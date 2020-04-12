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Как сохранить режим дня во время карантина? Простые лайфхаки от тренера

Как сохранить режим дня во время карантина?
Александр Карпов
Не теряем эффективность. Как сохранить режим дня во время карантина
Лайфхаки, которые позволят не выпадать из привычного ритма жизни.
Lifestyle / Тренды 0

Делимся советами, которые помогут сохранить привычный ритм жизни и избежать плохого самочувствия во время самоизоляции, вместе с тренером World Class Александром Карповым.

Карантин и домашний арест рано или поздно закончатся. И большинство из нас столкнётся с тем, что ритм жизни, складывавшийся годами, окажется сильно нарушен. Лично для меня такая ситуация — это огромный стресс для организма. Я привык с детства быть в движении, а сидеть дома всегда было в наказание. Вообще, самодисциплина — это ежедневная борьба с самим собой, проявление силы воли во многом. И лучшая мотивация в этом деле — собственное здоровье.

Заранее составьте план на грядущий день

Чтобы было проще поддерживать режим, необходимо составить расписание. Вечером текущего дня распишите план действий на следующий. И определите систему наказаний и поощрений за соблюдение или невыполнение этого плана.

Фото: istockphoto.com

Ложитесь спать раньше, чтобы проснуться бодрым

Начните налаживать режим со сна. Причём не со времени пробуждения, а с отбоя. Старайтесь не ложиться спать позже, чем в обычные рабочие дни. Соответственно, и просыпаться примерно в привычное до карантина время будет проще. Понятно, что без особой нужды незачем вставать, например, в 5-6 утра. Но и дремать половину дня не нужно.

Лично для меня оптимальное количество сна — это 8-9 часов. В таком случае отбой должен быть в полночь или в час ночи, не позже.

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Начинайте утро со стакана воды и завтрака

Сразу после подъёма необходимо выпить стакан воды. И уже потом заниматься утренней рутиной и делать завтрак. Он должен состоять преимущественно из сложных углеводов и небольшой порции белка. Пользуясь случаем самоизоляции, можно попытаться наладить и режим питания. Только после завтрака начинаем заниматься делами, будь то работа, домашние заботы, обучение и так далее.

Следите за количеством потребляемых калорий

Ведь для хорошего самочувствия важно не только число приёмов пищи, но и количество съеденных калорий в сутки. Поделюсь с вами формулой для расчёта их нормы, необходимой для поддержания текущего веса в самоизоляции:

  • для женщин: вес в фунтах умножаем на 14 и вычитаем 15%;
  • для мужчин: вес в фунтах умножаем на 15 и вычитаем 15%.

Полученную сумму делим на 4-5 приёмов пищи.

Фото: istockphoto.com

Уделяйте время физической активности

Старайтесь, чтобы время занятий совпадало с «докарантинным». Есть нужно примерно за три часа до физической активности, а тренироваться лучше всего в начале второй половины дня. Чтобы было проще соблюдать режим занятий, договоритесь с кем-то из друзей или тренером о совместной онлайн-тренировке, поучаствуйте в челлендже или фитнес-марафоне.

И только после всех выполненных дел можно посвятить себя фильмам, чтению, готовке и другим заботам. Понятно, что дома необязательно полностью копировать распорядок вашего обычного рабочего дня. Но нужно стараться, чтобы не было сильного разброса. В таком случае будет проще «аклиматизироваться», когда мы вернёмся к привычному темпу жизни.

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