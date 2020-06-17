За рамками тренировок: главные современные тренды в спортивном стиле

Раньше эти вещи надевали на пробежку, а теперь в них уверенно шагают по подиуму.

Ещё в 80-х годах прошлого столетия спортивная одежда заняла прочную позицию в поп-культуре. Люди стали носить кроссовки, свободные футболки и толстовки не только во время тренировок, но и в повседневной жизни. А музыканты, актёры, атлеты и другие публичные личности сделали эти вещи стильной чертой прошедшей эпохи.

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В настоящее время спортивная одежда врывается в тренды с новой силой. Ей отдают предпочтение звёзды шоу-бизнеса, а дизайнеры и люксовые бренды плодотворно сотрудничают с компаниями-экипировщиками, чтобы представлять совместные коллекции. Рассказываем, какие тенденции сейчас особенно актуальны.

Джоггеры как атрибут повседневного образа

Пока в мире царил режим самоизоляции, многие из нас стали одеваться так, чтобы в первую очередь было комфортно, а уже потом (при желании) красиво.

Джоггеры идеально подходят в плане удобства, ведь первоначально они были созданы для джоггинга — бега трусцой. Такие штаны не стесняют движений, надёжно держатся на завязках и смотрятся весьма минималистично — идеальный вариант для дома, прогулок в прохладную погоду и длительных поездок. Неудивительно, что всё чаще джоггеры можно заметить далеко не на бегунах.

Массивные кроссовки от люксовых брендов

Если раньше спортивную обувь создавали исключительно бренды-экипировщики, то теперь ситуация изменилась. Стильные кроссовки и кеды можно найти под эгидой Gucci, Louis Vuitton и Balenciaga.

Трендом последних сезонов смело можно назвать массивную подошву. Всё чаще модные дома презентуют обувь внушительных размеров. Но это не значит, что носить её можно только со спортивным костюмом или дутой курткой. Как видите, сочетать большие кроссовки с юбкой — не проблема.

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Спортивные костюмы из 80-х на светских мероприятиях

Если вы шагнёте на красную дорожку в так называемых спортивках и олимпийке, то, скорее всего, никого этим не удивите. Знаменитости стали надевать костюмы даже на светские мероприятия.

Певица Рианна, например, давно неравнодушна к спортивному стилю. В её гардеробе есть как костюмы люксовых брендов, так и те, которые она выпустила в коллаборации с Puma. Артистка не стесняется экспериментировать и примерять к ним яркие аксессуары и туфли на каблуке, делать необычные причёски и макияж.

Коллаборации известных дизайнеров и спортивных брендов

Со спортивными брендами сотрудничают не только чемпионы и артисты. Вещи, выпущенные совместно с известными модельерами, давно покоряют сердца покупателей. К примеру, adidas активно сотрудничает с Джереми Скоттом, а Nike — с дизайн-главой Off-White и Louis Vuitton Вирджином Абло.

В 2017 году Вирджин заключил контракт с брендом и пообещал переделать на собственный лад десять культовых моделей. Среди них оказались легендарные Air Jordan 1, Hyperdunk и Air Max 97, а также беговые гиганты Zoom VaporFly.

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Велосипедки из 90-х и кроп-топы снова в моде

О моде на велосипедки вновь заговорили ещё три года назад. Тогда их главными адептами стали девушки из семейства Кардашьян-Дженнер, которые носили облегающие шорты с чем угодно: от толстовок до строгих пиджаков. Почему мы сказали «вновь»? Да потому что этот предмет экипировки вводила в повседневный стиль ещё сама принцесса Диана. К слову, модель Хейли Бибибер как раз повторяет её образ на фотографии для парижского Vogue.

Кроп-топы, в которых раньше девушки появлялись на тренировках, тоже вышли за рамки спорта. Теперь укороченную майку или футболку носят под джинсовые куртки, рубашки и даже шубы — почему бы и нет?

Знаменитости и врачи выбирают кроксы

Кроксы, в которых красуется Ариана Гранде, впервые появились в 2002 году. Их создатели — три друга из штата Колорадо — решили вместе разработать новую обувь для яхтинга и парусного спорта, которая бы не скользила на мокром полу. Однако первые же 200 пар резиновых полуботинок произвели фурор и были распроданы за несколько часов.

Теперь же в кроксах ходят по городу, гуляют на природе, но особенно популярны они стали среди медицинских работников. Врачи и медсёстры носят их в больницах как сменную обувь.

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Поясные сумки — не только про спорт

Поясные сумки и «бананки» раньше ассоциировались исключительно со спортом. В них можно было положить всё самое необходимое и отправиться на пробежку или велопрогулку. Сейчас их разнообразие настолько велико, что мы встречаем тканевые, кожаные и даже прозрачные сумки из пластика. А к тренду на практичный аксессуар присоединились модные дома, среди которых Valentino и Dolce&Gabbana.

Кажется, в современном мире спорт и индустрия моды действительно идут рука об руку. Но какими бы ни были новые коллекции брендов, мы точно знаем, что такая одежда завоевала любовь покупателей в первую очередь благодаря удобству и функциональности.