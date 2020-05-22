Страстное танго или дерзкий хип-хоп: 10 лучших фильмов о танцах всех времён

Любовь режиссёров к танцам зародилась ещё на заре кинематографа и продолжается по сей день. Актёры давно «научились» разговаривать, но передача эмоций через танец по-прежнему остаётся одним из самых мощных и эффективных приёмов в кино. Пробирающее до мурашек танго Аль Пачино из драмы «Запах женщины», зажигательный твист Джона Траволты и Умы Турман из «Криминального чтива» или пляски неподражаемого Челентано на бочке с виноградом в «Укрощении строптивого» — эти небольшие эпизоды стали настоящими жемчужинами мирового кино.

Однако нередко танец из важного, но всё-таки вспомогательного инструмента превращается в главного персонажа ленты. Фильмы о танцах такие же разные, как и они сами: грустные, лиричные, трогательные, энергичные, драйвовые… Мы собрали для вас подборку из десяти лучших картин, посвящённых этому эффектному и чувственному явлению.

«Шаг вперёд», 2006 год

Оригинальное название: Step Up.

Жанр: драма, мелодрама.

Время: 1 час 44 минуты.

Музыкальная мелодрама с нотками криминала принесла мировую славу молодому Чаннингу Татуму и так понравилась зрителям, что получила продолжение в виде ещё четырёх фильмов. Однако первая часть оказалась самой удачной. Уличный хулиган Тайлер Гейдж за очередной проступок направлен на исправительные работы в Мэрилендскую школу искусств. Парень сближается со студенткой Норой Кларк, которая помогает ему раскрыть танцевальный талант. Благодаря танцам Тайлер решает изменить жизнь и завязать с тёмным прошлым.

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«Бурлеск», 2010 год

Оригинальное название: Burlesque.

Жанр: мюзикл, драма.

Время: 1 час 59 минут.

Этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради неожиданного дуэта Кристины Агилеры и Шер. Молодая девушка Али (актёрский дебют Агилеры) в погоне за славой приезжает в Лос-Анджелес из провинции и устраивается в бурлеск-клуб. Владелица заведения в исполнении Шер видит в новой танцовщице большой потенциал и берёт над ней опеку. Борьба с внешним миром, внутренние интриги и становление яркой звезды – всё это на фоне красивых танцев на грани фола. Сюжет незамысловатый, но два часа пролетают как одно мгновение.

«Танцующий в пустыне», 2014 год

Оригинальное название: Desert Dancer.

Жанр: драма.

Время: 1 час 44 минуты.

Малоизвестный, но определённо заслуживающий внимания фильм, основанный на биографии иранского танцовщика Афшина Гаффариана. Молодой человек очарован магией танца, но этот вид искусства у него на родине находится под запретом. Осваивая мастерство с помощью видео из интернета, Афшин находит единомышленников, вместе с которыми открывает подпольную студию, а затем и решается на создание танцевального шоу в пустыне. Любовь к танцам обернётся для Гаффариана смертельной опасностью и круто изменит его жизнь. Интересно, что в создании фильма совместно участвовали британские и российские кинематографисты.

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«Давайте потанцуем», 1995 год

Оригинальное название: Shall we dansu?

Жанр: драма.

Время: 2 часа 16 минут.

Пронзительная японская лента о магической силе танцев. 42-летний Сёхэй Сугияма не может пожаловаться на жизнь: успешная карьера, преданная жена, красавица-дочь. Но внутреннее чувство одиночества толкает мужчину на необычный поступок. Симпатия к прекрасной незнакомке открывает герою удивительный мир танца, благодаря которому он обретает счастье и гармонию. В России более широкую известность получил американский ремейк этого фильма с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес, однако японский оригинал всё-таки оставляет более сильное впечатление.

«Бриолин», 1978 год

Оригинальное название: Grease.

Жанр: мюзикл.

Время: 1 час 50 минут.

Обаятельный Джон Траволта танцевал на экране задолго до «Криминального чтива». Лёгкий мюзикл от режиссёра «Голубой лагуны» повествует о беззаботной и жизнерадостной американской жизни в 50-х годах прошлого века. Незатейливая история любви молодых людей во времена безудержного оптимизма и набриолиненных волос сопровождается беспрерывными танцами и песнями. Отличный способ поднять настроение хмурым вечером!

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«Пина: Танец страсти», 2011 год

Оригинальное название: Pina.

Жанр: мюзикл, документальный.

Время: 1 час 43 минуты.

Многонациональный проект посвящён творчеству выдающейся немецкой танцовщицы Пины Бауш. Классик европейского кино Вим Вендерс начал съёмки ещё при жизни Бауш, а после её смерти решил довести дело до конца. Это не биографическая лента в общепринятом смысле, а скорее фильм-эмоция, вдохновлённый фантастическими танцами немки. «Пина: Танец страсти» захватывает с первых кадров и доказывает, что искусство танца может творить чудеса.

«Бар «Гадкий койот»», 2000 год

Оригинальное название: Coyote Ugly.

Жанр: мелодрама, комедия.

Время: 1 час 37 минут.

Вайолетт Сэнфорд приезжает в Нью-Йорк в надежде на успешную музыкальную карьеру и находит подработку в культовом ночном баре «Гадкий койот». Скромная и застенчивая девушка не без труда осваивается в своеобразном заведении, где царит атмосфера веселья и распущенности. Несмотря на антураж картины, режиссёру удалось сделать довольно глубокое кино, которое не только развлекает, но и заставляет задуматься.

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«Грязные танцы», 1987 год

Оригинальное название: Dirty Dancing.

Жанр: мелодрама.

Время: 1 час 40 минут.

Пожалуй, самый известный фильм о танцевальном искусстве. Романтическая история из 60-х рассказывает о наивной девушке из обеспеченной семьи по прозвищу Бэби. На отдыхе в загородном отеле она влюбляется в профессионального танцора Джонни и становится его партнёршей. После этой роли Патрик Суэйзи снискал славу одного из главных красавцев Голливуда.

«Чёрный лебедь», 2010 год

Оригинальное название: Black Swan.

Жанр: триллер, драма.

Время: 1 час 43 минуты.

Роль балерины Нины Сейерс, стремящейся любой ценой сыграть чёрного лебедя в новой постановке «Лебединого озера», принесла Натали Портман «Оскар». Напряжённый и захватывающий сюжет разворачивается в театральных декорациях и погружает зрителя в закулисный процесс жёсткого балетного мира.

«Я буду успешной, если буду худой». Как живут профессиональные балерины В их мыслях погоня за маленьким весом становится панацеей.

«Держи ритм», 2006 год

Оригинальное название: Take the Lead.

Жанр: драма.

Время: 1 час 58 минут.

В основу фильма легла реальная история. Энтузиаст танцев Пьер Дюлэйн хочет заразить любовью к этому искусству трудных подростков из обычной школы Нью-Йорка, но те предпочитают хип-хоп, а о бальных танцах и слышать не хотят. Тогда герой Антонио Бандераса осваивает новое для себя направление, а заодно создаёт уникальный танцевальный стиль и заставляет неблагополучных ребят поверить в себя.