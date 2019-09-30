Месси обзав`лся собственным брендом. В отличие от Криша, в ассортименте нет трусов с его именем на резинке.

Противостояние Роналду и Месси. Теперь не только на поле, но и в магазинах

Спустя шесть лет после Криштиану Роналду Лионель Месси запускает собственный бренд одежды. Теперь два самых титулованных футболиста современности смогут соперничать и в мире моды. Криштиану уже давно освоился в фэшн-индустрии и зарабатывает на своём бренде CR7 по $ 6-10 млн в год, в то время как Месси делает первые шаги на новом поприще. Любители футбола тесно ассоциируют Роналду с модой, а вот Месси никогда не славился броскими нарядами и частыми появлениям на показах одежды. Однако аргентинец решил попробовать себя в новом деле и на прошлой неделе представил первую коллекцию собственного бренда Messi в бутике Santa Eulalia в Барселоне.

Ассортимент и цены

От бренда Messi ждать разнообразия выбора пока рано. На данный момент на сайте интернет-магазина The Messi Store для заказа доступны всего шесть вещей: две футболки, поло, свитшот, худи и олимпийка. Коллекция будет пополняться каждую неделю. До ноября планируется выпустить ещё несколько футболок и лонгсливов, а также бомбер и штаны.

Мне нравится изучать разные области, помимо спорта. По возможности стараюсь участвовать в чём-то новом. Я действительно хотел запустить собственную фэшн-линию, — заявил аргентинец.

По словам Джинни Хилфигер, в коллекции будет несколько вещей с автографами Месси. Вещи из первой линейки Лионеля вполне соответствуют стилю самого футболиста: удобная спортивная одежда без особого шика. Коллекция Messi в первую очередь направлена на практичность.

Фото: themessistore.com

Футболка – $ 80.

Фото: themessistore.com

Лонгслив – $ 70.

Фото: themessistore.com

Худи – $ 170.



Образ Криша куда более яркий. Поэтому вещи из ассортимента бренда CR7 отличаются элегантностью, которая прослеживается, в первую очередь, в коллекции рубашек и обуви.

Всё разнообразие продукции под маркой CR7 основано на одном принципе – вещь должна быть качественно выполнена в классическом, вневременном стиле и выглядеть дорого, но не кричаще, — так сам Криштиану описывает концепцию своего бренда.

По всей видимости, Роналду принимает большое участие в создании дизайна своей одежды.

Для меня мода – больше о творчестве, здесь больше возможностей для экспериментов. Футбол – это техника и исполнение, – говорил португалец перед запуском бренда.

Бренд CR7 зародился в 2013 году. Первым делом Криштиану начал выпускать нижнее бельё и носки. В 2014-м появилась обувь, затем – рубашки и джинсы.

Фото: cr7underwear.com

Цена на пак из трёх трусов CR7 в среднем составляет $ 33.

Фото: cr7underwear.com

Две пары носков можно приобрести за € 8, а цена на повседневную обувь – от $ 92 до $ 148.

Новая коллекция денима от CR7 ещё не поступила в продажу. В прошлом году цены на джинсы составляли от $ 78 до $ 148.

Кто помогал футболистам с развитием бренда?

Креативным директором бренда Messi стала Джинни Хилфигер (сестра Томми Хилфигера – создателя известного американского бренда Tommy Hilfiger). Джинни 15 лет занимала пост исполнительного вице-президента в фирме брата и сейчас развивает собственный бренд Ginny H. Должность бренд-менеджера заняла сестра Лео – Мария-Соль.

Для разработки и продвижения коллекции нижнего белья Роналду привлёк суперпрофессионалов. Футболисту помогал нью-йоркский дизайнер Ричард Чай и ведущий производитель нижнего белья и носков в Скандинавии, датский бренд JBS Textile Group. За рекламную компанию второй коллекции нижнего белья отвечал культовый фотограф Джон Рэнкин. Он создал фотопроекции с позирующим Роналду, которые были размещены на фасадах зданий в семи городах мира: Нью-Йорк, Мадрид, Берлин, Лондон, Лиссабон, Милан и Париж.

Примечательно, что оба футболиста сами выступают в качестве моделей для своих брендов.

Где купить одежду от футболистов?

На сайте The Messi Store можно оформить доставку в Россию. Она обойдётся в $ 8.

В 2015 году в России открылся онлайн-магазин CR7. Однако уже через два года инвесторы приостановили финансирование проекта. Ассортимент и соцсети российского сайта CR7 не обновляются уже около трёх лет. Но на официальном сайте CR7 также можно оформить доставку в Россию.