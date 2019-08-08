Массаж, который уменьшит ваши формы. Вы просто лежите и худеете

Многие считают, что массаж — это процедура для расслабления, снятия усталости в мышцах и эмоционального детокса. Но мало кто догадывается, что массажист может стать вашим лучшим другом в процессе «лепки» идеального тела. Всё дело в том, что именно во время массажа можно точечно проработать те зоны, на которые сложно сделать акценты во время тренировки в зале.
Конечно, никто не будет утверждать, что за один поход на массаж вы сожжёте невероятное количество калорий и скинете пару размеров, но в комбинации с правильным питанием и фитнес-нагрузкой в зале результат не заставит себя долго ждать.
Вместе со специалистами клиники остеопатии и классической медицины OSTEOPOLYCLINIC мы решили разобраться: так ли полезен лимфодренаж, как о нём говорят, и сколько на самом деле можно сбросить, лёжа на массажном столе?
Массаж, о котором вы слышали. Знаменитый лимфодренаж
Лимфодренаж — настоящий «генератор» красоты, молодости и здоровья. Подобный массаж оказывает как эстетическое, так и лечебно-профилактическое воздействие на организм. После нескольких сеансов у клиентов улучшается общее состояние, активизируются обменные процессы в клетках, ускоряется очищение организма, выводятся шлаки, кожа насыщается кислородом. На сегодняшний день лимфодренажный массаж с успехом применяется для снижения веса, снятия отёков, улучшения состояния всего организма.
- лимфодренажный массаж тела способен ускорить ток лимфы;
- антицеллюлитный лимфодренажный массаж способствует выведению лишней межклеточной жидкости, приводящей к возникновению и проявлению целлюлита;
- с помощью данной процедуры возможно улучшение циркуляции крови в тканях, устранение отёков, а также более быстрое избавление от воспалительных процессов, восстановление мышечной ткани
За счёт чего происходит эффект? При проведении как аппаратного, так и ручного лимфодренажного массажа массирующие движения выполняются по путям лимфотока, что усиливает приток крови к тканям. В результате улучшается не только мышечный тонус, но и лимфообращение.
Болезненность: безболезненно.
Эффект от первой процедуры: объёмы визуально уменьшились, пропала утренняя отёчность лица и мешки под глазами. За курс лимфодренажного массажа вполне реально потерять до 5 см в объеме.
Стоимость: от 6000 рублей.
Массаж, о котором вы и не слышали. Лимфодренаж бамбуковыми палочками
Массаж бамбуковыми палочками — одна из главнейших достопримечательностей Бали, Гоа и Таиланда. Материал для создания палочек выбран не случайно, в азиатских странах бамбук ассоциируется с молодостью и красотой. На сегодняшний день этот экзотический массаж можно попробовать не только на отдыхе, но и в салонах красоты в нашей стране (например, в клинике остеопатии и классической медицины OSTEOPOLYCLINIC).
За счёт чего происходит эффект? Массаж начинается с нанесения масла или увлажняющего крема на тело. Затем врач начинает делать точечный массаж палочками малого диаметра. Тем самым стимулируя биологически активные точки в нашем организме. В основе техники: вибрация и давление при помощи палочек более широкого диаметра.
Болезненность: терпимо, чуть более болезненно, чем классический массаж.
Эффект от первой процедуры: -1,5 см в бёдрах, — 1 см в талии.
Стоимость: от 6000 рублей.
После лимфодренажа: пить или не пить?
Питьевой режим — это очень важно. Поэтому необходимо его соблюдать и помнить про одно простое правило: «всё, что не вода — это еда». Смузи, соки, сладкие газировки, кофе и чай — даже если что-то из подобных напитков и утоляет жажду, то лишь на время. Старайтесь отдавать предпочтение обычной воде без газа. Что касается того, стоит ли пить воду сразу после лимфодренажного массажа, можно, но осторожно.
- Через 15-20 минут после массажа вам может захотеться пить. Сделайте пару глотков, но не выпивайте сразу больше стакана. Для сохранения эффекта крайне нежелательно первые 2 часа пить жидкость и перекусывать. Всё дело в том, что при лимфодренажном массаже из организма выводится лишняя жидкость, и жировые клетки переживают серьёзный стресс. Если сразу после процедуры выпить воды или поесть, то клетки запасут ещё больше воды, чем было до этого.
- На следующий день после процедуры необходимо соблюдать питьевой режим: выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды в день, желательно до 18 часов дня.
Периодичность посещений. Сколько раз в год нужно делать массаж?
Для того, чтобы получить устойчивый результат, лимфодренажный массаж рекомендуется проводить курсами (около 10-12 раз с перерывами 1-2 дня). При этом немаловажно выполнять поддерживающие упражнения и делать лёгкий самомассаж дома (1-2 раза в неделю). Это поможет получить максимальный эффект с самых первых дней.
С какими нагрузками лучше всего комбинировать лимфодренажный массаж?
Конечно, нужно понимать, что сам по себе лимфодренажный массаж — не панацея от всех проблем. И для того, чтобы не только достичь результата, но и качественно его удержать в течение длительного периода, массаж и другие косметологические процедуры (обёртывания, скрабирования и уходы) рекомендуется сочетать с физическими нагрузками. Для этого не обязтательно выбирать тренировки высокой интенсивности, подойдут и занятия в умеренном темпе, такие как:
- длительная ходьба (от 40 минут);
- пилатес;
- йога;
- стречинг;
- аэростречинг (полотна и гамаки);
- классическая утренняя гимнастика;
- акваэробика.
При комплексном подходе активизируется выведение продуктов метаболизма, которые образуются при расщеплении жира, параллельно этому улучшаются дренажные функции организма. Именно поэтому сочетание массажа и физических нагрузок поможет достичь желаемого результата гораздо быстрее!