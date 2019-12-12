Что купить настоящему мужчине? 10 спортивных подарков на Новый год

Подготовка к Новому году — дело крайне суетливое. Нужно заранее позаботиться о праздничном меню, развлекательной программе и, конечно же, подарках. Причём к последней задаче многие из нас подходят с особым трепетом, ведь близких людей хочется порадовать чем-то полезным. Мы подобрали десять стильных мастхэвов для мужчин, которым близок спорт и активный образ жизни.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки adidas x Star Wars

Модель из лимитированной коллекции, созданной по мотивам известной киноэпопеи, идеально подойдёт любителям бега. За счёт амортизирующей подошвы в этих кроссовках будет комфортно преодолевать даже космические расстояния. Не зря же при создании пары дизайнеры вдохновились видом звёздного истребителя X-Wing — корабля Люка Скайуокера.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Футболка ZASPORT

Эта стильная вещь легко привнесёт ярких красок в повседневный образ мужчины. Нам нравится, что она выполнена из хлопкового трикотажа, поэтому ткань не будет жёсткой. В футболке можно пойти как на тренировку, так и на встречу с друзьями.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Книга «Разоблачение игры»

Подарок, которому обрадуется преданный футбольный болельщик. Автор книги с нестандартной точки зрения рассказывает о спортивных стратегиях клубов, трансферах, скаутинге и аналитике. «Разоблачение игры» позволит глубже окунуться в нюансы тренерской работы и планы руководителей команд. За футболом интересно смотреть, но и читать о нём — не менее увлекательно.

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На стиле: 7 нашумевших коллабораций спортивных брендов Ежегодно крупные компании выпускают линейки одежды и обуви совместно со знаменитостями. Пройти мимо некоторых из них просто невозможно.

Редакция рекомендует: 4 книги о спорте, которые стоит прочесть Обзор нашумевших книжных спортивных релизов от главного редактора «Чемпионата».

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Толстовка ZASPORT

Минималистичная вещь с дерзким и, самое главное, правильным посылом. Нам нравится, что на толстовке нет рисунков и надписей, кроме одной — «Идите в спорт». Это как раз то, что мы бы точно внесли в список новогодних пожеланий.

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Аксессуары Nike

Утеплённые перчатки с нескользящим покрытием на ладони — мастхэв для пробежек или длительных прогулок на открытом воздухе. А короткие носки со свушем Nike — незаменимая классика спортивного образа. Они удобны в носке и подойдут под кроссовки любого цвета.

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Спортивная сумка ZASPORT

Яркий аксессуар, который удачно впишется в гардероб современного жителя мегаполиса и прослужит не один год. С большой сумкой — и в спортзал, и в путешествие, и за город на выходные, и, в общем-то, куда угодно. Она надёжно уместит всё необходимое.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Nike

С ними не страшно бегать в непогоду и тёмное время суток. Лёгкая, но многослойная модель с высокой посадкой защитит от дождя, снега и ветра. А сбоку и на пятке кроссовок располагаются специальные светоотражающие вставки.

Купить на официальном сайте www.nike.com.

Анастасия Задорина: самый простой путь – опустить руки. Нельзя падать духом Дизайнер и основатель популярного бренда ZASPORT подводит итоги самого продуктивного года, отвечает критикам и делится планами на будущее.

Топ новинок. Лучшие беговые кроссовки для города Кроссовки для бега. Новые технологии и стильные релизы крупнейших брендов.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Рюкзак Reisenthel

Универсальная сумка-рюкзак станет отличным компаньоном в работе, учёбе или на отдыхе. Носить вещь можно по-разному: за ручку или на спине. Все отсеки устроены таким образом, что в каждый из них можно уместить предметы разных размеров. А встроенные металлические скобы позволяют зафиксировать рюкзак в открытом виде.

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Ланч-бокс Koziol

Эта вещь станет полезным подарком для мужчины, который много времени проводит на работе или в университете. Самое интересное: ланч-бокс полностью изготовлен из органических материалов. Так что с ним джентльмен будет не только сыт, но и чуть более спокоен за экологию.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Поясная сумка ZASPORT

Если кто-то из ваших близких не любит большие рюкзаки, порадуйте его поясной сумкой. В ней есть несколько карманов на молнии, которые уместят только то, без чего невозможно выйти из дома. Ремешок сумки регулируется: мужчина сможет носить её как на поясе, так и на плече.

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