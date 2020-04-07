«Все мои мужики были слабее меня». Джина Карано ушла из ММА, чтобы стать звездой кино

В школе её называли толстухой, а сейчас она зарабатывает миллионы долларов и шутит над своими бывшими.

Джина Карано – одна из самых популярных актрис последних лет. Она успела сняться в невероятно успешном сериале «Мандалорец», сыграла в «Дэдпуле», «Форсаже», делила съёмочную площадку с Робертом де Ниро, Майклом Дугласом, Жан-Клодом ван Даммом, Сильвестром Сталлоне, Брюсом Уиллисом. Многие режиссёры хотят работать с ней и не стесняются в этом признаться.

До этого у девушки была успешная карьера в ММА, где Карано стояла у истоков развития женских единоборств. Она должна была сразиться с Рондой Раузи, и этот бой мог стать женским аналогом боя между Конором Макгрегором с Хабибом Нурамагомедовым или поединка Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо. Но мало кто знает, как всё начиналось и с какими сложностями пришлось столкнуться Джине, чтобы стать мировой звездой.

«Толстуха Джина»

Карано родилась в Техасе, где прошло её детство. Она росла крупной девочкой, но в Техасе этим не удивишь, и все относились к ней нормально. Потом семья Джины переехала в Лос-Анджелес – мир Голливуда, где окружающие часто судят по внешнему виду. Это место, где за каждый лишний килограмм можно получить тонну унижений. А у Джины тогда этих килограммов хватало. В школе её обзывали толстухой и порой делали то, что сейчас называется модным словом «буллинг».



Тогда у Карано и начал вырабатываться крутой характер, доставшийся ей во многом от отца – профессионального игрока в американский футбол. Он привёл её в баскетбол, где Джина могла выплёскивать всю агрессию и эмоции за унижения на школьной скамье. И всё получилось просто прекрасно. Карано помогла команде стать чемпионом штата и получила стипендию в Университете Невады.

В обличье нежном чистота и сила В день рождения Джины Карано вспоминаем главные успехи и неудачи спортсменки.

Просто хотела сбросить лишний вес

Казалось бы, всё идёт замечательно. Джина поступила на факультет психологии и параллельно занималась спортом. Но почему-то лишний вес никуда не уходил. В итоге Карано решила попробовать себя в тайском боксе. Это была идея её парня Кевина Росса, с которым они впоследствии разбежались. А вот любовь к единоборствам осталась.



Джина нашла отличного тренера – четырёхкратного чемпиона мира по кикбоксингу. Она его безмерно уважала, поэтому когда он говорил ей, что толстая, Карано выворачивалась наизнанку, чтобы похудеть. Это стало началом большой карьеры.

Сняла одежду, чтобы пройти взвешивание

Джина провела 14 боёв на полулюбительском уровне, выиграв 12 из 14. Затем ей поступило предложение принять участие в первом официальном женском бое по смешанным единоборствам. Карано нокаутировала соперницу за 38 секунд. Джина продолжила побеждать на подобного рода турнирах, но всемирную известность получила в октябре 2008 года перед боем с Келли Коболд, который транслировался по национальному каналу в Америке.

Девушка не прошла процедуру взвешивания перед схваткой. Хотя перевес и не был огромным – всего 1,3 кг. Многие бы смирились, развернулись и ушли. Но только не она. Карано сначала сняла спортивный бюстгальтер, но всё равно не вписалась в вес. Пришлось раздеваться полностью, и тогда весы показали допустимое превышение в 0,5 кг. Стоит ли говорить, что Джина выиграла этот бой после такого?

Поражение, изменившее жизнь

Карано стала по сути единственной настоящей звездой ММА в те времена. Предложения по рекламе сыпались одно за другим, она снималась в различных телешоу и уже тогда начинала карьеру в кино. Однако выдержать такой сумасшедший график было сложно даже такой девушке как Джина Карано.

В 2009 году её ждал бой с бразильянкой Кристианой Сантос по прозвищу Киборг. Это было главным событием крупнейшего турнира ММА, на арене собралось порядка 15 тысяч зрителей, а ещё миллионы смотрели у экранов телевизора. Джина проиграла, причём практически без шансов. Но именно это фиаско дало ей понимание, что надо сосредоточиться на чём-то одном – шоу-бизнесе или спорте.

Джина Карано в кино

Карано выбрала кино. Первую большую роль Джина получила в боевике «Нокаут», где её напарником был Ченнинг Татум – любимец американских девушек. В этом фильме у них даже были откровенные сцены, о которых Джина потом вспоминала со стеснением. «Нокаут» получил хорошие отзывы от кинокритиков и стал прорывом для Карано. Потом были роли в «Форсаже», «Дэдпуле» и, конечно же, сериале «Мандалорец» по вселенной Звёздных войн.

Личная жизнь Карано

За это время Джина успела стать своей в голливудской тусовке. У неё были романы с актёрами Китом Коупом и Генри Кавиллом (звезда «Человека из стали»). У Карано как-то спросили, важно ли ей, чтобы мужчины были сильнее её физически.

Все мои мужики были слабее меня. Хотя меня это в принципе не смущало. Кроме того, мне нравятся мужчины, которые приблизительно такого же роста, как я. Мне нравятся артистичные худенькие молодые люди. Вот так порой смотрю на высокого парня — и не пойму, что мне с ним делать.

И здесь не поспоришь. Атлетичным девушкам, а тем более таким, как Джина Карано, порой сложно найти мужчину под стать себе.