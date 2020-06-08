Голливудский мачо: как Ченнинг Татум поддерживает форму в 40 лет

И ведь актёру даже не приходится тренироваться каждый день.

Ченнинг Татум – известный американский актёр, модель и продюсер. Особую популярность ему принесли роли в фильмах «Шаг вперёд», «Клятва», «Мачо и ботан» и «Омерзительная восьмёрка». В каждой картине можно увидеть, что мужчина находится в прекрасной спортивной форме. Конечно же, Ченнинг далеко не всегда мог похвастать мышцами, но спорт присутствовал в его жизни с детства. Что же помогает звезде Голливуда в 40 лет оставаться примером для молодёжи? Разберёмся в режиме питания и тренировках Татума.

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Питание без подсчёта калорий, но по графику

Несмотря на рельефное тело, Ченнинг не из тех, кто ежедневно высчитывает калории. Наоборот же, по словам актёра, иногда он может побаловать себя вредной пищей. Но график питания у мужчины всё же есть, и он старается его придерживаться.

Приём пищи Продукты Завтрак Шесть яиц и овощной смузи Обед Курица, овощи и овощной смузи Вечер Курица на гриле и овощи

Вероятно, Татум может разнообразить приевшийся план питания другими блюдами, но акцент на белок и клетчатку в рационе вполне очевиден.

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Упражнения, которым Татум отдаёт предпочтение во время тренировок

Каждая тренировка Ченнинга начинается с небольшой разминки, чтобы мышцы разогрелись и подготовились к дальнейшей нагрузке. Сначала актёр совершает лёгкую пятиминутную пробежку на дорожке, а затем выполняет, казалось бы, обыденные, но очень полезные упражнения.

Скакалка — 100 прыжков;

отжимания — 25 повторений;

бёрпи — 25 повторений;

приседания с собственным весом — 20 повторений;

выпады — по 25 повторений на каждую ногу;

махи гирей — 30 повторений;

скручивания — 50 повторений;

прыжки на тумбу — 25 повторений;

скручивания — 50 повторений.

Важно отметить, что вышеперечисленные упражнения Ченнинг распределяет на целую неделю. То есть не нужно мучиться и выполнять всё за одну тренировку: это отнимет у вас много сил и не приблизит к прогрессу.

Обязательно стоит учесть и тот факт, что любому человеку нужен отдых от нагрузки. Актёр занимается три дня подряд, а на четвёртый день устраивает себе выходной. Он необходим для того, чтобы мышцы успели восстановиться.

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Эффективность — в интенсивности

Эффективность тренировок Татума заключается в их интенсивности. Тяжёлая работа необходима для достижения результата. Из всех описанных упражнений Ченнинг выполняет по четыре каждый день, но делает подходы и повторения настолько быстро, насколько может. В предсъёмочный период график занятий становится куда более жёстким.

Права на видео принадлежат изданию Men's Health. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Men's Health.

Тренер актёра рассказал, что важно переключаться между упражнениями и менять комбинации. И конечно же, прибегать не только к той активности, которая у вас получается и даётся вам легко. По мнению инструктора, ирония заключается в том, что упражнения, которые вы искренне ненавидите, обычно дают лучший результат.