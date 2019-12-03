Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как научиться выполнять элементы на катке? Фонарик, циркуль, перебежки

Элементы фигурного катания для новичков. Видео
Полина Иноземцева
Элементы для новичков. Как красиво кататься на коньках?
Азы фигурного катания, которые помогут вам блеснуть на катке.
Lifestyle / Город 0

С наступлением зимнего сезона открывается всё больше катков и жители городов смело выходят на лёд. А те, кто хоть раз любовался фигурным катанием, пытаются повторить за профессионалами их грациозные трюки. Некоторые элементы окажутся слишком сложными и даже небезопасными для новичков, другие же вполне можно изучить самому. Рассказываем, почему многие движения фигуристов лучше не пытаться делать самостоятельно и какие под силу выполнить даже начинающим.

Какие элементы не стоит повторять за профессиональными фигуристами?

Ответ прост: прыжки, вращения, элементы спиралей и сложные шаговые дорожки. Именно эти трюки придают зрелищности фигурному катанию, но новичкам их не рекомендуется исполнять по нескольким причинам.

Недостаточная физическая подготовка

В первую очередь, начинающим будет не хватать физической подготовки для исполнения сложных элементов. Для того, чтобы твёрдо стоять на коньках, фигуристы тренируются ежедневно, несколько раз в день: как на льду, так и в спортивном зале. Они развивают силу, выносливость, растяжку и даже вестибулярный аппарат. Если же человек без опыта попробует выполнить даже лёгкое вращение, то головокружения ему не избежать.

Фото: istockphoto.com

Особенности коньков

Коньки для массового катания недостаточно оснащены, чтобы выполнять в них сложные элементы. Во-первых, ботинок значительно мягче, чем у профессиональных. Твёрдость нужна для стабилизации ноги, например, при приземлении с прыжка. Во-вторых, отличаются лезвия: у фигуристов они заточены специальным образом и наделены развитыми зубцами спереди, которые не дают упасть лицом об лёд. Чем выше уровень катания у спортсмена, тем более продвинутое лезвие из качественной стали должно быть у конька.

Неумение падать

При всём профессионализме даже опытные фигуристы часто падают. Но вероятность получить серьёзную травму у них меньше, чем у начинающих. Всё дело в технике падений. Спортсменов с самого начала их карьеры учат по возможности приземляться на внешнюю часть бедра. Такой исход наименее болезненный. Новички же из-за недостатка практики могут упасть неправильно и довольно сильно удариться.

Костюм, меняющий цвет. Как выглядят самые красивые наряды фигуристок?
Блестящие платья на вес золота, запоминающиеся образы и те, кто их создаёт.
Что едят фигуристки и почему они такие худые?
Как Медведева пробовала есть цветы, Загитова перестала пить воду, а Липницкая довела себя до анорексии.

Элементы, которым может научиться каждый

Самыми простыми и доступными движениями на катке являются элементы скольжения. Им учат фигуристов в самом начале спортивной карьеры, чтобы заложить некий фундамент. Пусть и не сразу, но их сможет повторить каждый желающий.

Скольжение по дуге

Это основное движение в фигурном катании. Выполнять его необходимо, стоя на слегка согнутой в колене ноге и отталкиваясь второй. Опорная нога должна быть мягкой и выполнять роль амортизатора. Тело при этом сохраняйте прямым, руки держите на уровне плеч, а голову — прямо.

Дуги можно выполнять, опираясь как на наружнее ребро, так и на внутреннее.

Перетяжки

Этот элемент полезен для того, чтобы научиться переходить с одного ребра на другое. Перетяжки выполняют на двух ногах или на одной. Меняя ребро, важно слегка поворачивать корпус навстречу, а таз — в сторону закругления дуги.

Фонарик

Это движение происходит благодаря активному, но мягкому сведению и разведению ног. На льду при этом остаётся рисунок, чем-то напоминающий китайские фонарики или песочные часы.

Торможение

Базовый навык фигурного катания, выполнять который можно по-разному. Опытные фигуристы тормозят внешней или внутренней стороной конька, разворачивая одну ногу и надавливая ею на лёд. Бывает, что новички выбирают более простой способ: тормозят зубцами или пяткой.

Премия Glamour. За что Загитовой дали звание спортсменки года
«Красная балерина» вновь заслуженно оказалась на высоте.
Самый громкий скандал в фигурном катании. История Тони Хардинг
О том, как одна из наиболее перспективных фигуристок США в один день похоронила свою карьеру.

Крюки

Каждому фигуристу важно научиться разворачиваться. Крюки — один из многих способов это сделать. К этому движению можно приступать, когда вы хорошо чувствуете лёд, освоили рёбра и дуги и уверенно управляете корпусом.

Перебежки

Это простейшая разновидность шагов, которая позволяет фигуристам набирать скорость и лежит в основе всего скольжения. Перебежки выполняют и шагом вперёд, и назад — вариант для более продвинутых.

Выпады

Элемент, который чаще всего украшает дорожку шагов в программе. При выпаде происходит перенос центра тяжести на согнутую в колене ногу. Свободная нога выпрямлена сзади, конёк развёрнут. Спина остаётся прямой.

Циркуль

Это движение вперёд или назад на одном из рёбер — внутреннем или наружном (в соотвествии с направлением) — вокруг опорной ноги, которая ставится на зубец. Элемент напоминает рисунок циркуля в тетради.

Для того, чтобы научиться уверенно рассекать лёд, существует множество упражнений и движений. Всё, что мы уже упомянули, — лишь их малая часть. Самое главное — выполнять каждый элемент, крепко стоя на коньках и чувствуя лёд. А лучше всего — под присмотром тренера-профессионала.

Время активного отдыха: где покататься на коньках в столице
Встаём на лёд в самых красивых парках Москвы и отправляемся за яркими впечатлениями.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
На стиле: 7 нашумевших коллабораций спортивных брендов
На стиле: 7 нашумевших коллабораций спортивных брендов
Что это значит? Проверяем знание спортивных терминов
Что это значит? Проверяем знание спортивных терминов
TOP 3
Дмитрий Клоков: без спорта я бы не состоялся
Эксклюзив
Дмитрий Клоков: без спорта я бы не состоялся
Фитнес
Как стать фитоняшкой: инстаграм-блогер нашла современный идеал красоты
Фото
Как стать фитоняшкой: инстаграм-блогер нашла современный идеал красоты
Фитнес
Эволюция футбольной формы: от древности до современности
Фото
Эволюция футбольной формы: от древности до современности
Город
© championat.com 2000–2019