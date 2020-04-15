Близняшки-фитоняшки: сёстры удивляют гибкостью и акробатикой за диджейским пультом

Близняшек в мире спорта не так много. Одни из них — Анна и Кристина. Девушки родились в 1990 году и с детства занимались гимнастикой. Уже в юности они стали мастерами спорта, но позже решили развиваться в других сферах: моделинге и диджеинге. В этом и кроется изюминка сестёр: свои выступления девушки дополняют акробатическими и гимнастическими трюками. Их дуэт называется Dj's Twins.

Пока жители почти всего мира сидят дома, близняшки развлекают подписчиков в «Инстаграме» сетами и забавными видео. Хотя вряд ли люди, родившиеся в апреле, будут сильно смеяться.

Несмотря на то что сейчас большее количество времени Кристина с Аней проводят дома в самоизоляции, набранные килограммы, хоть их совсем немного, сестёр не смущают.

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Режим самоизоляции, как известно, был не всегда. Раньше девушки креативили за диджейскими пультами во время различных вечеринок и мероприятий. В каждом движении близняшек прослеживается удивительная грация. Видимо, именно этим Аня и Кристина завлекают публику.

За пультом близняшки чувствуют себя более чем уверенно. Ведь они могут не только играть, но и демонстрировать гимнастические навыки. Такой растяжке позавидует любая гимнастка.

Возможно, некоторые сёстры и братья-близнецы хотят отличаться от друг друга. Хотя бы стилем одежды и поведением. Но у Кристины с Аней всё наоборот: у них одинаковые причёски, макияж и даже татуировки. Девушки говорят, что чувствуют настроение друг друга на расстоянии.

Когда сёстры отправляются на отдых, они продолжают следить за собой и заниматься спортом. Конечно, в отпуске физических упражнений становится меньше, но про йогу и растяжку девчонки не забывают.

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Кристина и Аня выступают с сетами не только в России, но и за рубежом. Сёстры уже побывали в Германии, ОАЭ, Казахстане и Нидерландах. Из-за практически одинаковой внешности близняшки вызывают у аудитории интерес, а у Кристины с Аней вдобавок есть ещё и шикарная растяжка. И, конечно же, музыкальный талант.

Но на достигнутом девушки не останавливаются. Поговаривают, что Кристина и Аня планируют открыть школу профессиональной спортивной подготовки. Она будет нацелена именно на любителей, поэтому близняшки пригласят туда всех желающих.

Наверняка многих интересует, какие же парни нравятся таким очаровательным красоткам? Этим секретом Кристина и Аня поделились в одном из интервью. Девушки подметили, что им по душе опрятные, немного брутальные мужчины с улыбкой и глазами, в которые можно влюбиться.

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