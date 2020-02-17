Есть идея: 15 крутых подарков для мужчины на 23 февраля

Совсем скоро наступит главный мужской праздник в году — 23 февраля. Тем, кто хочет обрадовать своих защитников, близких или коллег, стоит уже сейчас позаботиться о подарках. По собственному опыту знаем, как порой бывает трудно определиться с выбором, поэтому немного облегчим вам задачу.

В нашей традиционной подборке — идеи крутых спортивных подарков к наступающему празднику. Берите на заметку и помните, что сюрпризы любят не только девушки!

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Бутсы Nike

Яркие бутсы Nike Phantom Vision 2 Elite Dynamic Fit FG отлично подойдут тем, кто не может представить и дня без футбола. Эта пара привнесёт в игру точность за счёт шиповки. Удары по мячу и передачи также станут эффективнее благодаря специальной внутренней вставке под слоем из текстурированного материала Flyknit.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Бомбер adidas

Оверсайз куртка из коллекции Future of Sports добавит разнообразия в гардероб мужчины. Двухстороннее покрытие позволяет носить вещь как тёмной стороной наружу, так и светлой. Чёрный цвет придаст образу минимализма, а белый — дерзости, ведь на спине бомбера расположился принт с двумя тиграми.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Спортивный костюм c капюшоном ZASPORT

Худи и брюки из новой коллекции станут хорошим и практичным подарком. Они мягкие, тёплые и из-за универсальной расцветки подойдут под кроссовки любого оттенка. Правда, пока что костюм нельзя заказать в интернет-магазине — стоит приехать в любую розничную точку бренда.

Купить в розничном магазине ZASPORT.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Reebok

Производители уверяют, что новые Reebok Hiit станут незаменимым компаньоном в тренировках высокой интенсивности и обеспечат комфорт, стопроцентное сцепление с поверхностью и поддержку стопы во время динамичных сессий. С такой обувью можно не снижать темп бёрпи, прыжков и выпадов.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Футболка adidas

Модель с как бы намекающим названием Must Haves интересна тем, что название бренда на ней написано на разных языках. По задумке дизайнеров коллекции Future of Sports, это означает общность людей со всего мира, которые увлечены любимым делом — спортом.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Толстовка ZASPORT

Эта вещь придётся по душе мужчине, который любит принимать неординарные решения. Помимо патча с лозунгом «Faster, higher, stronger» («Быстрее, выше, сильнее») на рукаве и регулируемого пояса, у кофты есть дополнительный ярко-красный карман на спине. Такое и вправду редко увидишь.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Худи adidas

Традиционное худи чёрного цвета выполнено в свободном крое, поэтому не будет стеснять движения и во время обычной прогулки по городу, и во время пробежки в прохладную погоду. Монотонный дизайн вещи «разбавляет» интересный принт ATHLETICS на кармане.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки ZASPORT

Модель SIBERIA стала знаковой для бренда и снова появилась в продаже в розничных магазинах. Кроссовки оснащены мембраной, которая позволяет обуви дышать и не пропускать через себя влагу и холод, и подошвой из экологичного материала. Кроме коричнево-золотой расцветки, можно выбрать модель в жёлтом, красном, салатовом и чёрном цветах.

Купить в розничном магазине ZASPORT.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Шорты Reebok

Возможно, наступления тёплой погоды не стоит ждать в ближайшие месяцы, но подготовиться ней заранее никто не запрещал. Яркие короткие шорты будут напоминать мужчине о приближении весны и лета, а также не стеснять движения за счёт своей длины.

Купить в розничном магазине Reebok.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Спортивный костюм ZASPORT

Ещё один спортивный костюм из коллекции TOTAL, но на этот раз без капюшона, мягок на ощупь и приятен к телу. Оливковый оттенок и салатовая надпись будут хорошо сочетаться с другими вещами из мужского гардероба. Кстати, говорят, что зелёный цвет успокаивает.

Купить в розничном магазине ZASPORT.

Шапка-бини ZASPORT

Модель LAUSANNA в патриотичном оформлении сделана из эластичной акриловой пряжи с добавлением шерстяных нитей. С таким подарком любой мужчина точно не замёрзнет!

Купить.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки adidas

Культовая пара 70-х годов появилась в продаже в коллекции Superstar Courtside. Кроссовки выполнены в классической белой расцветке с яркими синими и красными акцентами. Как рассказали создатели обуви, эта версия отдаёт дань уважения той эпохе, которая окончательно сформировала любовь к легендарным кедам.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Футболка ZASPORT

Эта линейка футболок выполнена из хлопка с обработкой soft touch. Поэтому к такому подарку на 23 февраля будет, как минимум, приятно прикоснуться. Цветовую гамму вещи также можно выбрать в магазине: есть белая, чёрная, красная и зелёная вариации.

Купить в розничном магазине ZASPORT.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Спортивный костюм adidas

В него входят куртка-бомбер VRCT и брюки O Shape из Future of Sports. Верх костюма оснащён специальными вставками в области лопаток, которые обеспечивают комфорт и свободу движений. А в брюках есть дышащая сетчатая подкладка и ластовица — вместе они создают отличную вентиляцию.

Купить на официальном сайте www.adidas.ru.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Бейсболка ZASPORT

Хлопковая модель с формованным козырьком была разработана специально для экипировки российских спортсменов на III Зимние юношеские Олимпийские игры в швейцарской Лозанне. Теперь её можно свободно приобрести в интернет-магазине и регулировать объём с учётом индивидуальных особенностей.

Купить.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Джемпер с горлом ZASPORT

Классическая вещь с ярким, но при этом минималистичным дизайном. Спереди джемпер кажется совершенно обычным, а сзади украшен небольшим квадратным логотипом с олимпийской символикой. Но если вдруг мужчина не любит броские оттенки — не волнуйтесь, в коллекции есть и другие, более спокойные расцветки.

Купить в розничном магазине ZASPORT.

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