Что купить настоящему мужчине? 10 спортивных подарков на Новый год

Подготовка к Новому году — дело крайне суетливое. Нужно заранее позаботиться о праздничном меню, развлекательной программе и, конечно же, подарках. Причём к последней задаче многие из нас подходят с особым трепетом, ведь близких людей хочется порадовать чем-то полезным. Мы подобрали десять стильных мастхэвов для мужчин, которым близок спорт и активный образ жизни.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Кроссовки adidas x Star Wars
Модель из лимитированной коллекции, созданной по мотивам известной киноэпопеи, идеально подойдёт любителям бега. За счёт амортизирующей подошвы в этих кроссовках будет комфортно преодолевать даже космические расстояния. Не зря же при создании пары дизайнеры вдохновились видом звёздного истребителя X-Wing — корабля Люка Скайуокера.
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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Футболка ZASPORT
Эта стильная вещь легко привнесёт ярких красок в повседневный образ мужчины. Нам нравится, что она выполнена из хлопкового трикотажа, поэтому ткань не будет жёсткой. В футболке можно пойти как на тренировку, так и на встречу с друзьями.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Книга «Разоблачение игры»
Подарок, которому обрадуется преданный футбольный болельщик. Автор книги с нестандартной точки зрения рассказывает о спортивных стратегиях клубов, трансферах, скаутинге и аналитике. «Разоблачение игры» позволит глубже окунуться в нюансы тренерской работы и планы руководителей команд. За футболом интересно смотреть, но и читать о нём — не менее увлекательно.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Толстовка ZASPORT
Минималистичная вещь с дерзким и, самое главное, правильным посылом. Нам нравится, что на толстовке нет рисунков и надписей, кроме одной — «Идите в спорт». Это как раз то, что мы бы точно внесли в список новогодних пожеланий.
Аксессуары Nike
Утеплённые перчатки с нескользящим покрытием на ладони — мастхэв для пробежек или длительных прогулок на открытом воздухе. А короткие носки со свушем Nike — незаменимая классика спортивного образа. Они удобны в носке и подойдут под кроссовки любого цвета.
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Спортивная сумка ZASPORT
Яркий аксессуар, который удачно впишется в гардероб современного жителя мегаполиса и прослужит не один год. С большой сумкой — и в спортзал, и в путешествие, и за город на выходные, и, в общем-то, куда угодно. Она надёжно уместит всё необходимое.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Кроссовки Nike
С ними не страшно бегать в непогоду и тёмное время суток. Лёгкая, но многослойная модель с высокой посадкой защитит от дождя, снега и ветра. А сбоку и на пятке кроссовок располагаются специальные светоотражающие вставки.
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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Рюкзак Reisenthel
Универсальная сумка-рюкзак станет отличным компаньоном в работе, учёбе или на отдыхе. Носить вещь можно по-разному: за ручку или на спине. Все отсеки устроены таким образом, что в каждый из них можно уместить предметы разных размеров. А встроенные металлические скобы позволяют зафиксировать рюкзак в открытом виде.
Ланч-бокс Koziol
Эта вещь станет полезным подарком для мужчины, который много времени проводит на работе или в университете. Самое интересное: ланч-бокс полностью изготовлен из органических материалов. Так что с ним джентльмен будет не только сыт, но и чуть более спокоен за экологию.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Поясная сумка ZASPORT
Если кто-то из ваших близких не любит большие рюкзаки, порадуйте его поясной сумкой. В ней есть несколько карманов на молнии, которые уместят только то, без чего невозможно выйти из дома. Ремешок сумки регулируется: мужчина сможет носить её как на поясе, так и на плече.