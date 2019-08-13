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Тест: не пора ли обратиться к врачу? Что делать, если у вас всё болит

Майя Ямайская
Всё болит, ничего не помогает. Пройди тест и узнай, не пора ли к врачу
Неважно, что именно болит. Важно, что так быть не должно.
Lifestyle / Город 0

Для многих людей боль стала чем-то абсолютно обыденным и сопутствующим, всё чаще вокруг можно услышать фразу «хронический диагноз». Тем временем на рынке обезболивающих один за другим появляются новые, ранее неизвестные, таблетки и микстуры. Но что если бы вам сказали, что можно жить без «рядовой» головной боли, хруста в коленях или искривленной осанки? Для этого всего лишь нужно разобраться в первопричине и устранить её.

Вместе со специалистами клиники остеопатии и классической медицины OSTEOPOLYCLINIC мы составили для вас тест, который поможет собрать поверхностный анамнез о вашем состоянии и решить, не пора ли обратиться к специалисту для комплексного обследования.

Зачем обращаться к остеопату? Главная задача врача-остеопата — определение причины заболевания, именно поэтому специалисты ообладают знаниями по различным дисциплинам (анатомии, ортопедии, физиологии, психологии). Диагностическая процедура «Остео чекапа» абсолютно безболезненна. Путём воздействия на организм мягкими движениями специалист проведёт осмотр и сможет рассказать вам о тех частях тела, на которые стоит обратить внимание.

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