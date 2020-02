Спортивная экипировка, дизайн которой придумали российские звёзды

Создание экипировки совместно со спортсменами уже давно не ново для большинства брендов. Одними из самых ценных коллабораций являются Yeezy от Канье Уэста, Superstar Supercolor от Фаррелла Уильямса и линия Рианны Fenty Puma. Но сегодня мы решили взглянуть на российский рынок и рассказать о наиболее ярких примерах сотрудничества отечественных спортсменов и просто медийных личностей с производителями спортивной одежды и обуви.

Asics GEL-Quantum 360 5: Артемий Лебедев x Asics x Московское Метро

В 2019 году Артемий Лебедев разработал уникальный дизайн кроссовок Asics GEL-Quantum 360 5, вдохновленный московским метрополитеном. Верх пары выполнен в белом цвете, чтобы не отвлекать внимание от других деталей: на подошвах кроссовок расположены 12 элементов, каждый из которых окрашен в цвет одной из линий метрополитена, а на пятке – лента для более быстрого обувания кроссовок с фирменным паттерном Московского Транспорта. Язычок вполне соответствует стилистике – он ярко-красный и привлекающий внимание.

Модель была выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, 300 из которых поставляются в специальном наборе из уникальной карты «Тройка» с логотипом Asics, фиксаторов для шнурков, светоотражающего брелока и двух значков.

LA Cortez: Nike x Мария Шарапова

Весной 2018 года Мария Шарапова совместно с Nike представила модель LA Cortez, выпущенную ограниченным тиражом. Внутри коробки с золотой гравировкой цитаты Марии находилась пара розовых, в тон самой коробке, кроссовок. Спортсменка, по её словам, вдохновлялась стилем её второго родного города – Лос-Анджелеса, а точнее Манхэттен Бич.

Я была вдохновлена моими утренними прогулками по побережью по дороге на тренировку, и я думаю, что мне удалось передать эту прекрасную атмосферу.

Следующая пара была выпущена в том же году, однако её дизайн нес в себе уже куда более глубокий смысл. Это были всё те же классические Cortez, но в песочном цвете. Кроссовки снова ассоциировались с городом, на этот раз осенним Нью-Йорком. Над съёмками рекламы этой модели работали исключительно женщины, а промо-кампания сопровождалась следующим посланием:

Когда мы создаем сообщество, это позволяет нам обмениваться блестящими идеями; мы помогаем друг другу двигаться вперёд и прокладывать собственную дорогу. Возможно всё. Моя миссия за пределами корта – вдохновить и наставить новое поколение женщин-предпринимателей. В честь мощи спорта и ради предпринимательского вдохновения мы призываем вас познакомиться с новой волной женщин-визионеров там, где вы живёте. У новых LA Cortez две ярко выраженные стороны, которые представляют собой грациозность и силу духа, за которые меня запомнят на корте и за его пределами. Мы обновили мощный, но в то же время ненавязчивый силуэт элегантными земными тонами, вдохновлёнными нью-йоркской осенью.

На этом сотрудничество Nike со спортсменкой не заканчивается. Сейчас модель существует ещё и в богатом глубоком сером цвете.

Reebok Club C 85 TG: Reebok x OXXXYMIRON

В 2017 году российский баттл-рэпер Oxxxymiron совместно с Reebok выпустил целую коллекцию под названием «Whole life on the road», отсылающую к постоянным гастролям артиста. Основная палитра цветов состояла из оттенков серого и жёлтого – цветов дорожной разметки. Ключевым предметом коллекции, безусловно, стали кроссовки Reebok Club C 85 TG. Для коллаба была выбрана классическая теннисная модель, выполненная из мягкой замши. На заднике расположена та самая строчка из песни «Город под подошвой».

Nike «Футбольная Коробка»

Специально к чемпионату мира по футболу в России Nike совместно с куратором и организатором проекта Faces&Laces Дмитрием Оскесом собрали представителей уличной культуры со своими уникальными взглядами для создания коллекции, посвященной взаимодействию уличной моды и спорта. Она получила название «Футбольная коробка».

Участниками коллаборации стали творческое объединение Zuluwarrior, диджей Cyber69, Всеволод «Sever» Черепанов и команда концептуального магазина Belief.

Zuluwarrior поработали над футбольным джерси, за основу которого была взята форма сборной России образца 2008 года, шарфом с символикой объединения и стильным худи.

Sever и Cyber69 представили свой взгляд на футбольную экипировку: джерси и шорты. На форме от Всеволода присутствует неотъемлемый атрибут большинства футбольных коробок в России – сетка-рабица. Cyber69, в свою очередь, наделил форму элементами философии Via Sacra (Священная дорога) – красным логотипом со стрелками, отражающими движение и развитие, рефлективными принтом на солнечном сплетении, указывающим на место сосредоточения энергии и «картой разума» на спине.

Belief же представили повседневную базовую одежду: бомбер, футболку, брюки и свитшот с крупными надписями «Москва», своим логотипом, чертежом футбольной коробки и текстом, повествующем о философии уличного футбола.

