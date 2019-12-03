Элементы для новичков. Как красиво кататься на коньках?

С наступлением зимнего сезона открывается всё больше катков и жители городов смело выходят на лёд. А те, кто хоть раз любовался фигурным катанием, пытаются повторить за профессионалами их грациозные трюки. Некоторые элементы окажутся слишком сложными и даже небезопасными для новичков, другие же вполне можно изучить самому. Рассказываем, почему многие движения фигуристов лучше не пытаться делать самостоятельно и какие под силу выполнить даже начинающим.

Какие элементы не стоит повторять за профессиональными фигуристами?

Ответ прост: прыжки, вращения, элементы спиралей и сложные шаговые дорожки. Именно эти трюки придают зрелищности фигурному катанию, но новичкам их не рекомендуется исполнять по нескольким причинам.

Недостаточная физическая подготовка

В первую очередь, начинающим будет не хватать физической подготовки для исполнения сложных элементов. Для того, чтобы твёрдо стоять на коньках, фигуристы тренируются ежедневно, несколько раз в день: как на льду, так и в спортивном зале. Они развивают силу, выносливость, растяжку и даже вестибулярный аппарат. Если же человек без опыта попробует выполнить даже лёгкое вращение, то головокружения ему не избежать.

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Особенности коньков

Коньки для массового катания недостаточно оснащены, чтобы выполнять в них сложные элементы. Во-первых, ботинок значительно мягче, чем у профессиональных. Твёрдость нужна для стабилизации ноги, например, при приземлении с прыжка. Во-вторых, отличаются лезвия: у фигуристов они заточены специальным образом и наделены развитыми зубцами спереди, которые не дают упасть лицом об лёд. Чем выше уровень катания у спортсмена, тем более продвинутое лезвие из качественной стали должно быть у конька.

Неумение падать

При всём профессионализме даже опытные фигуристы часто падают. Но вероятность получить серьёзную травму у них меньше, чем у начинающих. Всё дело в технике падений. Спортсменов с самого начала их карьеры учат по возможности приземляться на внешнюю часть бедра. Такой исход наименее болезненный. Новички же из-за недостатка практики могут упасть неправильно и довольно сильно удариться.

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Элементы, которым может научиться каждый

Самыми простыми и доступными движениями на катке являются элементы скольжения. Им учат фигуристов в самом начале спортивной карьеры, чтобы заложить некий фундамент. Пусть и не сразу, но их сможет повторить каждый желающий.

Скольжение по дуге

Это основное движение в фигурном катании. Выполнять его необходимо, стоя на слегка согнутой в колене ноге и отталкиваясь второй. Опорная нога должна быть мягкой и выполнять роль амортизатора. Тело при этом сохраняйте прямым, руки держите на уровне плеч, а голову — прямо.

Дуги можно выполнять, опираясь как на наружнее ребро, так и на внутреннее.

Перетяжки

Этот элемент полезен для того, чтобы научиться переходить с одного ребра на другое. Перетяжки выполняют на двух ногах или на одной. Меняя ребро, важно слегка поворачивать корпус навстречу, а таз — в сторону закругления дуги.

Фонарик

Это движение происходит благодаря активному, но мягкому сведению и разведению ног. На льду при этом остаётся рисунок, чем-то напоминающий китайские фонарики или песочные часы.

Торможение

Базовый навык фигурного катания, выполнять который можно по-разному. Опытные фигуристы тормозят внешней или внутренней стороной конька, разворачивая одну ногу и надавливая ею на лёд. Бывает, что новички выбирают более простой способ: тормозят зубцами или пяткой.

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Крюки

Каждому фигуристу важно научиться разворачиваться. Крюки — один из многих способов это сделать. К этому движению можно приступать, когда вы хорошо чувствуете лёд, освоили рёбра и дуги и уверенно управляете корпусом.

Перебежки

Это простейшая разновидность шагов, которая позволяет фигуристам набирать скорость и лежит в основе всего скольжения. Перебежки выполняют и шагом вперёд, и назад — вариант для более продвинутых.

Выпады

Элемент, который чаще всего украшает дорожку шагов в программе. При выпаде происходит перенос центра тяжести на согнутую в колене ногу. Свободная нога выпрямлена сзади, конёк развёрнут. Спина остаётся прямой.

Циркуль

Это движение вперёд или назад на одном из рёбер — внутреннем или наружном (в соотвествии с направлением) — вокруг опорной ноги, которая ставится на зубец. Элемент напоминает рисунок циркуля в тетради.

Для того, чтобы научиться уверенно рассекать лёд, существует множество упражнений и движений. Всё, что мы уже упомянули, — лишь их малая часть. Самое главное — выполнять каждый элемент, крепко стоя на коньках и чувствуя лёд. А лучше всего — под присмотром тренера-профессионала.