь уже не работает.

Как рассказал Константин Коновалов, после сюжета в СМИ претензии к бегу в парке прекратились. На официальные запросы, которые он направил в мерию Москвы и Мосгордуму, ответ пока не прислали.

Юрист Денис Костин подтвердил, что такой запрет неправомерен, поскольку парк является общественным местом и заниматься там можно всем, что не противоречит Конституции и законодательству.

Кстати, подобный запрет есть и в Летнем саде в Санкт-Петербурге. Он даже вписан в правила на входе в парк.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

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