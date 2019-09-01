Норматив на старость: упражнения, которые помогут определить ваш возраст

Если вы можете сделать их, вы в отличной форме.

Как определить, что вы в хорошей физической форме? Если вы не готовитесь к соревнованиям, а просто хотите знать, достаточно ли развито ваше тело, попробуйте выполнить эти 5 простых упражнений и сверьте свои результаты.

Перед выполнением упражнений советуем вам размяться: поделать махи руками, ногами, повороты туловища, наклоны и т.д. Если у вас не получится выполнить что-то из нашего списка — не беда. Значит, самое время обратить внимание на свой образ жизни и что-то в нём поменять.

Наклон к полу

Первое упражнение, которое без труда сможет выполнить только физически подготовленный человек — наклон туловища к полу. Попробуйте наклониться и достать до пола ладонями, не сгибая ног. Получилось? Если да, то вы в форме. Нет? Поработайте над растяжкой.

Фото: istockphoto.com

В зависимости от того, на сколько хорош результат, можно определить ваш биологический возраст.

Ладони полностью на полу — 20-30 лет;

до пола достают только кончики пальцев — 35-40 лет;

ладони дотягиваются до щиколоток — 45-50 лет;

с трудом достаёте ниже колена — 60 лет.

Планка

Путь к хорошей физической форме начинается с середины корпуса. Чтобы укрепить его и поясницу в частности, существует очень популярное и эффективное упражнение — планка. Попробуйте простоять в ней в течение 60 секунд. Если у вас получилось, то это уже неплохо. Если вы хотите улучшить свои результаты — поставьте ноги на скамейку и попробуйте простоять так минуту.

Важно: следите за тем, чтобы ваше тело образовывало прямую линию. «Подкрутите» таз к полу, выпрямите спину и смотрите строго перед собой.

Фото: istockphoto.com

Равновесие

Для выполнения этого упражнения нужно закрыть глаза и встать на одну ногу. Другую поднять на 10 см от пола и засечь время, в течение которого вы сможете простоять в таком положении.

Больше 30 секунд — около 20 лет;

25 секунд — 30 лет;

20 секунд – это 40 лет;

15 секунд и меньше – более 50 лет.

Пресс: скручивания

Сильные мышцы пресса — неотъемлемый атрибут спортивного телосложения. Если вы можете сделать хотя бы 45 скручиваний за минуту, вы явно в хорошей форме!

Фото: istockphoto.com

Берёзка

Ещё одно эффективное упражнение для мышц живота — сарвангасана или всем известная с детства «берёзка». Лёжа на спине, медленно выпрямляйте ноги вверх, отрывая поясницу и поддерживая её руками. Задержитесь в этом положении на 40-60 секунд.

Можете закинуть ноги за голову и дотянуться носками до пола? Отлично! Ваше тело не старше 25 лет.

Фото: istockphoto.com

Отжимания

Ну и, пожалуй, самое популярное упражнение в нашем списке. Нелюбимые многими, но такие необходимые для поддержания спортивной формы отжимания. Посчитайте, сколько раз вы сможете отжаться за 1 минуту. Если вы мужчина до 30 лет, то 30 раз — вполне хороший результат, для женщин достаточно и 15 (не с колен), но это далеко не предел.

Корпус должен быть идеально ровным. Выполняя упражнения, поставьте ладони на уровне груди и смотрите строго перед собой. Таз «подкручен» к полу.