Актрисы за 50: голливудские звёзды, стареющие красиво

Несмотря на отличную форму, некоторые из них терпеть не могут спорт и здоровое питание.

Голливудские актрисы продолжают удивлять фанатов по всему миру своим внешним видом. Зачастую они в 50 лет выглядят так, будто только вчера снимались в культовых фильмах и сериалах нашей молодости. Спорт, правильное питание, генетика, косметическое вмешательство — в чём же секрет суперзвёзд?

Дженнифер Лопес, 50 лет

Фото: Getty Images / instagram.com

Лишь тяжёлая работа над собой помогает Дженнифер сохранить молодость и прекрасную фигуру. У Лопес два персональных тренера: с одним она занимается в Лос-Анджелесе, со вторым — в Нью-Йорке. «Мне нравится менять режим тренировок, они по-разному со мной работают», — признаётся звезда. Разнообразию спорта в её жизни позавидуют многие: бег, танцы, бокс и кардио. Также актриса медитирует и занимается йогой.

Дженнифер давно отказалась от алкоголя и курения. Она питается здоровой пищей, где достаточно белков, жиров и углеводов. Как и всем людям, порой Лопес хочется чего-нибудь вредного, но на этот случай есть спасение — белок. Он быстро насыщает организм и является топливом для мышц. Именно поэтому артистка употребляет разнообразные протеиновые коктейли. Она любит блюда в пуэрториканском стиле и часто комбинирует пищу с брокколи, перцем или цуккини.

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Дженнифер Энистон, 51 год

Фото: Getty Images / instagram.com

Звезда сериала «Друзья» выглядит бесподобно. Она держит себя в форме и главным секретом красоты называет тренировки. Дженнифер признавалась, что на спорт она отводит по часу в день. Её занятия разнообразны: среди них есть йога, кардио и бокс. Актриса была в восторге, когда открыла для себя этот вид спорта.

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Дженнифер не является поклонницей диет, она соблюдает меру и не позволяет себе съесть лишнего. В холодильнике Энистон полно овощей и фруктов. Она старается питаться правильно, в рационе присутствуют разнообразные салаты, авокадо и тунец. Но раз в неделю не может отказать себе в пасте и свежеприготовленном начос — это блюдо актриса просто обожает. В одном из интервью она даже пообещала в будущем открыть мексиканский ресторан.

Сальма Хайек, 53 года

Фото: Getty Images / instagram.com

Тот самый случай, когда возраст — это лишь цифры. Одна из самых красивых актрис современности и по сей день выглядит прекрасно. Сальма признаётся, у неё не так много свободного времени. Она долго занималась спортом с девушкой-инструктором, которая впоследствии научила актрису тренироваться в любое время и при любых обстоятельствах. Дома Хайек поднимается по лестнице необычным способом — спиной вперёд. «Это меняет фигуру и улучшает походку», — рассказала звезда.

Сальма часто варит костный бульон, затем добавляет в кастрюлю столовую ложку яблочного сидра и выпивает стакан содержимого каждый день. По словам актрисы, в этой смеси много коллагена, белка и минералов, которые полезны для здоровья и помогают сохранить молодость.

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Хайек считает, что в её коктейле содержатся правильные жиры, которые необходимы нашему организму для восстановления структуры кожи, волос и ногтей.

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Элизабет Хёрли, 54 года

Фото: Getty Images

Элизабет в 54 года не стесняется демонстрировать свою стройность в «Инстаграме». Поклонники звезды фильма «Ослеплённый желаниями» не перестают удивляться её утончённой фигуре. Складывается ощущение, будто за последние 25 лет Хёрли и в правду особо не изменилась. В чём же залог её успеха?

Актриса обожает принимать ванну и делает это практически каждый день перед сном. Элизабет верит, что приятная процедура расслабляет тело, освобождая его от дневных нагрузок и делая кожу упругой и нежной.

Рацион звезды состоит из здоровых и питательных блюд. Она не употребляет тяжёлую еду перед сном и поэтому чувствует себя прекрасно по утрам. Кстати, у Элизабет даже была собственная ферма, поэтому вопрос о выборе мяса в магазине у семьи Хёрли не стоял. Также актриса любит выращивать фрукты и овощи на участке. По её мнению, самые полезные продукты — те, которые выращены с любовью.

Моника Белуччи, 55 лет

Фото: Getty Images

Монике 55 лет, но итальянка до сих пор сводит с ума мужчин по всему миру. Актриса не может похвастать спортивной фигурой, всему виной нехватка времени и лень. Беллучи не раз признавалась, что спорт она обходит стороной.

Я никогда не любила тренировки. И даже сейчас я терпеть не могу заниматься каждый день. Мне не нравится следить за тем, что я ем ежедневно. Я не хочу быть машиной.

Моника не сидит на диетах, наоборот, любит вкусно поесть и редко отказывает себе в этом удовольствии. Её постоянно спрашивают: в чём секрет красоты? Итальянка отвечает: «Любовь к жизни». Актриса придерживается мнения, что красота — это не объём груди или красивое лицо. Красота — это отношение к себе и окружающей миру. Белуччи признаётся, что это совершенно другой способ взглянуть на жизнь. В настоящее время в центре внимания звезды родные и дети.

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Сара Джессика Паркер, 55 лет

Фото: Getty Images

Звезда культового сериала «Секс в большом городе» по-прежнему обаятельна, как и несколько десятков лет назад. Культовая актриса не является фанатом здорового образа жизни. Вряд ли Паркер потратит больше 30 минут на спорт: она может сделать зарядку, пробежаться вокруг дома или прокатиться на велосипеде — на этом всё. Любимым занятием звезды по-прежнему остаётся йога.

Сара Джессика — удивительный человек. Она не занимается спортом и даже не сидит на диетах, но продолжает хвастать прекрасной фигурой. У Паркер есть секрет: она употребляет пищу холодной. По её мнению, организм при переваривании такой еды затрачивает вдвое больше энергии, чем на обработку горячей пищи. Когда смотришь на фигуру актрисы, поводов сомневаться в её теории не остаётся.

Шэрон Стоун, 62 года

Фото: Getty Images

Шэрон — самая возрастная персона в нашей подборке. Но, посмотрев на её фотографии, разве кто-то сможет дать ей 62 года? Актриса признаётся, что с каждым годом всё меньше нравится самой себе, поэтому продолжает питаться здоровой пищей и заниматься спортом.

Стоун полностью отказалась от газировки, кофе и алкоголя. Она обожает молочные продукты, а самая главная слабость звезды — тёмный шоколад. Поговаривают, Шэрон ни дня не может обойтись без заветного десерта. Любимым напитком актрисы неизменно остаётся травяной чай.

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Стоун активно занимается пилатесом, а в её доме есть специальный тренажёр. В спортзал актриса ходит по настроению, но зачастую предпочитает остаться дома, включить музыку и танцевать перед зеркалом. Также Шэрон любит бегать, плавать и кататься на лошадях вместе с детьми. Она предпочитает не сидеть без дела, этот факт подтверждает и её девиз — «Главное всегда быть в движении».