Красота и комфорт. Идеи стильных подарков девушке на 8 марта

До главного женского праздника в году остались считаные дни. Хотя самым приятным подарком для любой девушки станет внимание и забота, никто не запрещает порадовать близкого человека стильной и практичной вещью.

Если вам трудно определиться с выбором презента для возлюбленной, подруги или коллеги, мы спешим облегчить задачу. Идеи крутых спортивных подарков для девушек — в традиционной подборке «Чемпионата».

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Nike

Модель Air Zoom SuperRep создана для занятий спортом в быстром темпе: например круговых и высокоинтенсивных тренировок или сетов с элементами бега. Амортизация в передней части подошвы и широкая устойчивая пятка помогут девушке сохранять баланс и чувствовать себя комфортно во время выполнения изматывающих упражнений.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Худи Reebok

Эта вещь выполнена из слегка блестящего трикотажа в лучших традициях бренда. Яркий архивный дизайн будет привлекать внимание окружающих, а крой обеспечит полную свободу движений. В худи можно отправиться как на вечернюю пробежку тёплой весной, так и на прогулку по городу.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Рюкзак adidas

Вместе с рюкзаком можно смело исследовать новые уголки нашей планеты, ведь он такая вещь хорошо подходит для путешествий и ежедневных поездок по мегаполису. Помимо главного вместительного отделения, у этой модели by Stella McCartney есть множество дополнительных карманов для аксессуаров и мелких вещей.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Ветровка Reebok

Ветровка – отличный вариант рассказать о своём желании защищать и оберегать возлюбленную. Эта модель не зря носит название WINDBREAKER: её внешний слой защитит от ветра и непогоды. Кроме того, нам нравится минималистичный дизайн куртки. Ветровка белого цвета дополнит практически любой образ, будь то спортивный костюм или повседневные джинсы с футболкой.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Джемпер ZASPORT

Джемпер отлично подойдёт для прохладной весенней погоды. Главное – выбрать правильный материал, благодаря которому не будет слишком жарко или, наоборот, холодно. Ну и, конечно же, не забыть о стиле. Патриотичный дизайн для коллекции LAUSANNE был разработан специально для экипировки российских спортсменок на III Зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки Reebok

Женская модель HIIT универсальна для тренировок высокой интенсивности. В них можно не снижать темп бега, прыжков, упражнений со скакалкой или бёрпи, боясь поскользнуться. Обратите внимание на сетчатый верх с плотной окантовкой – он обеспечит вентиляцию и стабильность даже во время очень динамичных сессий.

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Спортивный бра-топ Reebok

Любительница активного образа жизни и тренировок вряд ли обойдётся без спортивного топа. Он сделает комфортным и пробежку по улицам города, и поход в фитнес-центр. Слегка тёплый, салатовый оттенок бра будет напоминать о приближении лета.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Боди adidas

Боди нравятся не только девушкам, но и мужчинам, когда они видят свою вторую половинку в таком образе. Вариант из коллекции by Stella McCartney выполнен из эластичного дышащего материала, поэтому в нём можно забыть о неудобствах. Неважно, куда отправится девушка, — эта вещь точно придаст ей сексуальности. Даже если дама решит остаться дома.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Укороченная футболка Reebok

Если девушка давно хочет разбавить умеренную цветовую гамму гардероба яркой стильной вещью, то кроп-топ прекрасно справится с этой задачей. Его длина, короткие рукава и высокое горло придадут спортивному образу немного бунтарства.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроссовки adidas

Производители говорят, что если человеку удобно в беговой обуви, то всё остальное встаёт на свои места. И они правы. Эксклюзивные кроссовки SL20 с сетчатым покрытием, амортизирующей промежуточной подошвой и подмёткой из резины обеспечат вентиляцию и поддержу стопы, чтобы девушка смогла показать свой лучший результат.

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Ветровка adidas

Куртка от английского модельера Стеллы Маккартни сделана из непродуваемой тафты с водоотталкивающим покрытием. В ней не стоит бояться промокнуть или замёрзнуть во время бега или длительной ходьбы. Высокий воротник дополнительно защитит горло от ветра, а гармонично сочетающиеся между собой цвета порадуют даже самую эстетичную особу.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Тренировочный комплект Reebok

Поверьте, многим дамам мало просто ходить в спортивный зал и упорно тренироваться. В глубине души они хотят выглядеть стильно и привлекательно даже во время занятий спортом. В этом им может помочь универсальный тренировочный комплект в приятной расцветке.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Аксессуары Nike

Мелкие аксессуары — далеко не маловажная деталь гармоничного спортивного образа. С небольшой бутылкой девушка не будет беспокоиться, наполнен ли кулер в спортивном зале или встретится ли ей на пути магазин с водой во время велопрогулки. А тренировочные носки с плотной посадкой поддержат свод стопы и окажутся приятными к телу.

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Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Тренировочный комплект Reebok

Короткий топ и облегающие шорты из серебряной эластичной ткани плотно прилегают к телу и, по словам дизайнеров, двигаются вместе с девушкой. Комплект подойдёт для велотренировок и, в целом, любых активностей. А кроме того, такими вещами можно дополнить и стильный уличный образ.

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