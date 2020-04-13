Королева воркаута. Крутости 40-летней россиянки позавидуют многие молодые мужчины

Мода на воркаут возникла сравнительно недавно, но простые и доступные тренировки быстро обрели массу поклонников и переросли в настоящую субкультуру. Мастера этого направления доказывают, что с помощью обычных турников и брусьев можно держать себя в форме и даже качать мышцы не хуже, чем в дорогих фитнес-клубах с навороченными тренажёрами.
И хотя на площадках для воркаута нередко можно встретить девушек, в массовом сознании эта дисциплина прочно ассоциируется с молодыми парнями. Популярный блогер Яна Логвина рушит все стереотипы: она творит на снарядах такое, что под силу далеко не каждому мужчине. Женщина уверяет, что добилась идеальной фигуры всего за несколько месяцев и только благодаря занятиям на турнике и правильному питанию.
Яна делится секретами стройности с подписчиками, которых уже более 500 тыс., приняла участие в проекте Первого канала «Русский ниндзя» и совершенно не стесняется возраста. Трудно в это поверить, но недавно ей исполнилось 40!
Как похудеть с помощью воркаута?
Ещё 4 года назад Яна Логвина работала на хорошей должности в крупной компании в Хабаровске, время от времени посещала фитнес-клуб и старалась следить за питанием. Однако незадолго до 37-летия женщина немного набрала вес, что и заставило её глубже окунуться в тему здорового образа жизни. Прочитав много специализированной литературы, Логвина остановила свой выбор на воркауте и домашних тренировках, а также поняла, что раньше питалась неправильно.
Фото: instagram.com/logvina.ya
Родственники и знакомые к новому увлечению женщины отнеслись несерьёзно, но Яна почувствовала, что нашла своё призвание, а интерес пользователей к блогу в «Инстаграме» её в этом только убедил. Знания, полученные Яной из книг и на тренингах по различным направлениям фитнеса, вкупе с её личным опытом оказались интересны и полезны для широкой аудитории, а многих пример девушки мотивировал на занятия спортом.
«Фитнес без понтов»
Логвина разработала авторскую методику обучения навыкам подтягивания, а также начала организовывать марафоны стройности. За три года число подписчиков блога увеличилось с 5 тыс. до 500 тыс. Концепция «фитнес без понтов» явно нашла отклик у тех, кто предпочитает заботиться о фигуре в домашних условиях.
В какой-то момент Яна оставила прошлую работу, переехала в Москву и полностью сосредоточилась на деятельности фитнес-тренера. В блоге Логвиной регулярно появляются её собственные фотографии, которые неизменно собирают кучу восторженных отзывов и мотивируют подписчиков не бросать занятия.
«Русский ниндзя»
В 2018 году Яна со второй попытки прошла кастинг в экстремальное шоу Первого канала «Русский ниндзя». Девушка долго готовилась к проекту, форсировала восстановление после травмы и преодолела отборочные туры, однако во время съёмок не совладала со страхом и не смогла пройти трудную полосу препятствий. Но Яна всё равно считает тот опыт интересным и полезным.
Фото: instagram.com/logvina.ya
В декабре 2019 года блогер отметила 40-летний юбилей, но цифры в паспорте женщину не пугают. Она приобщает к здоровому образу жизни всё новых людей, активно путешествует, занимается спортом и совершенно не жалеет, что однажды ослушалась близких и круто изменила свою жизнь.