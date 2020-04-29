Что такое перкуссионный массажёр и действительно ли он может избавить вас от боли в мышцах

Перкуссионный, или ударный, массаж известен за рубежом уже больше 10 лет, в то время как в России этот тренд появился около года назад и всё ещё набирает популярность. «Чемпионат.Lifestyle» проверил на себе это чудо-устройство. Рассказываем, для чего оно может понадобиться и вам.

Что такое перкуссионный массаж?

В основе такого массажа лежит перкуссия, то есть выстукивание поверхности тела. Он применяется для того, чтобы проработать болевые точки, расслабить мышцы после нагрузки, что особенно актуально для спортсменов.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

По сути, устройство заменяет труд массажиста, но есть существенная разница – в скорости и доступности. Во-первых, аппарат работает на оптимальных скоростях от 1000 до 2800 ударов в минуту, что явно превосходит умения даже самого лучшего медицинского работника. Согласно внутренней статистике производителей TimTam (а мы опробовали именно такой), пятиминутная работа с устройством заменяет получасовой сеанс ручного массажа. Во-вторых, массажёр мобилен, то есть вы сможете воспользоваться им в любое время – как только почувствуете излишнее напряжение или просто для профилактики.

Для чего ещё нужен перкуссионный массаж?

Есть убедительные доказательства того, что мощная вибрационная терапия способствует облегчению синдрома боли с задержкой появления.

Синдром боли с задержкой появления (DOMS) — это естественная реакция организма на нагрузки, когда болевые ощущения в мышцах возникают через день-два после интенсивных тренировок. Отчасти это связывают с накоплением молочной кислоты в мышцах, которую “разгоняет” перкуссор.

То есть использование тренажёра поможет избавиться от той самой крепатуры, которая порой доставляет нам столько неудобств и неприятных ощущений.

Любопытно, что за созданием аппарата, который попал к нам в руки, стоит выдающийся канадский боец Жорж Сен-Пьер. Он-то уж точно знает всё о боли в мышцах.

Что могут тренажёры?

В современных устройствах к базовым технологиям были подключены дополнительные возможности. Например, вы можете добавить вибрационный эффект к ударному. Кроме того, в версии PRO от TimTam есть функция подогрева наконечника.

Почему это интересно? Известно , что локальное воздействие теплом на триггерные точки является хорошим терапевтическим методом профилактики. С учётом глубины воздействия такая модель может стать отличным инструментом, чтобы воспрепятствовать точечным болям.

Есть ещё одно преимущество – это отличный инструмент разогрева перед тренировкой. Благодаря тепловому наконечнику можно быстрее подготовить мышцы, а встроенный датчик температуры покажет, насколько они разогреты. Достаточно буквально приложить фронтальную часть устройства к коже.