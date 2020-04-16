Как тренироваться с фитнес-резинкой? Топ-5 эффективных упражнений на ноги и ягодицы

Во время самоизоляции популярность домашних тренировок возрастает с каждым днём. Многие любители фитнеса не хотят терять форму, пока клубы закрыты, и находят замену тренажёрам в четырёх стенах. Один из наиболее доступных и действенных вариантов тренировок для девушек — занятия с фитнес-резинкой. Благодаря столь простому инвентарю можно хорошо прокачать многие мышцы тела. Вместе с тренером World Class Александром Карповым рассказываем о пяти полезных упражнениях на ноги и ягодицы с использованием эспандера.
Что вам понадобится для домашней тренировки?
Для занятий вам понадобятся коврик, фитнес-резинка и немного свободного места в комнате. Резинка — это простой и доступный инвентарь, который также называют эспандером или эластичной лентой. Найти его можно на просторах интернета и при покупке выбрать для себя приемлемую ценовую категорию.
Фото: istockphoto.com
Тренировки с эспандером наиболее популярны среди девушек, хотя, на самом деле, такие занятия достаточно универсальны. Они помогут полноценно проработать разные мышцы тела от ягодиц до трицепсов, а также суставы и связки.
Эффективный сет на ноги и ягодицы с использованием эспандера
Отведение бедра стоя
Исходное положение: стоя, стопы на ширине тазобедренных суставов и параллельны друг другу, руки держим свободно или придерживаемся за опору. Эспандер на середине голени, ноги слегка согнуты в коленях.
Отведите ногу в сторону примерно на 30 градусов, не меняя угол сгиба в коленных суставах. Выполняйте движение равномерно, плавно возвращая ногу в исходное положение. Следите за положением позвоночника: он не должен быть согнут. Корпус также остаётся неподвижным.
Разгибание бедра стоя
Исходное положение: стоя, стопы на ширине тазобедренных суставов, ноги слегка согнуты в коленях. Корпус зафиксирован и сохраняет анатомически правильные изгибы позвоночника. Руки держатся за опору для равновесия.
Разогните бедро назад примерно на 30 градусов и затем равномерно вернитесь в исходное положение. Сохраняйте коленные суставы немного согнутыми, а спину прямой.
Приседания с эспандером на бёдрах
Исходное положение: стоя, ноги чуть шире плеч, стопы немного повёрнуты наружу, позвоночник сохраняет анатомически правильные изгибы.
Выполните приседание, опираясь на середину стопы и не сгибая спину. Колени направлены в сторону носков стоп. Вернитесь в исходное положение. Глубина приседания не должна быть большой: немного не доводите бедро до параллели с полом.
Отведение бедра лёжа на боку
Исходное положение: лёжа на боку, обе ноги согнуты в коленных суставах примерно на 90 градусов, бёдра соединены вместе, нижняя нога прижата к полу.
Отведите бедро ноги, находящейся сверху, до момента, когда колено будет «смотреть» в потолок. Вернитесь в исходное положение. Во время выполнения упражнения бедро второй ноги плотно прижимайте к полу.
Ягодичный мостик с эспандером на бёдрах
Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы немного шире плеч, колени направлены в сторону носков стоп.
Опираясь спиной на лопатки, а пятками на пол, разогните бёдра. Поднимите таз на максимальную амплитуду, а потом вернитесь в исходное положение.