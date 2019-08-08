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Массаж для похудения. Как массаж поможет вам сбросить вес? ПП и ЗОЖ

Майя Ямайская
Массаж, который уменьшит ваши формы. Вы просто лежите и худеете
Это будет гораздо приятнее, чем изнуряющая тренировка. Мы обещаем.
Lifestyle / Город 0

Многие считают, что массаж — это процедура для расслабления, снятия усталости в мышцах и эмоционального детокса. Но мало кто догадывается, что массажист может стать вашим лучшим другом в процессе «лепки» идеального тела. Всё дело в том, что именно во время массажа можно точечно проработать те зоны, на которые сложно сделать акценты во время тренировки в зале.

Конечно, никто не будет утверждать, что за один поход на массаж вы сожжёте невероятное количество калорий и скинете пару размеров, но в комбинации с правильным питанием и фитнес-нагрузкой в зале результат не заставит себя долго ждать.

Вместе со специалистами клиники остеопатии и классической медицины OSTEOPOLYCLINIC мы решили разобраться: так ли полезен лимфодренаж, как о нём говорят, и сколько на самом деле можно сбросить, лёжа на массажном столе?

Фото: istockphoto.com

Массаж, о котором вы слышали. Знаменитый лимфодренаж

Лимфодренаж — настоящий «генератор» красоты, молодости и здоровья. Подобный массаж оказывает как эстетическое, так и лечебно-профилактическое воздействие на организм. После нескольких сеансов у клиентов улучшается общее состояние, активизируются обменные процессы в клетках, ускоряется очищение организма, выводятся шлаки, кожа насыщается кислородом. На сегодняшний день лимфодренажный массаж с успехом применяется для снижения веса, снятия отёков, улучшения состояния всего организма.

  • лимфодренажный массаж тела способен ускорить ток лимфы;
  • антицеллюлитный лимфодренажный массаж способствует выведению лишней межклеточной жидкости, приводящей к возникновению и проявлению целлюлита;
  • с помощью данной процедуры возможно улучшение циркуляции крови в тканях, устранение отёков, а также более быстрое избавление от воспалительных процессов, восстановление мышечной ткани

За счёт чего происходит эффект? При проведении как аппаратного, так и ручного лимфодренажного массажа массирующие движения выполняются по путям лимфотока, что усиливает приток крови к тканям. В результате улучшается не только мышечный тонус, но и лимфообращение.

Болезненность: безболезненно.

Эффект от первой процедуры: объёмы визуально уменьшились, пропала утренняя отёчность лица и мешки под глазами. За курс лимфодренажного массажа вполне реально потерять до 5 см в объеме.

Стоимость: от 6000 рублей.

Фото: istockphoto.com

Массаж, о котором вы и не слышали. Лимфодренаж бамбуковыми палочками

Массаж бамбуковыми палочками — одна из главнейших достопримечательностей Бали, Гоа и Таиланда. Материал для создания палочек выбран не случайно, в азиатских странах бамбук ассоциируется с молодостью и красотой. На сегодняшний день этот экзотический массаж можно попробовать не только на отдыхе, но и в салонах красоты в нашей стране (например, в клинике остеопатии и классической медицины OSTEOPOLYCLINIC).

Это интересно: при создании палочек используются бамбуковые стебли разных размеров и диаметра. Чем они больше, тем глубже прорабатываются ткани и мышцы. Массаж бамбуковыми палочками комбинирует в себе несколько восточных техник: тайский массаж, шиацу, аюрведу и лимфодренаж.

За счёт чего происходит эффект? Массаж начинается с нанесения масла или увлажняющего крема на тело. Затем врач начинает делать точечный массаж палочками малого диаметра. Тем самым стимулируя биологически активные точки в нашем организме. В основе техники: вибрация и давление при помощи палочек более широкого диаметра.

Болезненность: терпимо, чуть более болезненно, чем классический массаж.

Эффект от первой процедуры: -1,5 см в бёдрах, — 1 см в талии.

Стоимость: от 6000 рублей.

После лимфодренажа: пить или не пить?

Питьевой режим — это очень важно. Поэтому необходимо его соблюдать и помнить про одно простое правило: «всё, что не вода — это еда». Смузи, соки, сладкие газировки, кофе и чай — даже если что-то из подобных напитков и утоляет жажду, то лишь на время. Старайтесь отдавать предпочтение обычной воде без газа. Что касается того, стоит ли пить воду сразу после лимфодренажного массажа, можно, но осторожно.

  • Через 15-20 минут после массажа вам может захотеться пить. Сделайте пару глотков, но не выпивайте сразу больше стакана. Для сохранения эффекта крайне нежелательно первые 2 часа пить жидкость и перекусывать. Всё дело в том, что при лимфодренажном массаже из организма выводится лишняя жидкость, и жировые клетки переживают серьёзный стресс. Если сразу после процедуры выпить воды или поесть, то клетки запасут ещё больше воды, чем было до этого.
  • На следующий день после процедуры необходимо соблюдать питьевой режим: выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды в день, желательно до 18 часов дня.

Периодичность посещений. Сколько раз в год нужно делать массаж?

Для того, чтобы получить устойчивый результат, лимфодренажный массаж рекомендуется проводить курсами (около 10-12 раз с перерывами 1-2 дня). При этом немаловажно выполнять поддерживающие упражнения и делать лёгкий самомассаж дома (1-2 раза в неделю). Это поможет получить максимальный эффект с самых первых дней.

Фото: istockphoto.com

С какими нагрузками лучше всего комбинировать лимфодренажный массаж?

Конечно, нужно понимать, что сам по себе лимфодренажный массаж — не панацея от всех проблем. И для того, чтобы не только достичь результата, но и качественно его удержать в течение длительного периода, массаж и другие косметологические процедуры (обёртывания, скрабирования и уходы) рекомендуется сочетать с физическими нагрузками. Для этого не обязтательно выбирать тренировки высокой интенсивности, подойдут и занятия в умеренном темпе, такие как:

  • длительная ходьба (от 40 минут);
  • пилатес;
  • йога;
  • стречинг;
  • аэростречинг (полотна и гамаки);
  • классическая утренняя гимнастика;
  • акваэробика.

При комплексном подходе активизируется выведение продуктов метаболизма, которые образуются при расщеплении жира, параллельно этому улучшаются дренажные функции организма. Именно поэтому сочетание массажа и физических нагрузок поможет достичь желаемого результата гораздо быстрее!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

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