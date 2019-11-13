Команда НХЛ устроила праздник на день рождения 11-летнего болельщика

День рождения — один из самых любимых детских праздников: друзья, торт и подарки делают его незабываемым. Но вечеринка Кэйда Фостера, 11-летнего канадского школьника, сложилась совсем иначе и чуть не стала худшей в жизни мальчика. Рассказываем, как с помощью хоккейных фанатов праздник всё-таки удалось спасти.

Никто не пришёл на день рождения Кэйда

Эта история началась с грустного события: Кэйд Фостер оказался в незавидном положении, когда никто из друзей не удосужился прийти на его 11-й день рождения. Конечно, такая ситуация расстроила ребёнка. Но, к счастью, его папа взял всё в свои руки, прибегнув к помощи социальных сетей. Он выложил в «Твиттер» фото сына в футболке «Торонто» — любимой хоккейной команды Кэйда — и трогательно подписал:

У моего сына Кэйда вчера был день рождения. Но на его 11-летие никто из приглашённых друзей не пришёл. Это очень грустно. Пожалуйста, если у вас есть свободная минутка, поздравьте его с днём рождения.

Эта история быстро распространилась по сети: постом поделились около 30 тыс. пользователей, почти 200 тыс. поддержали школьника лайком. Мальчик получил сотни поздравлений от звёзд. Кэйда поздравил даже губернатор провинции Онтарио и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Чемпион с детства: как привить ребёнку любовь к спорту? Максиму Резниченко всего пять лет, но его знакомство с миром спорта уже поражает.

Хоккеисты «Торонто» решили спасти праздник

Новость о неудавшемся дне рождении добралась и до Джона Тавареса — капитана «Торонто». Он лично позвонил юному болельщику и пригласил его вместе с семьёй на ближайшую игру с «Филадельфией». Хоккеист рассказал, что просто хотел сделать ребенка счастливым в особенный день:

Его день рождения был в понедельник, я позвонил ему и просто сказал: «С днём рождения!»

Хоккейный клуб «Торонто» взял на себя все расходы на перелёт Фостеров из Ньюфаундленда. Интересно, что инициатива устроить праздник ребёнку исходила в первую очередь от самих хоккеистов команды. Митч Манер, один из игроков, рассказал:

Мы сразу начали обсуждать эту историю в своём чате и хотели как-то помочь мальчику. В детстве такие вечеринки на день рождения очень много значат: к тебе приходят друзья, ты угощаешь их пиццей, другими вкусностями — всё это обычно очень весело.

Любовь на языке футбола. Самые романтичные поступки звёзд спорта Предложение Джорджевича, квест для Гризманна, музыкальный сюрприз Рамоса и другие истории, которые растрогают поклонников футбола.

Поздравление на «Скоушабэнк-Арене»

Праздничный день начался с того, что семья Фостеров посетила раздевалку команды после утренней тренировки. Там Кэйд пообщался с кумирами, сделал кучу памятных фото и взял автографы у любимых хоккеистов.

Но самый незабываемый сюрприз ждал парня в конце матча. Белый медведь, маскот команды, вынес для Кэйда большой торт, и 20 тысяч болельщиков поздравили именинника. Судя по эмоциям мальчика, запечатлённым на видео, он всё ещё не может поверить, что это происходит именно с ним.

«Торонто» в тот день проиграл по буллитам, но вряд ли это испортило настроение Кэйду, ведь хоккеисты и без того исполнили мечту ребёнка.