Фитнес-клубы снова открыты. Как обезопасить себя в зале?

В Москве с сегодняшнего дня наконец-то открываются фитнес-клубы, а это значит, что соскучившиеся клиенты массово направятся на тренировки в любимые залы. Тем не менее, многих снятие ограничений совсем не расслабляет, а лишь пугает. Они, как и мы, задаются вопросами: как будут проходить занятия в залах, можно ли приходить на групповые тренировки и как обезопасить себя в этот непростой период эпидемии? Все наши сомнения развеивает Александра Герасимова, основатель и CEO сервиса единого абонемента FITMOST.

Какие требования для обеспечения безопасности должны выполнять клубы после открытия?

Требования стандартные – следовать рекомендации Роспотребнадзора. Ко всем студиям они одинаковы.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы сократить число посетителей и выдерживать норму площади (4 кв. м на одного человека), необходимо использовать предварительную запись. Спортивные снаряды и тренажёры будут расставлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Будет запрещено продавать клиентам любые напитки, кроме бутилированной воды.



Залы будут обязаны иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для сотрудников, а также ежедневно проводить дезинфекцию всех помещений.

Какие правила должны соблюдать клиенты?

По рекомендациям Роспотребнадзора посетители должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м в местах общего пользования, снизить контакты из расчета площади залов, приобретать только упакованную еду и напитки.

Как обезопасить себя на тренировке?

Сейчас студии и клубы – весьма безопасное место, тренажеры и оборудование обрабатываются постоянно, рециркуляторы способствуют очищению воздуха, персонал работает в масках. Для сравнения, на детской площадке или скамейке в парке никто не ходит после каждого посетителя с антисептиком, а на сайклинге или йоге коврик в обязательном порядке пройдет обработку. Если сравнить прогулку по Патрикам и поход в студию, риск заразиться на занятии меньше. Кроме того, на спорт люди не пойдут, если они чувствуют себя не на 100%, а вот восстанавливать форму и физическую активность всем сидевшим на изоляции в течение трёх месяцев надо в первую очередь для иммунитета.

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Часть студий и клубов решили начать работу постепенно, пока не делают полноценное расписание, а действуют в тестовом режиме, чтобы проследить все процессы по выполнению рекомендаций.