Гитлер или Гоголь: чем кроссовки от Puma не угодили пользователям Сети

На днях обувь от немецкой компании Puma подверглись жёсткой критике. А сам бренд пользователи социальных сетей упрекнули в нацизме. Дело в том, что люди разглядели портрет Адольфа Гитлера в обыкновенных кроссовках. О том, мог ли дизайнерский ход быть умышленным и в чём уже обвиняли экипировщика ранее — в материале «Чемпионата».

Чем коллекция Puma не угодила интернет-пользователям?

Дизайнеры Puma оформили обувь чёрными линиями. Если смотреть на них сверху, то кажется, что это лицо немецкого диктатора, который носил косую чёлку и короткие усы.

Речь идёт о паре Storm Adrenaline из осенне-зимней коллекции 2019 года. Сам бренд в рекламной компании сравнивает кроссовки с громом среди ясного неба. Иначе не скажешь. Никто не ожидал, что модель вызовет такой общественный резонанс. Стоит сказать, что скандал мог и не достичь крупных масштабов, если бы пользователи интернета не вспомнили о прошлом создателя Puma Рудольфа Дасслера и его брата Адольфа, основателя adidas.

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Связь с НСДАП: история Рудольфа Дасслера

В 1932 году братья Дасслеры активно поддерживали национал-социалистическую немецкую рабочую партию Адольфа Гитлера. Сокращённо — НСДАП. А в мае 1933 года создатели крупных брендов официально вступили в неё.

Национал-социалисты тратили много денег на спорт, и их сторонники нуждались в большом количестве обуви. Так Дасслеры стали одной из богатейших семей в Херцогенаурахе — городе в Баварии. Интересно, что, помимо экипировки, на фабрике Gebrüder Dassler производили противотанковые ружья.

В рамках военной тотальной мобилизации в нацисткой Германии Рудольфа призвали на службу и направили в город Глаухау. Вскоре мужчину прикомандировали к таможенному посту в польском Тушине. Там, сославшись на мнимую куриную слепоту, Дасслер получил должность в машинописном бюро.

До 1945 года Рудольф активно сотрудничал с фашистами, а при наступлении Красной армии бежал. С того момента будущий предприниматель находился под следствием гестапо и успел побывать в американском плену. Мужчину окончательно оправдали и выпустили на свободу в 1946 году. Бренд Puma появился спустя три года после окончания Второй Мировой войны.

В чём ещё обвиняли компанию Puma?

Обвинения преследуют компанию Рудольфа Дасслера не первый раз. В 2011 году Puma публично приносила извинения Объединённым Арабским Эмиратам после того, как в продажу поступили кроссовки, выкрашенные в цвета флага государства. Бренд оказался в центре скандала, как только обувь появилась в магазинах. Власти ОАЭ расценили релиз как оскорбление и посчитали, что люди будут намеренно топтать символ их родины.

Фото: Архив Puma

Ситуация существенно ударила по финансовому положению компании. Puma пришлось отозвать всю партию кроссовок с рынка. При этом немецкие предприниматели уверяли, что не имели в виду ничего дурного и всего лишь хотели отметить 40-летие образования ОАЭ.

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Гитлер или Гоголь? Реакция в сети

В нынешней ситуации основная полемика вокруг силуэта Адольфа Гитлера развернулась в «Твиттере». Многие пользователи сразу стали аргументировать дизайнерский ход биографией создателя компании. Были и предположения, что отсылка к диктатору была осознанной.

Некоторые не стали в открытую говорить о схожести дизайна обуви с Гитлером и только иронично намекнули на неё.

В это же время многие россияне выдвинули альтернативную точку зрения. Они готовы поспорить, что в расцветке кроссовок скорее можно разглядеть черты писателя Николая Гоголя.

Пока что компания Puma не дала никаких комментариев по этому делу. Будем надеяться, что резонанс был вызван лишь богатой фантазией людей. Так или иначе, настойчивые российские пользователи теперь могут предъявить претензию за сожжение второго тома «Мёртвых душ».