Кудрявцева против Донсковой. Выбираем самый красивый курортный шпагат от чемпионок

Гимнастки не забывают про растяжку даже на отдыхе.

На «Чемпионате» продолжается голосование за самую эффектную гимнастическую растяжку. Каждая спортсменка демонстрирует на видео впечатляющие навыки акробатики и идеальный шпагат. А вы можете выбрать ролик, который понравился вам больше всего.

10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку Эти девушки точно знают, как использовать свою гибкость.

В нашем баттле участвуют сразу две девушки, которые многократно завоёвывали золото чемпионатов мира и восходили на олимпийский пьедестал. Яна Кудрявцева и Ульяна Донскова показали, что занятия стретчингом они не забрасывают даже на солнечных курортах, а хорошая гибкость украшает фото и видео с долгожданного отдыха. Разберёмся, кто из чемпионок круче?

Эффектная растяжка прямиком из Дубая

Яна Кудрявцева является самой молодой гимнасткой, ставшей абсолютной чемпионкой мира. Она выиграла многоборье в 15 лет. Сейчас девушке 22 года, и к этому времени она целых 13 раз оказывалась победительницей мирового первенства. А в 2016-м спортсменка взяла серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Не так давно Кудрявцева завершила профессиональную карьеру и решила больше времени уделять семье. В конце 2018 года Яна и её супруг, хоккеист Дмитрий Кугрышев, впервые стали родителями. Девушка быстро вернулась в спортивную форму и сейчас снова ждёт ребёнка.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

То, что чемпионка не утратила акробатические навыки, определённо доказывает видеоролик с прошлогоднего семейного отдыха в ОАЭ. На нём Кудрявцева в небесно голубом купальнике выполняет шпагат, стоя на одной ноге и удерживая равновесие. Элемент смотрится очень изящно, особенно на фоне солнечного Дубая и белого песка. А нам остаётся только позавидовать такой растяжке да вздохнуть по былой возможности путешествовать.

Умения Кудрявцевой настолько впечатлили интернет-пользователей, что некоторые из них предложили ей вернуться в большой спорт.

«Может, обратно в гимнастику?» — спросила в «Инстаграме» подписчица Яны с никнеймом protasova_pro_stretching_.

«Давай, Яна, Токио-2020 ждёт тебя», — высказалась на английском девушка с никнеймом todorova_iliana.

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Солнечная зарядка на берегу озера в Хорватии

Ещё одна участница голосования, Ульяна Донскова, тоже не раз становилась победительницей чемпионатов мира. Но главная награда спортсменки — золото Олимпиады-2012 в Лондоне. Однако сразу после игр девушка завершила карьеру профессиональной гимнастки. Сейчас Ульяне 27 лет, она замужем за экс-хоккеистом ЦСКА Рубеном Бегунцом. Вместе пара воспитывает маленького сына, который появился на свет в 2015 году.

После ухода из большого спорта Донскова решила опробовать себя в новом амплуа. Она присоединилась к школе драмы Германа Сидакова, чтобы освоить актёрское мастерство. Несмотря на кардинальную смену деятельности, девушка продолжает регулярно заниматься растяжкой, не пропуская сессии даже на отдыхе.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Например, летом прошлого года Ульяна была в Хорватии и поделилась с подписчиками видео утренней зарядки. Девушка тренировалась на пирсе у живописного озера. Она мастерски выполнила акробатический элемент в стойке на голове. Причём спортсменка усложнила себе задачу, добавив динамики. Кудрявцева делала плавные переходы из продольного в поперечный шпагат и обратно.

Поклонники гимнастки не переставали поражаться, как хорошо она сохраняет баланс. «На это действо можно вечно смотреть, как же потрясно управляетесь со своим телом,» — написал пользователь «Инстаграма» с никнеймом ignatovomilk.

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Держитесь крепче: шпагат в метро

В нашем баттле участвует ещё одно видео от Ульяны — на этот раз, не с отдыха. Спортсменка довольно часто публикует в социальных сетях юмористические скетчи, в которых она показывает хорошую гибкость в различных жизненных ситуациях.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

На одном из роликов Донскова едет в метро и читает книгу, выполняя шпагат на одной ноге. Спокойствие девушки прерывается при первой же остановке на станции. Её растяжка привлекла внимание проходивших мимо мужчин, и они просто решили вынести Ульяну из вагона — ради забавы. Что ж, тут можно только посоветовать держаться крепче и пожелать экс-гимнастке успешно развиваться в интересном ей направлении.