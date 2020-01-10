Компании на миллион… или больше? 10 самых дорогих спортивных брендов

Если Nike и adidas давно не покидают этот рейтинг, то некоторые концерны оказались в нём впервые.

Спорт — индустрия, в которой свободно развиваются и зарабатывают как сами атлеты, так и крупные спортивные бренды. Они с каждым днём набирают популярность или, наоборот, сбавляют обороты. Поэтому, если взглянуть на рейтинг самых прибыльных компаний даже в два идущих друг за другом года, можно увидеть совершенно разные картины.

В октябре 2019-го американский журнал Forbes в рамках проекта Fab 40 опубликовал свежий топ-10 самых дорогих спортивных брендов среди экипировщиков, организаторов состязаний, производителей питания и телекомпаний. Рассказываем, кто вошёл в список на этот раз.

Стоимость бренда: $ 36,8 млрд.

Известная американская компания уже не в первый раз занимает лидирующую позицию рейтинга. За последний год акции Nike выросли на 25%, а за последние два они обогнали по темпам роста главного конкурента — adidas — в соотношении два к одному.

На сегодняшний день бренд производит спортивную экипировку, развивает масштабное беговое движение, поддерживает многих звёзд спорта. В их числе футболисты Неймар и Криштиану Роналду, который подписал, на секундочку, пожизненный контракт за $ 24 млн в год, теннисистка Серена Уильямс, баскетболист Майкл Джордан, фигуристка Евгения Медведева, марафонцы Элиуд Кипчоге и Бриджит Косгеи и многие другие.

Стоимость бренда: $ 13,1 млрд.

В 2019 году американский кабельный канал доказал, что его слоган «The Worldwide Leader In Sports» полностью оправдан. В основном ESPN транслирует игры в прямом эфире или в записи, в том числе бейсбол и матчи по американскому футболу, новостные программы, ток-шоу и документальные фильмы. Естественно, все они ориентированы на спорт.

Adidas

Стоимость бренда: $ 11,2 млрд.

Немецкий концерн продолжает уверенно развиваться: за последний год его акции выросли на 35%. В апреле 2019-го компания стала сотрудничать с певицей Бейонсе. Вместе они планируют выпустить эффектную коллаборацию и перезапустить линейку одежды Ivy Park, которая принадлежит артистке.

Adidas на постоянной основе прозводит спортивную одежду и обувь, организовывает мероприятия по всему миру и спонсирует таких атлетов, как Лионель Месси, Мохаммед Салах и Дэвид Бекхэм. Интересно, что в прошлом веке бренд поддерживал Мохаммеда Али и Стэнли Смита — так возникла нашумевшая модель Stan Smith.

На стиле: 7 нашумевших коллабораций спортивных брендов Ежегодно крупные компании выпускают линейки одежды и обуви совместно со знаменитостями. Пройти мимо некоторых из них просто невозможно.

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Стоимость бренда: $ 6,7 млрд.

Компания по производству изотонических жидкостей неожиданно для нас дебютировала в десятке дорогих брендов. Оказывается, на долю Gatorade приходится 77% рынка спортивных напитков США. Поэтому и амбассадорами являются в большинстве своём американцы: баскетболисты Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс, игрок в американский футбол Джастин Джеймс Уотт, бейсболисты Франсиско Линдор и Брайс Харпер, легкоатлетка Сидни Маклафлин и другие.

Стоимость бренда: $ 4,4 млрд.

Этот бренд сыграл большую роль в коммерциализации британского спорта, а в 2019-м повысил аудиторию канала Sky Sports Premier League аж на 12%. В эфирную сетку компании обычно входят традиционные виды спорта. Например, футбол (особое внимание уделяется АПЛ), автоспорт или теннис. Но иногда встречаются и достаточно редкие для российской аудитории зрелища: турниры по дарсцу, крикету и гэльскому футболу.

Стоимость бренда: $ 4 млрд.

Puma стал новичком рейтинга Fab 40 благодаря стремительному росту в прошлом году. Акции компании выросли на 74% — это и вправду удивительный показатель. На сегодняшний день экипировку бренда носят итальянская футбольная сборная и клуб «Манчестер Сити» вместе с тренером Пепом Гвардиолой, гонщик Льюис Хэмилтон, фигуристка Алина Загитова и баскетболист Ар Джей Барретт.

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Стоимость бренда: $ 3,5 млрд.

А этот американский концерн наглядно демонстрирует, что у успеха есть и обратная сторона. Недавно бренд занимал более высокие позиции рейтинга и стоил на 36% дороже ещё три года назад. Сейчас операционный доход Under Armour — без учёта налогов, процентов, амортизации и износа — стабильно падает. Он сократился на 72% за последние пару лет. Владельцы беспокоятся, что общественность стала воспринимать их только как производителей «одежды для спортзала».

Тем не менее компания продолжает поддерживать Стефа Карри, Дуэйна Джонсона и наших гимнасток —Александру Солдатову и Маргариту Мамун.

Стоимость бренда: $ 2,4 млрд.

Единственная в списке организация, которая проводит крупные спортивные события. Просмотры боёв всегда приносили владельцам бренда неплохие деньги, но теперь в копилку UFC падает и комиссия с платных трансляций на ESPN+. Всё благодаря семилетнему контракту с Disney, его подписали в прошлом году.

Стоимость бренда: $ 1,5 млрд.

В 2019-м с YES Network произошёл необычный случай, который, по-видимому, дал толчок каналу и повысил его доход. В сентябре консорциум инвесторов во главе с владельцем «Нью-Йорк Янкиз» полностью выкупил американский телеканал у Disney за $3,47 млрд. Поэтому не удивляйтесь тому, что в «инстаграме» YES так много снимков с бейсболистами из Бронкса.

Стоимость бренда: $ 800 млн.

Современный топ-10 замыкает известная всем компания по производству спортивной одежды и аксессуаров. Это единственный концерн, который стоит меньше миллиарда долларов и тем не менее числится в рейтинге. Позапрошлый год оказался неудачным для Reebok и ознаменовался потерей 3% продаж, но в 2019-м компания снова стала прибыльной.

Экипировку Reebok носят баскетболист Аллен Айверсон, боец Конор Макгрегор и игроки в американский футбол Брандин Кукс и Девонта Фримен.

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