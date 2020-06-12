Больше не бабушка: как 97-летней женщине удаётся поддерживать отличную форму

После 75 Филлис Сьюз увлеклась акробатикой и даже прыгнула с парашютом.

В 90 лет американка Филлис Сьюз совершила прыжок с парашютом, в 80 занялась йогой, в 75 – воздушной акробатикой. Сейчас ей 97, и она страстно танцует аргентинское танго, прыгает со скакалкой, легко садится на шпагат, держит планку и не считает, что делает что-то невероятное.

«Моя жизнь была похожа на сон. А потом я проснулась»

Филлис Сьюз в юности была балериной, затем переквалифицировалась в танцовщицу на Бродвее, а в 50 стала бизнес-вумен. Жизнь шла своим чередом. Всё резко изменилось, когда женщине исполнилось 75 лет. Она занялась воздушной акробатикой! Просто сказала себе, что сможет, и сделала. Сьюз вытворяла на трапеции самые сложные вещи. При этом раньше она никогда ничего подобного не делала, хотя танцы и балет предполагают отличную физическую форму. Но до определённого возраста.

Типичный образ женщины в 75 лет вряд ли вяжется с воздушной акробатикой. Но Филлис понравилось плыть против течения. Она решила, что полностью поменяет свой образ жизни.

Моя жизнь до 75 была больше похожа на сон, а потом я словно проснулась. Мне хотелось быть активной, изучать что-то новое. Я решила, что каждый день – это новая жизнь, и каждый день должен быть ярким.

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Танцы, фитнес и йога. Чем ещё увлеклась бабушка?

Невероятная женщина призналась, что и не думала заниматься йогой, прыжками на скакалке, аргентинским танго, но всё эти увлечения нашли её сами.

«Мне понадобилась целая жизнь, чтобы я понравилась себе такой, какой являюсь сейчас. Йога, танго и скакалка нашли меня случайно, когда жизнь уже шла к закату. Но нет, это оказался рассвет! Сейчас я просто занимаюсь тем, что требуют тело и душа», – объяснила бравая женщина.

Сложно назвать бабушкой человека, который в 97 (!) лет садится на шпагат, делает стойку на голове, а танго исполняет с такой страстью, словно ей 18.

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Шесть минут на скакалке

Каждый день Филлис Сьюз начинает с растяжки: садится на шпагат прямо в постели.

Затем начинаются прыжки на скакалке с увеличением темпа. Это упражнение продолжается шесть минут – потрясающая кардио тренировка, проработка сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

А затем 45-60 минут занятий йогой. По словам Сьюз, на занятие её привела подруга (интересно, а той сколько лет?), и то, что Филлис увидела – ей совершенно не понравилось. Но учитель всего за пять минут убедил её просто попробовать, после чего она уже не представляет себя без йоги.

Я практикую йогу, чтобы жить, и живу, чтобы заниматься йогой.

В питании у женщины нет никаких ограничений. Филлис ест часто, но маленькими порциями. И никогда её вес не превышал 50 кг, а последние пару десятков лет – 45 кг.

А затем танго, которым она занялась в 85! К этому танцу нужно быть идеально готовым физически, но разве кто-то может усомниться в форме Сьюз?

Книга советов

В начале 2020 года Филлис Сьюз дописала книгу, к которой приступила пять лет назад.

Первоначально она называлась «Двадцать советов, как изменить свою жизнь». Советов в итоге оказалось 22, а книга вышла с названием «Моё путешествие к здоровью: активность».

И этим советам можно следовать уже сейчас, не дожидаясь 75-летия. Вот часть из них.