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Как избавиться от дряблости рук: упражнения от тренера, видео

Как избавиться от дряблости рук? Видео-инструкция
Екатерина Некрасова Александра Пономарёва
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Что делать, чтобы избавиться от дряблости рук? 5 эффективных упражнений от тренера
И ещё пара простых советов, которые быстро исправят ситуацию.
Lifestyle / Фитнес 0

Гонясь за красивой и стройной фигурой многие начинают пробовать различные диеты, посещать косметологические салоны, солярии. Но некоторые из частей тела бывает довольно сложно привести в порядок. Это связано с физиологическими особенностями строения нашего организма. Именно к таким местам относится область предплечья. В повседневной жизни на эту группу мышц приходится крайне малая нагрузка, что способствует обвисанию кожи. Но и эта проблема решаема! Достаточно лишь взять за правило выполнение физических упражнений на эту зону, а также скорректировать свой рацион питания.

Совместно с фитнес-тренером сети World Class Екатериной Некрасовой мы подготовили комплекс упражнений, которые позволят вам подтянуть мышцы рук и избавиться от ненавистной обвисшей кожи.

Почему кожа на руках становится дряблой?

Резкое похудение

Проблема дряблости рук может возникнуть, когда потеря в весе больше, чем два килограмма в неделю. Любое быстрое похудение означает, что уходит не только жир, но и жидкость, и мышцы. В результате этого жировая прослойка стремительно уменьшается, а кожа не успевает подстроиться под эти изменения.

Нормой считается понижение в неделю на 0,5–1% от исходной массы. Это позволяет сохранить здоровье и не рисковать внешним видом кожи.

Отсутствие физической нагрузки

Тут стоит сказать именно о прокачке бицепсов и трицепсов. В случае отсутствия физической нагрузки на эти мышцы, они расслабляются и становятся малоподвижными. Это приводит к тому, что кожа провисает, собираясь складками.

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Неправильное питание и нарушение водного баланса

Сложности создает употребление недостаточного объёма воды (менее одного литра) и увлечение сладкими, жирными и мучными изделиями, богатыми «простыми» углеводами. Переизбыток соли в организме также представляет опасность.

Злоупотребление инсоляцией

Как естественной (загар на пляже), так и искусственной (в солярии). Под воздействием ультрафиолетового излучение происходит утолщение рогового слоя кожи, пигментация, обезвоживание, разрушаются волокна коллагена и эластина.

Какие упражнения от дряблости рук можно выполнять?

Разгибание предплечья в кроссовере

Исходное положение: стоя, корпус слегка наклонен вперед. Плечо плотно прижато к корпусу, локоть неподвижен.

На выдохе выполните максимальное разгибание предплечья и вернитесь в исходное положение. Выполнять упражнение следует до жжения.

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Отжимания с узкой постановкой рук

Исходное положение: в упоре лёжа с колен, стопы касаются пола (чтобы избежать нагрузки на колени), руки чуть уже ширины плеч, спина в естественном положении, голова – продолжение позвоночника.

На вдохе выполните отжимание до касания грудью пола, на выдохе вернитесь в исходное положение.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Сгибание рук поочередно в кроссовере

Исходное положение: стоя, рукоятка находится в выпрямленной руке ладонью вверх.

Медленно, концентрированным движением сгибайте руку. В верхней точке зафиксируйтесь на 1 секунду и вернитесь в исходное положение.

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Подъём гантели перед собой

Исходное положение: стоя, гантель в распрямленных руках, локти слегка согнуты.

Медленно поднимите гантель перед собой до уровня плеч. Вернитесь в исходное положение.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Отведение плеча с эспандером

Исходное положение: стоя, рукоятки эспандера в выпрямленных руках, ладони повёрнуты к туловищу.

На выдохе выполните отведение рук до уровня плеч. Следите, чтобы локти были слегка согнут. Можно поднимать руки как вместе, так и поочерёдно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Все упражнения выполнять по 15–20 повторений в 3–4 подхода.

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