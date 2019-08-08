Массаж, который уменьшит ваши формы. Вы просто лежите и худеете

Многие считают, что массаж — это процедура для расслабления, снятия усталости в мышцах и эмоционального детокса. Но мало кто догадывается, что массажист может стать вашим лучшим другом в процессе «лепки» идеального тела. Всё дело в том, что именно во время массажа можно точечно проработать те зоны, на которые сложно сделать акценты во время тренировки в зале.

Конечно, никто не будет утверждать, что за один поход на массаж вы сожжёте невероятное количество калорий и скинете пару размеров, но в комбинации с правильным питанием и фитнес-нагрузкой в зале результат не заставит себя долго ждать.

Вместе со специалистами клиники остеопатии и классической медицины OSTEOPOLYCLINIC мы решили разобраться: так ли полезен лимфодренаж, как о нём говорят, и сколько на самом деле можно сбросить, лёжа на массажном столе?

Фото: istockphoto.com

Массаж, о котором вы слышали. Знаменитый лимфодренаж

Лимфодренаж — настоящий «генератор» красоты, молодости и здоровья. Подобный массаж оказывает как эстетическое, так и лечебно-профилактическое воздействие на организм. После нескольких сеансов у клиентов улучшается общее состояние, активизируются обменные процессы в клетках, ускоряется очищение организма, выводятся шлаки, кожа насыщается кислородом. На сегодняшний день лимфодренажный массаж с успехом применяется для снижения веса, снятия отёков, улучшения состояния всего организма.

лимфодренажный массаж тела способен ускорить ток лимфы;

антицеллюлитный лимфодренажный массаж способствует выведению лишней межклеточной жидкости, приводящей к возникновению и проявлению целлюлита;

с помощью данной процедуры возможно улучшение циркуляции крови в тканях, устранение отёков, а также более быстрое избавление от воспалительных процессов, восстановление мышечной ткани

За счёт чего происходит эффект? При проведении как аппаратного, так и ручного лимфодренажного массажа массирующие движения выполняются по путям лимфотока, что усиливает приток крови к тканям. В результате улучшается не только мышечный тонус, но и лимфообращение.

Болезненность: безболезненно.

Эффект от первой процедуры: объёмы визуально уменьшились, пропала утренняя отёчность лица и мешки под глазами. За курс лимфодренажного массажа вполне реально потерять до 5 см в объеме.

Стоимость: от 6000 рублей.

Фото: istockphoto.com

Массаж, о котором вы и не слышали. Лимфодренаж бамбуковыми палочками

Массаж бамбуковыми палочками — одна из главнейших достопримечательностей Бали, Гоа и Таиланда. Материал для создания палочек выбран не случайно, в азиатских странах бамбук ассоциируется с молодостью и красотой. На сегодняшний день этот экзотический массаж можно попробовать не только на отдыхе, но и в салонах красоты в нашей стране (например, в клинике остеопатии и классической медицины OSTEOPOLYCLINIC).

Это интересно: при создании палочек используются бамбуковые стебли разных размеров и диаметра. Чем они больше, тем глубже прорабатываются ткани и мышцы. Массаж бамбуковыми палочками комбинирует в себе несколько восточных техник: тайский массаж, шиацу, аюрведу и лимфодренаж.

За счёт чего происходит эффект? Массаж начинается с нанесения масла или увлажняющего крема на тело. Затем врач начинает делать точечный массаж палочками малого диаметра. Тем самым стимулируя биологически активные точки в нашем организме. В основе техники: вибрация и давление при помощи палочек более широкого диаметра.

Болезненность: терпимо, чуть более болезненно, чем классический массаж.

Эффект от первой процедуры: -1,5 см в бёдрах, — 1 см в талии.

Стоимость: от 6000 рублей.

После лимфодренажа: пить или не пить?

Питьевой режим — это очень важно. Поэтому необходимо его соблюдать и помнить про одно простое правило: «всё, что не вода — это еда». Смузи, соки, сладкие газировки, кофе и чай — даже если что-то из подобных напитков и утоляет жажду, то лишь на время. Старайтесь отдавать предпочтение обычной воде без газа. Что касается того, стоит ли пить воду сразу после лимфодренажного массажа, можно, но осторожно.

Через 15-20 минут после массажа вам может захотеться пить. Сделайте пару глотков, но не выпивайте сразу больше стакана. Для сохранения эффекта крайне нежелательно первые 2 часа пить жидкость и перекусывать. Всё дело в том, что при лимфодренажном массаже из организма выводится лишняя жидкость, и жировые клетки переживают серьёзный стресс. Если сразу после процедуры выпить воды или поесть, то клетки запасут ещё больше воды, чем было до этого.

На следующий день после процедуры необходимо соблюдать питьевой режим: выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды в день, желательно до 18 часов дня.

Периодичность посещений. Сколько раз в год нужно делать массаж?

Для того, чтобы получить устойчивый результат, лимфодренажный массаж рекомендуется проводить курсами (около 10-12 раз с перерывами 1-2 дня). При этом немаловажно выполнять поддерживающие упражнения и делать лёгкий самомассаж дома (1-2 раза в неделю). Это поможет получить максимальный эффект с самых первых дней.

Фото: istockphoto.com

С какими нагрузками лучше всего комбинировать лимфодренажный массаж?

Конечно, нужно понимать, что сам по себе лимфодренажный массаж — не панацея от всех проблем. И для того, чтобы не только достичь результата, но и качественно его удержать в течение длительного периода, массаж и другие косметологические процедуры (обёртывания, скрабирования и уходы) рекомендуется сочетать с физическими нагрузками. Для этого не обязтательно выбирать тренировки высокой интенсивности, подойдут и занятия в умеренном темпе, такие как:

длительная ходьба (от 40 минут);

пилатес;

йога;

стречинг;

аэростречинг (полотна и гамаки);

классическая утренняя гимнастика;

акваэробика.

При комплексном подходе активизируется выведение продуктов метаболизма, которые образуются при расщеплении жира, параллельно этому улучшаются дренажные функции организма. Именно поэтому сочетание массажа и физических нагрузок поможет достичь желаемого результата гораздо быстрее!