Технологический допинг: в модели кроссовок от Nike теперь нельзя бегать марафоны

На днях Международная ассоциация легкоатлетической федерации приняла решение, которое, возможно, сильно повлияет на результаты спортсменов в будущем. Организация пересмотрела правила соревнований и запретила выходить на старт в кроссовках, которые значительно улучшают качество и скорость бега. Под раздачу попали Nike VaporFly Alphas. Модель, в которой был установлен исторический мировой рекорд на марафонской дистанции, теперь называют «технологическим допингом».

Быстрее, выше, сильнее: в чём преимущество линейки Nike VaporFly?

Несколько лет назад компания Nike поставила перед собой цель выпустить линейку кроссовок, которая позволила бы преодолеть двухчасовой рубеж в марафонском беге. В 2018 году под эгидой бренда вышла модель Zoom VaporFly 4%. Главный акцент в ней делался на пенную подошву. Она была изготовлена по специальной технологии с использованием пластины из углеродного волокна и, согласно исследованиям, действительно снижала энергозатраты во время бега на обещанные 4%. Это происходило благодаря высокой устойчивости подошвы и эффекту пружины.

Следом на прилавках появилась обновлённая версия под названием ZoomX VaporFly Next%. Через некоторое время стало понятно, что эти кроссовки стали чуть ли не самой популярной моделью для бега. К примеру, в Великобритании первую линейку раскупили настолько быстро, что перекупщики не растерялись и стали продавать обувь в 2,5 раза дороже — примерно за 80 тыс. рублей. Хотя реальная цена модели в России — чуть больше 30 тыс. рублей.

Nike VaporFly Alphas: что не так с кроссовками Кипчоге?

Вскоре после релиза преимущество кроссовок стало очевидно на практике. В 2018 году на Берлинском марафоне кенийский бегун Элиуд Кипчоге установил мужской мировой рекорд. Спортсмен преодолел километраж за 2 часа 1 минуту. Годом позже атлет потряс весь мир, впервые пробежав 42,2 км менее чем за 2 часа — за 1 час 59 минут. В этот раз компания Nike сделала для него уникальную модель VaporFly Alphas, которой нет в свободной продаже.

Подошва кроссовок, разработанных специально для Кипчоге, состоит из трёх слоёв углепластика и слоя плотной пены. Это даёт атлету возможность ещё больше увеличить скорость и выносливость на дистанции, чем если бы он бежал в уже существующих моделях. К слову, высота такой подошвы — целых 50 мм! У линеек 4% и Next% показатели значительно ниже: 31 и 36 мм соотвественно.

Это честно? Мнение экспертов и спортсменов о новых технологиях

На Чикагском марафоне 2019-го был установлен ещё один мировой рекорд, теперь уже среди женщин. Бриджит Косгеи, спортсменка из Кении, преодолела дистанцию за 2 часа 14 минут. Сделала она это в Next%. Похоже, инновационные кроссовки и в правду работают. Ведь за прошлый год 31 из 36 победителей марафонов пробежали дистанцию именно в Nike VaporFly.

Такая статистика насторожила ассоциацию легкоатлетов, и они провели независимую экспертизу продолжительностью в несколько месяцев. Также кроссовки протестировала газета The New York Times. Эксперты пришли к выводу, что модели Nike Zoom VaporFly 4% и ZoomX VaporFly Next% позволяют атлетам бежать быстрее на 4-5%. Но, видимо, такие цифры оказались не столь критичными, поэтому в чёрный список попали только кроссовки Кипчоге — VaporFly Alphas.

После проведённых исследований спортсмены и эксперты стали высказывать разные мнения о развитии новых технологий. Президент Международной ассоциации легкоатлетической федерации Себастьян Ку рассказал, что в его компетенции делать соревнования честными, поэтому обувь не должна давать спортсмену несправедливого преимущества. А Брайс Дайер, спортивный технолог, сравнил Nike VaporFly в беге с использованием пистолета в схватке на ножах.

Зато Элиуд Кипчоге считает, что современные бегуны должны идти в ногу с технологиями, а бежать в уникальных кроссовках было честно. Его слова привела британская газета The Guardian:

Это честно. Я упорно тренировался. Технологии развиваются, и мы не можем отрицать это — мы должны идти с ними в ногу.

В каких кроссовках можно участвовать в марафонах?

Ранее ассоциация запрещала использовать пружины в беговой обуви, но теперь прибавились и новые требования. Начиная с 30 апреля 2020 года, на международных марафонах можно будет бегать только в моделях, которые находятся в свободной продаже не менее четырёх месяцев. Причём ширина подошвы не должна превышать 40 мм, и пластина в ней должна быть только одна. А вплоть до окончания Олимпийских игр в Токио организация ввела запрет на изобретение новых технологий в производстве специализированных кроссовок.

Так что никакого допинга — даже технологического!