2000 vs 2019: Дженнифер Лопес снова доказала, что она в отличной форме

На днях в Милане состоялся финал модного показа Versace весна-лето-2020, который потряс всех присутствующих. Внимание было приковано отнюдь не к эксклюзивным нарядам, а к эффектно появившейся на подиуме Дженнифер Лопес. Американская актриса и певица, которой минувшим летом исполнилось 50 лет, повторила легендарный образ из 2000-го. 19 лет назад на церемонии Грэмми артистка шагнула на красную дорожку в лёгком платье с принтом Jungle и глубоким вырезом до живота. В те времена этот жест не выглядел необычно, но сейчас публика стоя и под аплодисменты встречала Джей Ло в практически идентичном наряде. В чём же дело? Да в том, что фигура американской звезды, кажется, с годами становится только лучше и отражает усиленную работу над собой.

Прошедший показ — не первый за сентябрь повод удивиться хорошей форме 50-летней Лопес. На прошлой неделе состоялась премьера фильма «Стриптизёрши», где Джей Ло выступила как режиссёр и… танцовщица на пилоне. Чтобы достойно сыграть эту роль, актрисе приходилось в полную силу работать над специфичной техникой танца и, конечно же, над своим телом. С обеими задачами Дженнифер справилась настолько хорошо, что остаётся лишь задаться вопросом: как ей удаётся грамотно и эффективно прокачивать своё тело в таком возрасте?

Разноплановые тренировки в спортзале

Артистка уже несколько лет занимается под руководством двух квалифицированных тренеров: Трейси Андерсон и Дэвида Кирша, наставника Марго Робби и Кейт Аптон. Стратегии менторов сильно различаются, незадействованных групп мышц у Джей Ло точно не остаётся. Тренировочный план актриса не нарушает не только в Штатах, но и находясь на отдыхе за их пределами.



С Трейси Андерсон Дженнифер занимается в Лос-Анджелесе, посещая её тренировки от 3 до 5 раз в неделю, вдобавок стараясь уделять время хореографии. Андерсон предпочитает выстраивать работу с подопечной по собственному методу. Он включает в себя постоянно меняющиеся упражнения с лёгкими весами с большим количеством повторов в одном сете (примерно 60-100). В программе, разработанной для Джей Ло, упор сделан на бёдра, ноги и мышцы кора.

По приезде в Нью-Йорк Дженнифер встречает её второй наставник — Дэвид Кирш. Звёздный тренер славится умением выстроить упражнения для идеального пресса. Но тренировки певицы куда более разнообразны. Кирш даёт Лопес элементы из кроссфита с использованием гирь и других утяжелителей и упражнения с собственным весом. Устраивает плиометрические (прыжковые) тренировки и круговые с элементами единоборств.



Результатом постоянных физических нагрузок у Дженнифер Лопес стало подтянутое и действительно рельефное тело. Оно выглядит эффектно не только на фото, где немаловажную роль играет ретушь, или на показе мод с подобранным по фигуре платьем, но и в повседневной жизни. Например, пару дней назад папарацци удалось сделать кадры, на которых видно, как актриса с женихом Алексом Родригесом, к слову, профессиональным бейсболистом, выходит из фитнеса после занятия по йоге.

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Танцы

Ещё одна важная составляющая спортивной жизни Дженнифер Лопес — танцы. Её карьера артистки началась именно с них. Сейчас Джей Ло смотрит на танцевальные движения уже с точки зрения опытного эксперта в рамках шоу World of Dance на телеканале NBC. Однако она не только является членом жюри и продюсером программы, но и систематически готовит групповые выступления с другими танцорами.

Танцы не покидают артистку и на съёмочной площадке, и на сцене. Концертная программа Лопес крайне подвижна, она не просто стоит с микрофоном, а действительно много и активно двигается. Постоянные репетиции перед выступлениями можно назвать такими же изматывающими нагрузками, как и занятия в спортивном зале.

Строгая система питания

В желании поддерживать форму одним спортом, конечно же, не обойдёшься. Дженнифер уже много лет питается правильно, исключительно натуральной пищей. Она вычеркнула из рациона рафинированные продукты и кофеин. Алкоголь певица тоже старается не употреблять, а к курению относится крайне негативно. Никотин не входит в её понятие о здоровом образе жизни.



Несмотря на то что Джей Ло старается есть больше белковых продуктов, свежих овощей и зелени, от сладкого она не отказалась. И хоть на съёмочную площадку в виде перекусов она всегда берёт фрукты, иногда Лопес даёт себе маленькие поблажки ввиду своей слабости к шоколаду.

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Безусловно, отличный внешний вид Дженнифер зависит и от уходовых процедур для кожи, и от косметологии. К примеру, актриса постоянно наносит на себя солнцезащитный и увлажняющий кремы, без которых, по её мнению, кожа начнёт разрушаться, особенно с возрастом.

Однако отличная форма Джей Ло — это в большей степени огромная работа над собой. Лишь со временем Лопес смогла полюбить своё тело и перестать думать о его недостатках. То же самое она советует и всем остальным.