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Что подарить мужчине на Новый год? 10 идей спортивных подарков

Что подарить мужчине на Новый год?
Полина Иноземцева
Что купить настоящему мужчине? 10 спортивных подарков на Новый год
Идеи, которые придутся по душе любителям активного образа жизни и стильных вещей.
Lifestyle / Город 0

Подготовка к Новому году — дело крайне суетливое. Нужно заранее позаботиться о праздничном меню, развлекательной программе и, конечно же, подарках. Причём к последней задаче многие из нас подходят с особым трепетом, ведь близких людей хочется порадовать чем-то полезным. Мы подобрали десять стильных мастхэвов для мужчин, которым близок спорт и активный образ жизни.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки adidas x Star Wars

Модель из лимитированной коллекции, созданной по мотивам известной киноэпопеи, идеально подойдёт любителям бега. За счёт амортизирующей подошвы в этих кроссовках будет комфортно преодолевать даже космические расстояния. Не зря же при создании пары дизайнеры вдохновились видом звёздного истребителя X-Wing — корабля Люка Скайуокера.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Футболка ZASPORT

Эта стильная вещь легко привнесёт ярких красок в повседневный образ мужчины. Нам нравится, что она выполнена из хлопкового трикотажа, поэтому ткань не будет жёсткой. В футболке можно пойти как на тренировку, так и на встречу с друзьями.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Книга «Разоблачение игры»

Подарок, которому обрадуется преданный футбольный болельщик. Автор книги с нестандартной точки зрения рассказывает о спортивных стратегиях клубов, трансферах, скаутинге и аналитике. «Разоблачение игры» позволит глубже окунуться в нюансы тренерской работы и планы руководителей команд. За футболом интересно смотреть, но и читать о нём — не менее увлекательно.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Толстовка ZASPORT

Минималистичная вещь с дерзким и, самое главное, правильным посылом. Нам нравится, что на толстовке нет рисунков и надписей, кроме одной — «Идите в спорт». Это как раз то, что мы бы точно внесли в список новогодних пожеланий.

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Аксессуары Nike

Утеплённые перчатки с нескользящим покрытием на ладони — мастхэв для пробежек или длительных прогулок на открытом воздухе. А короткие носки со свушем Nike — незаменимая классика спортивного образа. Они удобны в носке и подойдут под кроссовки любого цвета.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

Спортивная сумка ZASPORT

Яркий аксессуар, который удачно впишется в гардероб современного жителя мегаполиса и прослужит не один год. С большой сумкой — и в спортзал, и в путешествие, и за город на выходные, и, в общем-то, куда угодно. Она надёжно уместит всё необходимое.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Nike

С ними не страшно бегать в непогоду и тёмное время суток. Лёгкая, но многослойная модель с высокой посадкой защитит от дождя, снега и ветра. А сбоку и на пятке кроссовок располагаются специальные светоотражающие вставки.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Рюкзак Reisenthel

Универсальная сумка-рюкзак станет отличным компаньоном в работе, учёбе или на отдыхе. Носить вещь можно по-разному: за ручку или на спине. Все отсеки устроены таким образом, что в каждый из них можно уместить предметы разных размеров. А встроенные металлические скобы позволяют зафиксировать рюкзак в открытом виде.

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Ланч-бокс Koziol

Эта вещь станет полезным подарком для мужчины, который много времени проводит на работе или в университете. Самое интересное: ланч-бокс полностью изготовлен из органических материалов. Так что с ним джентльмен будет не только сыт, но и чуть более спокоен за экологию.

Купить.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Поясная сумка ZASPORT

Если кто-то из ваших близких не любит большие рюкзаки, порадуйте его поясной сумкой. В ней есть несколько карманов на молнии, которые уместят только то, без чего невозможно выйти из дома. Ремешок сумки регулируется: мужчина сможет носить её как на поясе, так и на плече.

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