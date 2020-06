Удивительное сходство: бодибилдершу Джанис Гарай невозможно отличить от Дженнифер Лопес

Бодибилдерша Джанис Гарай в 2017 году опубликовала в «Инстаграме» свою фотографию. Ничего особенного, простое селфи из ванной, где она стоит перед зеркалом. Но этот кадр, попав в избранное в социальной сети, стал вирусным. Многие люди написали в комментариях, что на снимке известная певица и актриса Дженнифер Лопес.

У Гарай тоже латинские корни, и она тоже родилась в США – в Браунсвилле, Техас. В шесть лет девушка переехала оттуда в Хьюстон, крупнейший город штата. В интервью местному изданию Khou Джанис рассказала, что не была готова к резко возросшему вниманию к её персоне, но сравнение со звездой ей приятно.

Это было обычное селфи в ванной. Но народ сразу начал писать, что я Jlo [Дженнифер Лопес]. У меня в голове никогда не было и мысли, что я на неё похожа, но теперь весь мир говорит о сходстве. Для меня Джей Ло является идолом. Именно на неё я ориентировалась с детства. Так что схожесть мне льстит.

Джанис даже взяла псевдоним в стиле Дженнифер Лопес. Певица называет себя Jenny from the Block, а бодибилдерша — Jay From Houston. Так называется её сайт и страницы в социальных сетях. Сейчас у Гарай 247 тыс. подписчиков в «Инстаграме».

Среди прочих фотографий в аккаунте девушки есть довольно забавная. Это коллаж, состоящий из двух кадров. На одном – Дженнифер Лопес и Дуэйн Скала Джонсон, а на другом – сама Джанис. Подпись: «Если бы у Скалы и Джей Ло была дочь, то она была бы похожа на...»

Фото: instagram.com/jayfromhouston/

Гарай даже просила подписчиков отмечать под её фотографиями настоящую Дженнифер, чтобы привлечь внимание певицы. Бодибилдерша сказала, что хотела бы встретиться с ней и сделать совместное фото.

Я думаю, пришло время, чтобы я встретилась с Дженнифер Лопес и мы сфотографировались. Что думаете, ребята? Кто бы мог это организовать?

Ну а в прошлом году артистка приезжала в Техас на концерт, который проходил на спортивной арене «Тойота-центр». Конечно, бодибилдерша была среди зрителей. Некоторые фанаты на стадионе не могли поверить своим глазам, когда видели в толпе Джанис Гарай, и просили сфотографироваться.

Самое забавное, что даже некоторые издания перепутали певицу и бодибилдершу, разместив в статье фотографию Джанис Гарай со стадиона.