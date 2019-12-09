Лёд и музыка из фильмов. Яркие выступления в женском одиночном катании

Загитова в образе роковой Лары Крофт, а Липницкая — девочка в красном пальто от Спилберга. Чем ещё удивляли публику фигуристки?

Фигурное катание — это своего рода искусство на льду. А когда блестящая техника фигуристок дополняется легендарными хитами из кино, сериалов или мультфильмов, смотреть за прокатом становится в разы интересней.

Позавчера в Турине состоялся финал серии Гран-при, в котором весь пьедестал женского одиночного катания заняли юные российские фигуристки. Причём некоторые из них откатали программы под музыку из фильмов — в нынешнем сезоне это не редкость. Вспоминаем яркие выступления спортсменок под популярные саундтреки из кинематографа за последнее десятилетие.

Евгения Медведева: «Сейлор Мун» и «Мемуары Гейши»

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года – Евгения Медведева – большая поклонница японского аниме, особенно персонажа Сейлор Мун из одноименного произведения. В программе для показательного выступления на командном чемпионате мира-2017 в Токио девушка, вдохновлённая мультфильмом, станцевала в образе любимой героини. Она покорила местную публику и в очередной раз удивила поклонников. Номер фигуристки был продуман до мелочей, начиная от музыки и заканчивая движениями. Евгения выступала под микс из композиций аниме, который включал и мелодию Moonlight Densetu — главный саундтрек «Сейлор Мун».

Медведева выехала на лёд в школьной форме японок, а потом, как в аниме, превратилась в воина в матроске. Дополнила образ девушки причёска оданго. Бывшая воспитанница Этери Тутберидзе с точностью повторила действия героини, вплоть до мимики.

В этом сезоне Евгения Медведева исполняет произвольную программу под музыкальную тему из фильма «Мемуары гейши» Роба Маршалла. Над новым образом фигуристки работала одна из самых известных хореографов-постановщиков мира — Ше-Линн Бурн. Саундтрек полностью раскрывает характер спортсменки и её настроение. С технической точки зрения, номер Медведевой крайне сложен: она прыгает тройные прыжки во второй половине программы и усложняет выступление за счёт тройного сальхова в связке с тройным риттбергером. Но главное — атмосфера, которую создаёт Евгения на льду.

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Юлия Липницкая и «Список Шиндлера»

Под саундтреки исторической драмы режиссёра Стивена Спилберга не раз катались фигуристы со всего мира. Юлия Липницкая, самая юная одиночница-обладательница олимпийского золота в командном зачёте, впервые показала публике программу под музыку из ленты Спилберга в 2014 году на чемпионате Европы. Тогда она запомнилась миру как чувственная и удивительная девочка в красном пальто. Безупречное с точки зрения техники и сильное эмоциональное исполнение номера обеспечило победу Липницкой на турнире, а также гарантировало участие в Олимпийских Играх. На сочинском стадионе в 2014-м спортсменка вновь исполнила семь тройных прыжков чисто и внесла, возможно, основной вклад в победу сборной России в командном зачёте.

Юлия вышла на лёд и сумела рассказать историю маленькой испуганной белокурой девочки в красном пальто, бежавшей по улицам города на фоне массовых расстрелов. После олимпийского проката российская фигуристка завоевала любовь всего мира, а её образ стал символом сочинских Игр. Стивен Спилберг даже написал Липницкой письмо, в котором восхитился тем, насколько сильным было её выступление. Режиссёр добавил, что во время просмотра номера никто из членов его семьи не остался равнодушным — все плакали. Как потом призналась Юлия, для неё похвала режиссёра картины «Список Шиндлера» сравнима с олимпийским золотом.

Однако до февраля 2014-го эту композицию не единожды использовали и другие фигуристы. Одной из первых была двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, которая долгое время оставалась воплощением этого образа на льду. В показательном выступлении 1994 года она не менее чувственно передала образ той девочки из ленты Спилберга.

Катарина Витт, 1994 год Фото: Frank Peters/Bongarts/Getty Imagesв

Российская фигуристка Ирина Слуцкая в сезоне 2000-01 также использовала заглавную тему оскароносной картины для показательного номера на Гран-при в Токио. Правда, тогда девушка предпочла легкое бело-серебристое платье, и в нём она будто парила надо льдом. Эмоциональное наполнение проката и его блестящее исполнение не оставили публику равнодушной.

