Компании на миллион… или больше? 10 самых дорогих спортивных брендов

Спорт — индустрия, в которой свободно развиваются и зарабатывают как сами атлеты, так и крупные спортивные бренды. Они с каждым днём набирают популярность или, наоборот, сбавляют обороты. Поэтому, если взглянуть на рейтинг самых прибыльных компаний даже в два идущих друг за другом года, можно увидеть совершенно разные картины.
В октябре 2019-го американский журнал Forbes в рамках проекта Fab 40 опубликовал свежий топ-10 самых дорогих спортивных брендов среди экипировщиков, организаторов состязаний, производителей питания и телекомпаний. Рассказываем, кто вошёл в список на этот раз.
Nike
Стоимость бренда: $ 36,8 млрд.
Известная американская компания уже не в первый раз занимает лидирующую позицию рейтинга. За последний год акции Nike выросли на 25%, а за последние два они обогнали по темпам роста главного конкурента — adidas — в соотношении два к одному.
На сегодняшний день бренд производит спортивную экипировку, развивает масштабное беговое движение, поддерживает многих звёзд спорта. В их числе футболисты Неймар и Криштиану Роналду, который подписал, на секундочку, пожизненный контракт за $ 24 млн в год, теннисистка Серена Уильямс, баскетболист Майкл Джордан, фигуристка Евгения Медведева, марафонцы Элиуд Кипчоге и Бриджит Косгеи и многие другие.
ESPN
Стоимость бренда: $ 13,1 млрд.
В 2019 году американский кабельный канал доказал, что его слоган «The Worldwide Leader In Sports» полностью оправдан. В основном ESPN транслирует игры в прямом эфире или в записи, в том числе бейсбол и матчи по американскому футболу, новостные программы, ток-шоу и документальные фильмы. Естественно, все они ориентированы на спорт.
Adidas
Стоимость бренда: $ 11,2 млрд.
Немецкий концерн продолжает уверенно развиваться: за последний год его акции выросли на 35%. В апреле 2019-го компания стала сотрудничать с певицей Бейонсе. Вместе они планируют выпустить эффектную коллаборацию и перезапустить линейку одежды Ivy Park, которая принадлежит артистке.
Adidas на постоянной основе прозводит спортивную одежду и обувь, организовывает мероприятия по всему миру и спонсирует таких атлетов, как Лионель Месси, Мохаммед Салах и Дэвид Бекхэм. Интересно, что в прошлом веке бренд поддерживал Мохаммеда Али и Стэнли Смита — так возникла нашумевшая модель Stan Smith.
Gatorade
Стоимость бренда: $ 6,7 млрд.
Компания по производству изотонических жидкостей неожиданно для нас дебютировала в десятке дорогих брендов. Оказывается, на долю Gatorade приходится 77% рынка спортивных напитков США. Поэтому и амбассадорами являются в большинстве своём американцы: баскетболисты Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс, игрок в американский футбол Джастин Джеймс Уотт, бейсболисты Франсиско Линдор и Брайс Харпер, легкоатлетка Сидни Маклафлин и другие.
Sky Sports
Стоимость бренда: $ 4,4 млрд.
Этот бренд сыграл большую роль в коммерциализации британского спорта, а в 2019-м повысил аудиторию канала Sky Sports Premier League аж на 12%. В эфирную сетку компании обычно входят традиционные виды спорта. Например, футбол (особое внимание уделяется АПЛ), автоспорт или теннис. Но иногда встречаются и достаточно редкие для российской аудитории зрелища: турниры по дарсцу, крикету и гэльскому футболу.
Puma
Стоимость бренда: $ 4 млрд.
Puma стал новичком рейтинга Fab 40 благодаря стремительному росту в прошлом году. Акции компании выросли на 74% — это и вправду удивительный показатель. На сегодняшний день экипировку бренда носят итальянская футбольная сборная и клуб «Манчестер Сити» вместе с тренером Пепом Гвардиолой, гонщик Льюис Хэмилтон, фигуристка Алина Загитова и баскетболист Ар Джей Барретт.
Under Armour
Стоимость бренда: $ 3,5 млрд.
А этот американский концерн наглядно демонстрирует, что у успеха есть и обратная сторона. Недавно бренд занимал более высокие позиции рейтинга и стоил на 36% дороже ещё три года назад. Сейчас операционный доход Under Armour — без учёта налогов, процентов, амортизации и износа — стабильно падает. Он сократился на 72% за последние пару лет. Владельцы беспокоятся, что общественность стала воспринимать их только как производителей «одежды для спортзала».
Тем не менее компания продолжает поддерживать Стефа Карри, Дуэйна Джонсона и наших гимнасток —Александру Солдатову и Маргариту Мамун.
UFC
Стоимость бренда: $ 2,4 млрд.
Единственная в списке организация, которая проводит крупные спортивные события. Просмотры боёв всегда приносили владельцам бренда неплохие деньги, но теперь в копилку UFC падает и комиссия с платных трансляций на ESPN+. Всё благодаря семилетнему контракту с Disney, его подписали в прошлом году.
YES Network
Стоимость бренда: $ 1,5 млрд.
В 2019-м с YES Network произошёл необычный случай, который, по-видимому, дал толчок каналу и повысил его доход. В сентябре консорциум инвесторов во главе с владельцем «Нью-Йорк Янкиз» полностью выкупил американский телеканал у Disney за $3,47 млрд. Поэтому не удивляйтесь тому, что в «инстаграме» YES так много снимков с бейсболистами из Бронкса.
Reebok
Стоимость бренда: $ 800 млн.
Современный топ-10 замыкает известная всем компания по производству спортивной одежды и аксессуаров. Это единственный концерн, который стоит меньше миллиарда долларов и тем не менее числится в рейтинге. Позапрошлый год оказался неудачным для Reebok и ознаменовался потерей 3% продаж, но в 2019-м компания снова стала прибыльной.
Экипировку Reebok носят баскетболист Аллен Айверсон, боец Конор Макгрегор и игроки в американский футбол Брандин Кукс и Девонта Фримен.