Многоразовые стаканчики и повторная переработка: 7 простых способов стать eco-friendly

Рассказываем, как можно сделать свою жизнь более экологичной без особых затрат и усилий.

Хотя многие знают об экологических проблемах, мало кто задумывается о том, какой вклад в борьбу с ними можно сделать лично. Забота об экологии – это вовсе не обязательно что-то сложное и затратное. Напротив, набирающие популярность принципы zero-waste и осознанного потребления помогают экономить. Сегодня расскажем о нескольких эко-лайфхаках, которые легко войдут в вашу повседневную рутину.

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Сократите потребление пластика

Уверены, вы уже много раз слышали о многоразовых бутылках и стаканчиках для кофе, но это не отменяет их важность. Лучше приобрести одну качественную бутылку для воды, которая прослужит не один месяц, чем каждый раз покупать одноразовую. То же касается и бумажных стаканчиков для кофе. В некоторых заведениях посетителям со своей тарой даже делают скидки, что позволяет немного сэкономить.

Фото: istockphoto.com

Откажитесь и от пластиковых трубочек. Они не подлежат переработке, долго разлагаются естественным путём и загрязняют окружающую среду.

Отдавайте предпочтение продуктам на развес. К примеру, лучше купить зелень на рынке без полиэтиленовой упаковки. Кроме того, постепенно появляются и сетевые магазины, в которых можно купить крупы, масло и другие продукты на развес и сложить в свою тару.

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Скажите «нет» одноразовым пакетам

Откажитесь от одноразовых пакетов, заменив их на холщовые сумки. Это не только экологично, но и гораздо более удобно.

Фото: istockphoto.com

Альтернатива найдётся и для маленьких пластиковых пакетов, в которые обычно складывают фрукты и овощи. Если вы берёте один помидор или даже связку бананов, их можно донести и в руках. Если же покупок много и их необходимо куда-то сложить, на помощь придут фруктовки – специальные мешочки в сеточку. Их можно купить или попробовать сшить самому.

Покупайте только необходимое

Культура осознанного потребления очень важна. Это касается не только продуктов, но и одежды, и предметов быта. Тут стоит придерживаться принципа «меньше, но лучше». Если подходить к покупкам ответственно, выбирать качественные вещи и правильно за ними ухаживать, они прослужат дольше.

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А за продуктами не стоит ходить голодным. Так вы точно не станете поддаваться импульсу и сметать с полок всё подряд. Кроме того, лучше заранее составить список всего необходимого, чтобы точно не было соблазна купить лишнего.

Старайтесь не выкидывать вещи

Не отправляйте ненужные вещи сразу в мусорку – лучше сдайте их на переработку. Многие магазины устраивают пункты приёма одежды и обуви. Если такого в вашем городе нет, всегда можно отдать надоевшие вам, хотя и хорошие вещи нуждающимся – передать что-то на благотворительность можно во многих церквях и детских домах.

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Осознанно потребляйте ресурсы

Мы привыкли, что в нашем распоряжении всегда есть электричество и вода. Однако и эти ресурсы постепенно истощаются. Приучите себя не включать свет без надобности. Вынимайте из розеток вилки зарядных устройств после использования. А при покупке новой техники обращайте внимание на класс энергопотребления.

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Пока чистите зубы, выключайте воду. Дело тут совсем не в счетах, а в осознанном отношении к невосполнимому ресурсу. Также можно установить специальные насадки на душ и смесители, которые позволят уменьшить расход воды.

Используйте меньше бумаги

Не выкидывайте листы бумаги, исписанные только с одной стороны. Обычные заметки или списки можно писать и на черновиках. Отдавайте предпочтение тканевым салфеткам и полотенцам. Их можно стирать и использовать много раз. Помните, что даже на их производство тратится электроэнергия, дерево и другие ресурсы.

Фото: istockphoto.com

Убирайте за собой

Пожалуй, это самое простое, что каждый может сделать для экологии. Не бросайте мусор себе под ноги – дойдите до ближайшей урны. Убирайте за собой всё после пикника на природе, оставляйте место чистым. Не ленитесь, ведь даже, на первый взгляд, маленькое дело внесёт свой вклад в общую экологическую обстановку.