Ирина Слуцкая, 2000 год Фото: Jamie McDonald/ALLSPORT

Алина Загитова в образе Лары Крофт

Самая молодая олимпийская чемпионка за всю историю женского одиночного катания, Алина Загитова, всегда умела удивлять зрителей не только сложнейшей техникой, но и красотой и энергетикой номеров. В 2018-м на показательных выступлениях Алина каталась в образе Лары Крофт. Номер фигуристки с первых секунд приковывает внимание: он драйвовый и зажигательный. Кожаные лосины, косуха, которую девушка снимает начале выступления, яркая красная помада и заигрывание Загитовой с публикой дополняются мощным саундтреком — переработкой хита нулевых Survivor.

Лара Крофт — героиня компьютерных игр Tomb Raider, которую придумал художник-график Тоби Гард в 1996 году. По задумке автора, это красивая женщина-археолог, умная и спортивная. Она рискует жизнью в древних руинах, где на каждом шагу её подстерегают ловушки и опасности, а также много врагов: археологи-конкуренты, гангстеры, динозавры и мифические персонажи. По мотивам компьютерной игры были сняты три фильма. В 2001-м вышла «Расхитительница гробниц», а спустя два года – «Расхитительница гробниц: Колыбель жизни», где главную роль исполнила Анджелина Джоли.

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Александра Трусова: «Убить Билла» и «Игра Престолов»

На первенстве России 2018 года Александра Трусова катала короткую программу под саундтрек из кинофильма «Убить Билла» Квентина Тарантино. На лёд фигуристка вышла в образе невесты и «убивала» не только Билла, но и соперниц. Она завоевала баллы и внимание зрителей техничным катанием, харизмой и эффектной внешностью. Тогда же Трусова исполнила сложнейший каскад из тройных прыжков – лутца и риттбергера.

Этот сезон для воспитанницы Этери Тутберидзе очень важен: она дебютировала среди взрослых фигуристов. И сразу выиграла канадский этап Гран-при, обновив свой же мировой рекорд в произвольной программе (166,62) и в общей сумме баллов (241,02).

Александра — большая поклонница американского телесериала «Игра престолов». Как призналась девушка в одном интервью, она посмотрела все восемь сезонов за три недели и осталась очень недовольна финалом, в котором Дейнерис Таргариен погибает. Для произвольной программы Трусова выбрала музыку именно из этой франшизы. Новый образ как нельзя хорошо подходит девушке: Александра, подобно драконам, испепеляет конкуренток катанием и, конечно же, выполнением четверных прыжков. Артистизм и чувственность спортсменки погружают зрителей в атмосферу средневековья и побуждают сочувствовать переживаниям героини.

Ким Ю На: Джеймс Бонд на льду

На олимпийских играх в Ванкувере в 2010-м корейская фигуристка Ким Ю На выступила под треки из знаменитой бондианы. Хрупкая с виду девушка с лёгкостью расправилась со сложными элементами в коротком прокате под известную музыку. Номер Ким – это оригинальное прочтение культового образа «агента 007». Энергичная, дерзкая и опасная – всё это можно сказать о короткой программе кореянки. К слову, именно с ней она стала обладательницей олимпийского золота.

Алёна Косторная: из человека в вампира

16-летняя фигуристка из команды Этери Тутберидзе и победительница финального этапа Гран-при в этом сезоне представила произвольную программу под музыку из фильма «Сумерки». Изначально номер задумывался как показательный, однако потом постановка была доработана и превратилась в полноценное соревновательное выступление.

Фигуристка отметила, что идея выйти на лёд в образе вампира принадлежит её тренеру Этери Георгиевне. В первой части программы Косторная перерождается из человека в вампира. Алёна отлично слышит музыку, исполняет дорогостоящие прыжки, в особенности тройной аксель.

Анна Щербакова и её «беззащитная красота»

Ещё одна представительница команды Тутберидзе, чемпионка России Анна Щербакова выбрала для себя музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Он был снят по мотивам одноимённого романа Патрика Зюскинда.

Для короткой программы хореограф Даниил Глейхенгауз собрал отрывки из трёх частей саундтрека к картине: «Девушка со сливами», «Встреча с Лаурой» и «Убийство Лауры». Интересно, что костюм фигуристки не копирует одежду героинь. Он представляет собой платье с абстрактным декором, украшенное красными лепестками. Чувственный прокат Щербаковой передает трагизм истории и создает на льду тревожную атмосферу.