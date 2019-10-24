Любовь на языке футбола. Самые романтичные поступки звёзд спорта

Футбольные матчи привлекают внимание зрителей со всего мира накалом страстей, яростью, техничностью и борьбой до последней минуты. Целые семьи часто садятся перед экраном телевизора и во всю мощь кричат любимой команде: «Вперёд!». Но иногда встречи между непримиримыми соперниками могут превратиться в настоящий романтический сюжет. В нашей подборке — несколько историй, когда футбол, чувства и креатив слились воедино во имя прекрасной цели.

Предложение Луки Джорджевича на футбольном поле

Черногорский нападающий футбольного клуба «Локомотив» в начале октября сделал предложение своей девушке Йоване Баошич прямо на «РЖД Арене». История их любви началась ещё в 2014 году, поэтому можно предположить, что романтическое событие было приурочено к небольшому юбилею пары. Кроме того, Лука в своём «инстаграме» нередко признавался в чувствах к будущей невесте перед подписчиками. Он не раз заявлял, что скучает по своей возлюбленной, ведь Йоване нечасто удавалось приезжать в Москву.

К предложению футболист подошёл со всей ответственностью, стараясь превратить этот момент в сказку. На стадионе присутствовали много фотографов, играла романтическая музыка. Лука Джорджевич обнял любимую, встал перед ней на колено и задал долгожданный вопрос. Йована Баошич со слезами счастья на глазах ответила «да».

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Квест для Антуана Гризманна

Рождение ребёнка – важное событие в жизни будущих родителей. Интересно, что многие пары предпочитают не узнавать пол будущего малыша, чтобы сохранить интригу. Жена французского нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна решила креативно подойти к сообщению пола ребёнка любимому мужу.

Она подготовила для футболиста целый квест: во дворе были установлены два вопросительных знака, а между ними в центре футбольных ворот висела мишень, в которую Гризманну необходимо было попасть мячом, чтобы узнать ответ. Антуан справился с заданием с первого раза после чего из ящика, находившегося за мишенью, вылетело множество голубых шаров, возвещающих о скором рождении мальчика. Француз был безумно счастлив.

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Предложение руки и сердца от Эдуарда Белло

Прийти на матч и поддержать любимого человека на важной игре – дорогого стоит. А когда девушка спортсмена, сидящая на трибуне, неожиданно становится центром внимания — это вызывает ещё большее восхищение. Эдуард Белло, профессиональный футболист из Венесуэлы, сделал предложение своей девушке прямо во время игры между командами «Антофагаста» и «Эвертон».

Сначала спортсмен реализовал момент и забил гол в ворота соперника. А сразу после стремительно забежал на трибуну, где находилась его девушка Габриэла Брито, звезда пляжного волейбола. На ступенях трибуны Белло опустился на одно колено и при поддержке болельщиков и товарищей по команде сделал возлюбленной предложение. Окрылённый положительным ответом, Эдуард вернулся на поле, чтобы продолжить матч. Все были рады такому перформансу в исполнении футболиста, кроме одного человека – судьи, который показал ему жёлтую карточку.

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Музыкальный сюрприз Серхио Рамоса

В июне этого года капитан сборной Испании Серхио Рамос женился на своей возлюбленной Пилар Рубио. Церемония бракосочетания состоялась в Севильском кафедральном соборе. Поздравить молодожёнов приехали многие звёзды мирового футбола. Среди них были Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Лука Модрич и Жерар Пике.

Пара Серхио и Пилар находилась в отношениях вочемь лет: за это время в семействе появилось трое сыновей. Конечно, долгие отношения не всегда проходили гладко. В нескольких интервью Рубио говорила о диком нраве футболиста и бытовых конфликтах. Безусловно, на поле Серхио Рамос кажется голодным зверем, готовым броситься в схватку с любым соперником, но за пределами футбола он настоящий романтик.

Однажды Рамос решил сделать сюрприз своей возлюбленной. Во время прямого эфира на одном из испанских телеканалов, где девушка давала интервью, спортсмен появился с гитарой в руках и исполнил для неё песню о любви. Такой поступок тронул Пилар до слёз.

Командное предложение от Антона Шкарина

Некоторые люди уверены, что любовь — личное дело каждого. Однако игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин с этим утверждением в корне не согласен. В сентябре 2013 года наша национальная сборная уступила команде Испании со счётом 3:5. После финального свистка испанские футболисты принялись ликовать и водить хороводы, в то время как наша спортсмены отправились к трибунам.

У каждого футболиста в руках находилась табличка с буквами. Выстроившись в правильном порядке, по команде Антона Шкарина игроки подняли руки вверх. Пазл сложился. Появилась фраза: «Pankova, выходи за меня замуж». Болельщики на трибунах были в восторге от увиденного. Возлюбленная футболиста под аплодисменты вышла на поле к Антону и поцеловала будущего супруга.