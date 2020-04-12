Не теряем эффективность. Как сохранить режим дня во время карантина

Делимся советами, которые помогут сохранить привычный ритм жизни и избежать плохого самочувствия во время самоизоляции, вместе с тренером World Class Александром Карповым.

Карантин и домашний арест рано или поздно закончатся. И большинство из нас столкнётся с тем, что ритм жизни, складывавшийся годами, окажется сильно нарушен. Лично для меня такая ситуация — это огромный стресс для организма. Я привык с детства быть в движении, а сидеть дома всегда было в наказание. Вообще, самодисциплина — это ежедневная борьба с самим собой, проявление силы воли во многом. И лучшая мотивация в этом деле — собственное здоровье.

Заранее составьте план на грядущий день

Чтобы было проще поддерживать режим, необходимо составить расписание. Вечером текущего дня распишите план действий на следующий. И определите систему наказаний и поощрений за соблюдение или невыполнение этого плана.

Фото: istockphoto.com

Ложитесь спать раньше, чтобы проснуться бодрым

Начните налаживать режим со сна. Причём не со времени пробуждения, а с отбоя. Старайтесь не ложиться спать позже, чем в обычные рабочие дни. Соответственно, и просыпаться примерно в привычное до карантина время будет проще. Понятно, что без особой нужды незачем вставать, например, в 5-6 утра. Но и дремать половину дня не нужно.

Лично для меня оптимальное количество сна — это 8-9 часов. В таком случае отбой должен быть в полночь или в час ночи, не позже.

Забудьте о будильнике: недосып приводит к набору веса Как недостаток сна влияет на обмен веществ, уровень гормонов и цифру на весах.

Как сохранить активность и здоровье в самоизоляции? Рекомендации ВОЗ Действенные советы, которые не дадут сойти с ума в четырёх стенах.

Начинайте утро со стакана воды и завтрака

Сразу после подъёма необходимо выпить стакан воды. И уже потом заниматься утренней рутиной и делать завтрак. Он должен состоять преимущественно из сложных углеводов и небольшой порции белка. Пользуясь случаем самоизоляции, можно попытаться наладить и режим питания. Только после завтрака начинаем заниматься делами, будь то работа, домашние заботы, обучение и так далее.

Следите за количеством потребляемых калорий

Ведь для хорошего самочувствия важно не только число приёмов пищи, но и количество съеденных калорий в сутки. Поделюсь с вами формулой для расчёта их нормы, необходимой для поддержания текущего веса в самоизоляции:

для женщин: вес в фунтах умножаем на 14 и вычитаем 15%;

вес в фунтах умножаем на 14 и вычитаем 15%; для мужчин: вес в фунтах умножаем на 15 и вычитаем 15%.

Полученную сумму делим на 4-5 приёмов пищи.

Фото: istockphoto.com

Уделяйте время физической активности

Старайтесь, чтобы время занятий совпадало с «докарантинным». Есть нужно примерно за три часа до физической активности, а тренироваться лучше всего в начале второй половины дня. Чтобы было проще соблюдать режим занятий, договоритесь с кем-то из друзей или тренером о совместной онлайн-тренировке, поучаствуйте в челлендже или фитнес-марафоне.

И только после всех выполненных дел можно посвятить себя фильмам, чтению, готовке и другим заботам. Понятно, что дома необязательно полностью копировать распорядок вашего обычного рабочего дня. Но нужно стараться, чтобы не было сильного разброса. В таком случае будет проще «аклиматизироваться», когда мы вернёмся к привычному темпу жизни.

Карьера Романцева и жизнь Фергюсона: какие автобиографии почитать во время самоизоляции Истории мирового и отечественного спорта, от которых трудно оторваться.